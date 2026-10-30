Xonanda Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdi

·101·Madaniyat
Xonanda Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdi

O‘zbek estradasi vakili Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdi. Xonanda otasi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar berdi.

U otasining vafoti munosabati bilan chuqur qayg‘uda ekanini izhor etib, marhumning oxirati obod bo‘lishini tiladi. Shuningdek, muxlislaridan otasi haqqiga duo qilishlarini so‘radi.

“Adajonim, savol-javoblaringiz yengil bo‘lsin. Yotgan qabrlaringiz nurlarga to‘lsin. Otajonim uchun duo qilib qo‘yinglar”, — deb yozdi xonanda.

Ushbu xabarni ko‘rgan muxlislar va san’atkorning kuzatuvchilari izohlarda Umidaxonga hamdardlik bildirib, unga va oila a’zolariga sabr-toqat tilamoqda. Ko‘pchilik marhumning joylari jannatdan bo‘lishini so‘rab, xonandaning qayg‘usiga sherik bo‘lmoqda.

Gul kiyimdagi ayol va kostyum-shim kiygan keksa erkak yonma-yon turibdi.

Ota-onadan ayrilish inson uchun eng og‘ir sinovlardan biri. Bunday damlarda yaqinlarning qo‘llab-quvvatlashi va samimiy hamdardligi katta dalda bo‘lishi mumkin.

Umidaxon va uning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Marhumning oxirati obod, joylari jannatdan bo‘lsin.

UmidaxonO‘zbek estradasiShou-biznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Ozoda Nursaidova operatsiyadan so‘ng yana ijodga qaytdi! (video)Xonanda Ozoda Nursaidova operatsiyadan so‘ng yana ijodga qaytdi! (video)Bugun 16:25Ozoda Nursaidova shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish berdi (video)Ozoda Nursaidova shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish berdi (video)22 oktabr 18:41Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi11 oktabr 13:31Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»1 oktabr 07:19Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)10 iyul 20:38“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar17 iyun 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari