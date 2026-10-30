Xonanda Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdi
O‘zbek estradasi vakili Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdi. Xonanda otasi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar berdi.
U otasining vafoti munosabati bilan chuqur qayg‘uda ekanini izhor etib, marhumning oxirati obod bo‘lishini tiladi. Shuningdek, muxlislaridan otasi haqqiga duo qilishlarini so‘radi.
“Adajonim, savol-javoblaringiz yengil bo‘lsin. Yotgan qabrlaringiz nurlarga to‘lsin. Otajonim uchun duo qilib qo‘yinglar”, — deb yozdi xonanda.
Ushbu xabarni ko‘rgan muxlislar va san’atkorning kuzatuvchilari izohlarda Umidaxonga hamdardlik bildirib, unga va oila a’zolariga sabr-toqat tilamoqda. Ko‘pchilik marhumning joylari jannatdan bo‘lishini so‘rab, xonandaning qayg‘usiga sherik bo‘lmoqda.
Ota-onadan ayrilish inson uchun eng og‘ir sinovlardan biri. Bunday damlarda yaqinlarning qo‘llab-quvvatlashi va samimiy hamdardligi katta dalda bo‘lishi mumkin.
Umidaxon va uning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Marhumning oxirati obod, joylari jannatdan bo‘lsin.
Izohlar 0
…