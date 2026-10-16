Lazizbek Temirov Yangihayot tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lazizbek Pulatovich Temirov Yangihayot tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi.
- U 1989 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan.
- Temirov shu kunga qadar Yashnobod tumanida iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha rahbar lavozimida ishlagan.
- Endilikda u Yangihayot tumanida yangi investitsiyalarni jalb etish va aholi turmush farovonligini oshirish bo‘yicha dasturlarni amalga oshirishga boshchilik qiladi.
Toshkent shahrining eng yosh va jadal rivojlanayotgan ma’muriy birliklaridan biri — Yangihayot tumaniga yangi hokim tasdiqlandi. Xalq deputatlari Yangihayot tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Temirov Lazizbek Pulatovich nomzodi bir ovozdan ma’qullandi.
Shu kunga qadar u Yashnobod tumanida iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha rahbar sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Ta’limi va ilmiy salohiyati
Yangi tayinlangan hokim iqtisodiyot va moliya yo‘nalishida mukammal akademik bazaga ega:
Tug‘ilgan yili va joyi: 1989 yilda Farg‘ona viloyatining Farg‘ona tumanida tavallud topgan;
Oliy ma’lumoti: 2012 yilda mamlakatning bosh iqtisodiy oliy ta’lim muassasasi — Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan;
Magistratura darajasi: 2021 yilda mazkur universitetning magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlab, davlat va iqtisodiy boshqaruv bo‘yicha bilimlarini chuqurlashtirgan.
Mehnat yo‘li: Iqtisodiyot tizimidan tuman rahbarligigacha
Lazizbek Temirov davlat boshqaruvi va mahalliy ijro hokimiyati tizimida bosqichma-bosqich tajriba orttirgan:
Mas’ul lavozimlar: Mehnat faoliyati davomida moliya, iqtisodiyot hamda davlat boshqaruvining turli muhim tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatgan;
Yashnobod tumanidagi rahbarlik tajribasi: 2024 yildan e’tiboran Yashnobod tumani hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari — tuman iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i lavozimida xizmat qilgan;
Yangi vazifalar: Endilikda u Yangihayot tumanida yangi investitsiyalarni jalb etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda aholi turmush farovonligini oshirish bo‘yicha ustuvor dasturlarni amalga oshirishga boshchilik qiladi.
Yangihayot tumani o‘zining ulkan sanoat va logistika salohiyati bilan ajralib turgan bir paytda, hudud boshqaruviga sohaviy iqtisodchi rahbarning kelishi tumanning istiqboldagi iqtisodiy ko‘rsatkichlariga ijobiy turtki berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…