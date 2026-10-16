Lazizbek Temirov Yangihayot tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi

·21·O‘zbekiston
Lazizbek Temirov Yangihayot tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lazizbek Pulatovich Temirov Yangihayot tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi.
  • U 1989 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan.
  • Temirov shu kunga qadar Yashnobod tumanida iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha rahbar lavozimida ishlagan.
  • Endilikda u Yangihayot tumanida yangi investitsiyalarni jalb etish va aholi turmush farovonligini oshirish bo‘yicha dasturlarni amalga oshirishga boshchilik qiladi.

Toshkent shahrining eng yosh va jadal rivojlanayotgan ma’muriy birliklaridan biri — Yangihayot tumaniga yangi hokim tasdiqlandi. Xalq deputatlari Yangihayot tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Temirov Lazizbek Pulatovich nomzodi bir ovozdan ma’qullandi.

Shu kunga qadar u Yashnobod tumanida iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha rahbar sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Ta’limi va ilmiy salohiyati

Yangi tayinlangan hokim iqtisodiyot va moliya yo‘nalishida mukammal akademik bazaga ega:

  • Tug‘ilgan yili va joyi: 1989 yilda Farg‘ona viloyatining Farg‘ona tumanida tavallud topgan;

  • Oliy ma’lumoti: 2012 yilda mamlakatning bosh iqtisodiy oliy ta’lim muassasasi — Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan;

  • Magistratura darajasi: 2021 yilda mazkur universitetning magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlab, davlat va iqtisodiy boshqaruv bo‘yicha bilimlarini chuqurlashtirgan.

Mehnat yo‘li: Iqtisodiyot tizimidan tuman rahbarligigacha

Lazizbek Temirov davlat boshqaruvi va mahalliy ijro hokimiyati tizimida bosqichma-bosqich tajriba orttirgan:

  • Mas’ul lavozimlar: Mehnat faoliyati davomida moliya, iqtisodiyot hamda davlat boshqaruvining turli muhim tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatgan;

  • Yashnobod tumanidagi rahbarlik tajribasi: 2024 yildan e’tiboran Yashnobod tumani hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari — tuman iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i lavozimida xizmat qilgan;

  • Yangi vazifalar: Endilikda u Yangihayot tumanida yangi investitsiyalarni jalb etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda aholi turmush farovonligini oshirish bo‘yicha ustuvor dasturlarni amalga oshirishga boshchilik qiladi.

Yangihayot tumani o‘zining ulkan sanoat va logistika salohiyati bilan ajralib turgan bir paytda, hudud boshqaruviga sohaviy iqtisodchi rahbarning kelishi tumanning istiqboldagi iqtisodiy ko‘rsatkichlariga ijobiy turtki berishi kutilmoqda.

Lazizbek TemirovYangixayot tumaniToshkent davlat iqtisodiyot universitetiYashnobod tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)8 avgust 11:09Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Toshkent shahrining biryo‘la uchta tumani hokimi lavozimidan ozod etildiToshkent shahrining biryo‘la uchta tumani hokimi lavozimidan ozod etildiKecha 12:26Toshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqdaToshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqdaBugun 17:06O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiBugun 17:0016 oktyabr uchun Toshkent ob-havo prognozi e’lon qilindi16 oktyabr uchun Toshkent ob-havo prognozi e’lon qilindiBugun 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?