Toshkent shahrining biryo‘la uchta tumani hokimi lavozimidan ozod etildi

·51·O‘zbekiston
Toshkent shahrining biryo‘la uchta tumani hokimi lavozimidan ozod etildi

Toshkent shahri tumanlari boshqaruvida jiddiy kadrlar almashinuvi amalga oshirildi. Poytaxtning birdaniga uchta muhim va aholi gavjum bo‘lgan tumani hokimlari egallab turgan lavozimidan rasman ozod etildi.

Mazkur qaror poytaxt tumanlari rahbariyatida keng ko‘lamli yangilanishlar boshlanganidan darak bermoqda.

Lavozimidan ozod etilgan tuman hokimlari ro‘yxati

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagi tuman rahbarlari o‘z vazifasini tark etgan:

Yangi tayinlovlar va kutilayotgan qarorlar

Poytaxt hokimligi boshqaruv tizimidagi keyingi qadamlar:

  • Hozircha nomzodlar ochiqlanmadi: Lavozimidan ozod etilgan mazkur rahbarlarning o‘rniga qaysi mutasaddilar tayinlanishi bo‘yicha hozircha rasmiy ma’lumot berilmagan;

  • Tez kunlarda yangi tayinlovlar kutilmoqda: Yaqin fursat ichida xalq deputatlari tuman kengashlarining navbatdan tashqari sessiyalari o‘tkazilishi hamda Chilonzor, Yashnobod va Yangihayot tumanlariga yangi hokimlar tasdiqlanishi kutilmoqda.

Poytaxt tumanlaridagi bu kabi bir vaqtning o‘zida amalga oshirilgan iste’folar mahalliy boshqaruv tizimida ish samaradorligini oshirish va hududlarni rivojlantirishga qaratilgan yangi talablar qo‘yilayotgani bilan izohlanmoqda.

Toshkent tumanlari kadrlar almashinuviChilonzor tumani hokimiYashnobod tumani hokimiYangihayot tumani hokimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildiShavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildiBugun 07:41Toshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqdaToshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqdaKecha 19:03Prezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladiPrezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladiKecha 18:49“Samarqand noni” tovar belgisi sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi“Samarqand noni” tovar belgisi sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildiKecha 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?