Toshkent shahrining biryo‘la uchta tumani hokimi lavozimidan ozod etildi
Toshkent shahri tumanlari boshqaruvida jiddiy kadrlar almashinuvi amalga oshirildi. Poytaxtning birdaniga uchta muhim va aholi gavjum bo‘lgan tumani hokimlari egallab turgan lavozimidan rasman ozod etildi.
Mazkur qaror poytaxt tumanlari rahbariyatida keng ko‘lamli yangilanishlar boshlanganidan darak bermoqda.
Lavozimidan ozod etilgan tuman hokimlari ro‘yxati
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagi tuman rahbarlari o‘z vazifasini tark etgan:
Chilonzor tumani: Xolxo‘jayev Saidqahhor Muhammadkarim o‘g‘li — Chilonzor tumani hokimi lavozimidan ozod qilindi;
Yashnobod tumani: Raxmankulov Baxtiyor Tugambayevich — Yashnobod tumani hokimi lavozimidan ozod etildi;
Yangihayot tumani: Inogamov Xayot Ilyasovich — Yangihayot tumani hokimi lavozimidan olindi.
Yangi tayinlovlar va kutilayotgan qarorlar
Poytaxt hokimligi boshqaruv tizimidagi keyingi qadamlar:
Hozircha nomzodlar ochiqlanmadi: Lavozimidan ozod etilgan mazkur rahbarlarning o‘rniga qaysi mutasaddilar tayinlanishi bo‘yicha hozircha rasmiy ma’lumot berilmagan;
Tez kunlarda yangi tayinlovlar kutilmoqda: Yaqin fursat ichida xalq deputatlari tuman kengashlarining navbatdan tashqari sessiyalari o‘tkazilishi hamda Chilonzor, Yashnobod va Yangihayot tumanlariga yangi hokimlar tasdiqlanishi kutilmoqda.
Poytaxt tumanlaridagi bu kabi bir vaqtning o‘zida amalga oshirilgan iste’folar mahalliy boshqaruv tizimida ish samaradorligini oshirish va hududlarni rivojlantirishga qaratilgan yangi talablar qo‘yilayotgani bilan izohlanmoqda.
Izohlar 0
…