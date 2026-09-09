Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi
Toshkent shahrida sentyabr va oktyabr oylarida issiqlik tarmoqlari hamda qozonxonalarda rejali ta’mirlash ishlari olib boriladi. Shu sababli ayrim hududlarda issiq suv ta’minoti 5 kungacha vaqtincha to‘xtatiladi. Bu haqda «Veolia Energy Tashkent» ma’lum qildi.
Ta’kidlanishicha, mazkur ishlar 2026–2027 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish, issiqlik tarmoqlarini sinovdan o‘tkazish va sovuq kunlarda aholiga barqaror xizmat ko‘rsatishni ta’minlash maqsadida amalga oshirilmoqda.
Rejali o‘chirish ishlari «Toshkent issiqlik markazi» MCHJ tasarrufidagi 1, 3, 4, 5, 6, 7 va 8-IMlarda, «Toshkent IES» AJga qarashli ToshIEMda, shuningdek, «Veolia Energy Tashkent» MCHJ tasarrufidagi 2-IM, «Sanoatenergo» va «Vodnik» qozonxonalarida bosqichma-bosqich olib boriladi.
Issiq suv ta’minotidagi uzilishlar 5 kunlik muddatlarda navbatma-navbat amalga oshiriladi.
14–18 sentyabr — 2-IM, 7-IM, ToshIEM
Mirzo Ulug‘bek tumani: «Avayxon», «Yangi Avayxon», «Minglola», «Alisher Navoiy», «Yangi O‘zbekiston», «Shukur Burxonov», «Gulsanam», «Sultoniya», «Chimyon», «Sho‘rtepa», «Bahor», «Katta Yalang‘och ota», «Shalola», «Kamolot», «Yangi Kamolot», «Feruza» MFYlari.
Yashnobod tumani: «O‘rtamasjid», «Uysozlar», «Xosiyatli», «Barkamol», «Beshariq», «Asalobod», «Fazogir», «Aviasozlar», «Yashnobod», «Tarnovboshi», «Yanginur», «Donishmand», «Iltifot», «Parvoz», «Dilbog‘», «Birlashgan», «Navro‘zobod», «Qadriyat», «Alimkent», «Maxmur», «Tong», «Vatandosh», «Al-Buxoriy», «Mohinur», «Tuzel», «Amir Temur», «Cho‘lpon», «To‘ytepa» MFYlari.
Yakkasaroy tumani: «Armug‘on», «Qushbegi», «Boshliq», «Dilbuloq», «Muhandislar», «Yakkasaroy», «To‘qimachi», «Meros», «Rakat», «Shohjahon», «Belariq», «Rakatboshi», «Tepa», «Konstitutsiya», «Yunus Rajabiy», «Bog‘saroy», «Hamid Sulaymonov» MFYlari.
Mirobod tumani: «Mirobod», «Yangi Mirobod», «Baynalminal», «Salar», «Abdulla Avloniy», «Lolazor», «Movarounnahr», «Ming o‘rik», «Farovon», «At-Termiziy», «Afrosiyob», «Sharof Rashidov» MFYlari.
Chilonzor tumani: «Katta Do‘mbirabod», «Gavhar», «Do‘mbirabod», «Katta Chilonzor-1, 2, 3», «Novza», «Chilonzor», «Charx Kamolon-2, 3», «Ko‘rkam», «Lutfiy» (bir qismi), «Botirma» (bir qismi), «Zarqo‘rg‘on» (bir qismi) MFYlari.
Shayxontohur tumani: «Katta Oqtepa», «Olim Xo‘jayev», «Charxnovza» MFYlari.
Sergeli tumani: «Uchuvchilar» va «Oltinvodiy» MFYlari.
21–25 sentyabr — 1-IM, 3-IM
Mirzo Ulug‘bek tumani: «Bo‘z», «Lashkarbegi», «Bog‘imaydon», «Darxon», «Habib Abdullayev», «Turon», «Navnihol», «Alpomish», «Shahriobod», «Yangi Olmachi», «Oqqo‘rg‘on», «Mustaqillik», «Buyuk Ipak Yo‘li», «Podshobog‘», «Elobod», «Hamid Olimjon», «Mirzakalon Ismoiliy», «Sayram», «Oliyhimmat», «Olimlar», «Oydin» MFYlari.
Yashnobod tumani: «Boyqo‘rg‘on», «Semurg‘», «Mashinasozlar», «Istiqlol», «Do‘stobod» MFYlari.
Yunusobod tumani: «Obod» va «Posira» MFYlari.
Shayxontohur tumani: «Sarxumdon», «Gulobod», «Obinazir», «Bog‘ko‘cha», «Ilg‘or», «Zafarobod», «Bo‘ston», «Tinchlik», «Chorsu», «Qoratosh», «Chaqar», «Yangi Kamolon», «Kamolon Darvoza», «Kamolon», «Hadra», «Gulbozor», «O‘rda», «Shayxontohur» MFYlari.
Olmazor tumani: «Chustiy», «Quyosh», «Orzu», «Allon», «Ziyo», «Bo‘stonobod», «Istiqbol» (bir qismi), «Universitet» (bir qismi) MFYlari.
Chilonzor tumani: «Beshyog‘och» va «Katta Olmazor» MFYlari.
28 sentyabr – 2 oktyabr — 4-IM
Yunusobod tumani: «Turkiston», «Qo‘shchinor», «G‘ayratiy», «Xusniobod», «Adolat», «Billur», «Astrobod», «Sobirobod», «Uch Qahramon», «Nurmakon», «Mingchinor», «Bog‘ishamol», «Bog‘iyeram», «Halqabog‘», «Muruvvat», «Ahmad Donish», «O‘zbekiston Mustaqilligi», «Yunus Ota», «Yangibog‘», «Ahilobod», «Sevinch», «Yurtobod», «Uvaysiy», «Shoshtepa», «Mehnatobod», «Begubor», «Qadrdon», «Akbarobod», «Yunusobod», «Shahriston», «Otchopar-1», «Minor», «Iftixor», «Usta-Shirin», «Xiyobontepa», «Bo‘zsuv», «Yangitarnov», «Shayx-Shivli», «Mirzo-Ulug‘bek», «Matonat», «Buyuk Turon», «Qashg‘ar» MFYlari.
Olmazor tumani: «Sebzor», «Yangi Sebzor», «Yuqori Sebzor», «Chiltug‘on», «Xonchorbog‘», «Miskin», «Taraqqiyot», «Qorasaroy», «Guruch ariq», «Qichqiriq», «G‘ani A’zamov», «Zamondosh», «Chimboy», «Oltinsoy», «Islomota», «Gulsaroy», «Chuqursoy», «Yangi Toshkent», «Istiqbol» (bir qismi), «Shodiyona», «Universitet» (bir qismi), «Ziyokor», «Mirzo G‘olib», «Tabassum», «Tepago‘zar», «G‘alaba», «Umid», «Shon-shuhrat», «Mustaqillik», «Yoshlik», «Chamanbog‘», «Olimpiya», «Jiydali», «Beruniy», «Xislat», «Shifokorlar», «Chig‘atoy Oqtepa», «Beltepa», «Yangi Beltepa», «Shodlik», «Ibn Sino», «Katta Jarariq», «Yangi Jarariq» MFYlari.
Shayxontohur tumani: «Jangoh», «Ko‘h Ota», «Labzak» MFYlari.
5–9 oktyabr — 6-IM, 8-IM, Vodnik, Sanoatenergo
Mirobod tumani: «Baratxo‘ja», «Parvona», «Chinor», «Yuksalish», «Yangi Qo‘yliq», «Tolariq», «Ziyo nur», «Bilimdon», «Fayzobod», «Sariqo‘l», «Qorasuv», «Oltinko‘l», «Furqat», «Abdurauf Fitrat» MFYlari.
Yashnobod tumani: «Katta Qo‘yliq», «Mumtoz», «O‘rtamasjid», «Uysozlar», «Xosiyatli», «Barkamol», «Beshariq», «Asalobod», «Fazogir», «Aviasozlar», «Yashnobod», «Tarnovboshi», «Yanginur», «Donishmand», «Iltifot», «Parvoz», «Dilbog‘», «Birlashgan», «Navro‘zobod», «Qadriyat», «Alimkent», «Maxmur», «Tong», «Vatandosh», «Al-Buxoriy», «Mohinur», «Tuzel», «Amir Temur» MFYlari.
Sergeli tumani: «O‘zgarish», «Habibiy», «Mehrigiyo», «Madadkor», «Ziynat», «Yangi Sergeli», «Sohibkor», «Sofdil», «Nilufar», «Ittifoq», «Nurhayot», «Saxovat», «Qipchoq», «Xalqobod», «Madaniyat», «Birdamlik», «Shukrona», «Qo‘shqo‘rg‘on», «Quruvchilar», «Farog‘atli» MFYlari.
Yangihayot tumani: «Mash’al», «Navqiron», «Al-Farg‘oniy», «Viqor», «Yo‘ldosh», «Chorbog‘», «Zarbdor», «Do‘stlik», «Charog‘on», «Yorqinhayot», «Xushnud» MFYlari.
Bektemir tumani: «Zilola», «Rohat», «Mirishkor», «Iqbol» MFYlari.
12–16 oktyabr — 5-IM
Chilonzor tumani: «Al-Xorazmiy», «Bek to‘pi», «Guliston», «Bahoriston», «Sharaf», «Sharq», «Sharq tongi», «Xayrobod», «Yakkatut», «Xirmontepa», «Katta Xirmontepa», «Kichik Xirmontepa», «Shuhrat», «Mehrjon», «Mevazor», «Bo‘rijar», «Botirma» (bir qismi), «Fidokor», «Zarqo‘rg‘on» (bir qismi), «Katta Navbahor», «Navbahor», «Ko‘tarma», «Qatortol», «Cho‘pon ota», «Nafosat», «Diyor», «Xalqlar do‘stligi», «Dilobod», «Beshchinor», «Lutfiy» (bir qismi), «Yakkabog‘» MFYlari.
Uchtepa tumani: «Guzar», «Qo‘rg‘ontepa», «Xuroson», «Zargarlik», «Ko‘hna Cho‘pon-Ota», «Bog‘iston», «Bog‘obod», «Birlik», «Nayman», «Farhod», «Tinchlikobod», «Vatan», «Vatanparvar», «Hamdo‘st», «Nurobod», «Shirin», «Diydor», «Alixon To‘ra Sog‘uniy», «Diyorobod», «Yangi yo‘l», «Foziltepa», «Zulfizor», «Xurshid», «Ko‘rkamobod», «Quyi Darxon» MFYlari.
Shuningdek, ayrim lokal qozonxonalarda ta’mirlash ishlari olib borilishi sababli issiq suv ta’minotida qisqa muddatli vaqtinchalik uzilishlar ham bo‘ladi.
Lokal qozonxonalar bo‘yicha rejali uzilishlar:
7–9 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Uyg‘onish» MFY: 29, 30, 31, 32, 37, 38a, 38b, 44, 12-uylar; 512-son, 80-son DMTT.
Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 1-uy.
Yashnobod tumani, «Movarounnahr» MFY: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8-uylar.
8–9 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ulug‘bek» MFY: 14a, 14b, 16, 21-uylar; 219-son, 223-son DMTT, 54-son maktab.
9–11 sentyabr
Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 5-uy.
10 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Darxon» MFY: 44, 44a, 43a, 37, 35, 43-uylar.
14–16 sentyabr
Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 1-uy.
Yashnobod tumani, «Yangi Nur» MFY: 28-son oilaviy poliklinika; 517-son, 457-son DMTT; 1, 2, 3, 4, 33, 33/1, 4, 5, 70/1, 70/2, 70/3, 28, 8, 7, 30, 31, 32, 33, 68/1-uylar.
14–18 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Uyg‘onish» MFY: 2, 3, 4/1, 4/2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-uylar.
Bektemir tumani, «Husayn Boyqaro» MFY: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 111, 123, 127, 129, 131, 133, 135-uylar; 573-son, 582-son DMTT.
Shuningdek: 2, 3, 4, 6a, 7, 8, 29, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 77-uylar; 571-son, 572-son DMTT, 36-son BO‘SM.
72, 78-uylar.
16–18 sentyabr
Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 2-uy.
17–18 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ulug‘bek» MFY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/1, 1a, 2a, 3a, 30a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-uylar.
21–22 sentyabr
Shayxontohur tumani, «Cho‘pon ota» MFY: 17, 19, 21, 23, 118-uylar.
21–23 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 22/1, 22/2, 22/3, 22/4-uylar.
21–25 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ahillik» MFY: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-uylar; 375-son DMTT.
Bektemir tumani, «Oltintopgan» MFY: 19a, 19b, 56, 57, 58, 59, 60-uylar; 570-son DMTT.
22 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Humoyun» MFY: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74, 75-uylar; 1, 3, 4-uylar; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-uylar; 8, 8a-uylar.
23 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Traktorsozlar» MFY: 1a, 2a, 3a, 30a, 35, 36, 43, 44, 45, 46-uylar; 2-son DMTT.
Shuningdek, 37, 38, 39, 40, 41, 42-uylar.
23–24 sentyabr
Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 27-uy.
24–25 sentyabr
Shayxontohur tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 89-uy.
28 sentyabr – 2 oktyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Azamat» MFY: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 52a-uylar; 14-son DMTT.
Shayxontohur tumani, «Fidoyilar» MFY: 25, 27, 8a, 8v, 42, 43, 12, 13, 14-uylar.
«Jangoh», «Ko‘h Ota», «Labzak» MFYlari; sudning 1-binosi, SESning 1-binosi.
28–29 sentyabr
Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 33-uy.
30 sentyabr – 1 oktyabr
Shayxontohur tumani, «Olmazor» MFY: 37-uy.
30 sentyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Lashkarbegi» MFY: 13, 16-uylar.
5–6 oktyabr
Shayxontohur tumani, «Olmazor» MFY: 39-uy.
5–9 oktyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Besh Kapa» MFY: 419, 421, 421a, 421b, 427a, 427b, 427v-uylar.
Uchtepa tumani, «Paxtakor» MFY: 5, 6-uylar; 81-son maktab, 396-son DMTT; 7-son boshqa obyektlar; Bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasi.
7–8 oktyabr
Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 29-uy.
7–9 oktyabr
Mirobod tumani, «Mirobod» MFY: 32-uy, 1, 2, 3, 5, 8, 9-bloklar.
12–14 oktyabr
Yashnobod tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 34/1, 34/2, 34/3, 42-uylar.
12–16 oktyabr
Mirzo Ulug‘bek tumani, «Besh Kapa» MFY: 421, 422, 423-uylar.
Shayxontohur tumani, «Ko‘ksaroy» MFY: 24, 24/1, 26, 6, 3, 3/1, 4, 5-uylar.
Yangihayot tumani, «Ziroat» MFY: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24-uylar.
2, 3, 4, 6-uylar; 581-son DMTT.
50, 52, 54, 56, 58-uylar; 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44-sonli kottejlar; 584-son bolalar bog‘chasi.
Aholidan ta’mirlash ishlari davomida yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklarni to‘g‘ri tushunish so‘ralgan.
…