Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi

·13·O‘zbekiston
Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi

Toshkent shahrida sentyabr va oktyabr oylarida issiqlik tarmoqlari hamda qozonxonalarda rejali ta’mirlash ishlari olib boriladi. Shu sababli ayrim hududlarda issiq suv ta’minoti 5 kungacha vaqtincha to‘xtatiladi. Bu haqda «Veolia Energy Tashkent» ma’lum qildi.

Ta’kidlanishicha, mazkur ishlar 2026–2027 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish, issiqlik tarmoqlarini sinovdan o‘tkazish va sovuq kunlarda aholiga barqaror xizmat ko‘rsatishni ta’minlash maqsadida amalga oshirilmoqda.

Rejali o‘chirish ishlari «Toshkent issiqlik markazi» MCHJ tasarrufidagi 1, 3, 4, 5, 6, 7 va 8-IMlarda, «Toshkent IES» AJga qarashli ToshIEMda, shuningdek, «Veolia Energy Tashkent» MCHJ tasarrufidagi 2-IM, «Sanoatenergo» va «Vodnik» qozonxonalarida bosqichma-bosqich olib boriladi.

Issiq suv ta’minotidagi uzilishlar 5 kunlik muddatlarda navbatma-navbat amalga oshiriladi.

14–18 sentyabr — 2-IM, 7-IM, ToshIEM

  • Mirzo Ulug‘bek tumani: «Avayxon», «Yangi Avayxon», «Minglola», «Alisher Navoiy», «Yangi O‘zbekiston», «Shukur Burxonov», «Gulsanam», «Sultoniya», «Chimyon», «Sho‘rtepa», «Bahor», «Katta Yalang‘och ota», «Shalola», «Kamolot», «Yangi Kamolot», «Feruza» MFYlari.

  • Yashnobod tumani: «O‘rtamasjid», «Uysozlar», «Xosiyatli», «Barkamol», «Beshariq», «Asalobod», «Fazogir», «Aviasozlar», «Yashnobod», «Tarnovboshi», «Yanginur», «Donishmand», «Iltifot», «Parvoz», «Dilbog‘», «Birlashgan», «Navro‘zobod», «Qadriyat», «Alimkent», «Maxmur», «Tong», «Vatandosh», «Al-Buxoriy», «Mohinur», «Tuzel», «Amir Temur», «Cho‘lpon», «To‘ytepa» MFYlari.

  • Yakkasaroy tumani: «Armug‘on», «Qushbegi», «Boshliq», «Dilbuloq», «Muhandislar», «Yakkasaroy», «To‘qimachi», «Meros», «Rakat», «Shohjahon», «Belariq», «Rakatboshi», «Tepa», «Konstitutsiya», «Yunus Rajabiy», «Bog‘saroy», «Hamid Sulaymonov» MFYlari.

  • Mirobod tumani: «Mirobod», «Yangi Mirobod», «Baynalminal», «Salar», «Abdulla Avloniy», «Lolazor», «Movarounnahr», «Ming o‘rik», «Farovon», «At-Termiziy», «Afrosiyob», «Sharof Rashidov» MFYlari.

  • Chilonzor tumani: «Katta Do‘mbirabod», «Gavhar», «Do‘mbirabod», «Katta Chilonzor-1, 2, 3», «Novza», «Chilonzor», «Charx Kamolon-2, 3», «Ko‘rkam», «Lutfiy» (bir qismi), «Botirma» (bir qismi), «Zarqo‘rg‘on» (bir qismi) MFYlari.

  • Shayxontohur tumani: «Katta Oqtepa», «Olim Xo‘jayev», «Charxnovza» MFYlari.

  • Sergeli tumani: «Uchuvchilar» va «Oltinvodiy» MFYlari.

21–25 sentyabr — 1-IM, 3-IM

  • Mirzo Ulug‘bek tumani: «Bo‘z», «Lashkarbegi», «Bog‘imaydon», «Darxon», «Habib Abdullayev», «Turon», «Navnihol», «Alpomish», «Shahriobod», «Yangi Olmachi», «Oqqo‘rg‘on», «Mustaqillik», «Buyuk Ipak Yo‘li», «Podshobog‘», «Elobod», «Hamid Olimjon», «Mirzakalon Ismoiliy», «Sayram», «Oliyhimmat», «Olimlar», «Oydin» MFYlari.

  • Yashnobod tumani: «Boyqo‘rg‘on», «Semurg‘», «Mashinasozlar», «Istiqlol», «Do‘stobod» MFYlari.

  • Yunusobod tumani: «Obod» va «Posira» MFYlari.

  • Shayxontohur tumani: «Sarxumdon», «Gulobod», «Obinazir», «Bog‘ko‘cha», «Ilg‘or», «Zafarobod», «Bo‘ston», «Tinchlik», «Chorsu», «Qoratosh», «Chaqar», «Yangi Kamolon», «Kamolon Darvoza», «Kamolon», «Hadra», «Gulbozor», «O‘rda», «Shayxontohur» MFYlari.

  • Olmazor tumani: «Chustiy», «Quyosh», «Orzu», «Allon», «Ziyo», «Bo‘stonobod», «Istiqbol» (bir qismi), «Universitet» (bir qismi) MFYlari.

  • Chilonzor tumani: «Beshyog‘och» va «Katta Olmazor» MFYlari.

28 sentyabr – 2 oktyabr — 4-IM

  • Yunusobod tumani: «Turkiston», «Qo‘shchinor», «G‘ayratiy», «Xusniobod», «Adolat», «Billur», «Astrobod», «Sobirobod», «Uch Qahramon», «Nurmakon», «Mingchinor», «Bog‘ishamol», «Bog‘iyeram», «Halqabog‘», «Muruvvat», «Ahmad Donish», «O‘zbekiston Mustaqilligi», «Yunus Ota», «Yangibog‘», «Ahilobod», «Sevinch», «Yurtobod», «Uvaysiy», «Shoshtepa», «Mehnatobod», «Begubor», «Qadrdon», «Akbarobod», «Yunusobod», «Shahriston», «Otchopar-1», «Minor», «Iftixor», «Usta-Shirin», «Xiyobontepa», «Bo‘zsuv», «Yangitarnov», «Shayx-Shivli», «Mirzo-Ulug‘bek», «Matonat», «Buyuk Turon», «Qashg‘ar» MFYlari.

  • Olmazor tumani: «Sebzor», «Yangi Sebzor», «Yuqori Sebzor», «Chiltug‘on», «Xonchorbog‘», «Miskin», «Taraqqiyot», «Qorasaroy», «Guruch ariq», «Qichqiriq», «G‘ani A’zamov», «Zamondosh», «Chimboy», «Oltinsoy», «Islomota», «Gulsaroy», «Chuqursoy», «Yangi Toshkent», «Istiqbol» (bir qismi), «Shodiyona», «Universitet» (bir qismi), «Ziyokor», «Mirzo G‘olib», «Tabassum», «Tepago‘zar», «G‘alaba», «Umid», «Shon-shuhrat», «Mustaqillik», «Yoshlik», «Chamanbog‘», «Olimpiya», «Jiydali», «Beruniy», «Xislat», «Shifokorlar», «Chig‘atoy Oqtepa», «Beltepa», «Yangi Beltepa», «Shodlik», «Ibn Sino», «Katta Jarariq», «Yangi Jarariq» MFYlari.

  • Shayxontohur tumani: «Jangoh», «Ko‘h Ota», «Labzak» MFYlari.

5–9 oktyabr — 6-IM, 8-IM, Vodnik, Sanoatenergo

  • Mirobod tumani: «Baratxo‘ja», «Parvona», «Chinor», «Yuksalish», «Yangi Qo‘yliq», «Tolariq», «Ziyo nur», «Bilimdon», «Fayzobod», «Sariqo‘l», «Qorasuv», «Oltinko‘l», «Furqat», «Abdurauf Fitrat» MFYlari.

  • Yashnobod tumani: «Katta Qo‘yliq», «Mumtoz», «O‘rtamasjid», «Uysozlar», «Xosiyatli», «Barkamol», «Beshariq», «Asalobod», «Fazogir», «Aviasozlar», «Yashnobod», «Tarnovboshi», «Yanginur», «Donishmand», «Iltifot», «Parvoz», «Dilbog‘», «Birlashgan», «Navro‘zobod», «Qadriyat», «Alimkent», «Maxmur», «Tong», «Vatandosh», «Al-Buxoriy», «Mohinur», «Tuzel», «Amir Temur» MFYlari.

  • Sergeli tumani: «O‘zgarish», «Habibiy», «Mehrigiyo», «Madadkor», «Ziynat», «Yangi Sergeli», «Sohibkor», «Sofdil», «Nilufar», «Ittifoq», «Nurhayot», «Saxovat», «Qipchoq», «Xalqobod», «Madaniyat», «Birdamlik», «Shukrona», «Qo‘shqo‘rg‘on», «Quruvchilar», «Farog‘atli» MFYlari.

  • Yangihayot tumani: «Mash’al», «Navqiron», «Al-Farg‘oniy», «Viqor», «Yo‘ldosh», «Chorbog‘», «Zarbdor», «Do‘stlik», «Charog‘on», «Yorqinhayot», «Xushnud» MFYlari.

  • Bektemir tumani: «Zilola», «Rohat», «Mirishkor», «Iqbol» MFYlari.

12–16 oktyabr — 5-IM

  • Chilonzor tumani: «Al-Xorazmiy», «Bek to‘pi», «Guliston», «Bahoriston», «Sharaf», «Sharq», «Sharq tongi», «Xayrobod», «Yakkatut», «Xirmontepa», «Katta Xirmontepa», «Kichik Xirmontepa», «Shuhrat», «Mehrjon», «Mevazor», «Bo‘rijar», «Botirma» (bir qismi), «Fidokor», «Zarqo‘rg‘on» (bir qismi), «Katta Navbahor», «Navbahor», «Ko‘tarma», «Qatortol», «Cho‘pon ota», «Nafosat», «Diyor», «Xalqlar do‘stligi», «Dilobod», «Beshchinor», «Lutfiy» (bir qismi), «Yakkabog‘» MFYlari.

  • Uchtepa tumani: «Guzar», «Qo‘rg‘ontepa», «Xuroson», «Zargarlik», «Ko‘hna Cho‘pon-Ota», «Bog‘iston», «Bog‘obod», «Birlik», «Nayman», «Farhod», «Tinchlikobod», «Vatan», «Vatanparvar», «Hamdo‘st», «Nurobod», «Shirin», «Diydor», «Alixon To‘ra Sog‘uniy», «Diyorobod», «Yangi yo‘l», «Foziltepa», «Zulfizor», «Xurshid», «Ko‘rkamobod», «Quyi Darxon» MFYlari.

Shuningdek, ayrim lokal qozonxonalarda ta’mirlash ishlari olib borilishi sababli issiq suv ta’minotida qisqa muddatli vaqtinchalik uzilishlar ham bo‘ladi.

Lokal qozonxonalar bo‘yicha rejali uzilishlar:

7–9 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Uyg‘onish» MFY: 29, 30, 31, 32, 37, 38a, 38b, 44, 12-uylar; 512-son, 80-son DMTT.

  • Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 1-uy.

  • Yashnobod tumani, «Movarounnahr» MFY: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8-uylar.

8–9 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ulug‘bek» MFY: 14a, 14b, 16, 21-uylar; 219-son, 223-son DMTT, 54-son maktab.

9–11 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 5-uy.

10 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Darxon» MFY: 44, 44a, 43a, 37, 35, 43-uylar.

14–16 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 1-uy.

  • Yashnobod tumani, «Yangi Nur» MFY: 28-son oilaviy poliklinika; 517-son, 457-son DMTT; 1, 2, 3, 4, 33, 33/1, 4, 5, 70/1, 70/2, 70/3, 28, 8, 7, 30, 31, 32, 33, 68/1-uylar.

14–18 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Uyg‘onish» MFY: 2, 3, 4/1, 4/2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-uylar.

  • Bektemir tumani, «Husayn Boyqaro» MFY: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 111, 123, 127, 129, 131, 133, 135-uylar; 573-son, 582-son DMTT.

Shuningdek: 2, 3, 4, 6a, 7, 8, 29, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 77-uylar; 571-son, 572-son DMTT, 36-son BO‘SM.

72, 78-uylar.

16–18 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «Samarqand Darvoza» MFY: 2-uy.

17–18 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ulug‘bek» MFY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/1, 1a, 2a, 3a, 30a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-uylar.

21–22 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «Cho‘pon ota» MFY: 17, 19, 21, 23, 118-uylar.

21–23 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 22/1, 22/2, 22/3, 22/4-uylar.

21–25 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Ahillik» MFY: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-uylar; 375-son DMTT.

  • Bektemir tumani, «Oltintopgan» MFY: 19a, 19b, 56, 57, 58, 59, 60-uylar; 570-son DMTT.

22 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Humoyun» MFY: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74, 75-uylar; 1, 3, 4-uylar; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-uylar; 8, 8a-uylar.

23 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Traktorsozlar» MFY: 1a, 2a, 3a, 30a, 35, 36, 43, 44, 45, 46-uylar; 2-son DMTT.

Shuningdek, 37, 38, 39, 40, 41, 42-uylar.

23–24 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 27-uy.

24–25 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 89-uy.

28 sentyabr – 2 oktyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Azamat» MFY: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 52a-uylar; 14-son DMTT.

  • Shayxontohur tumani, «Fidoyilar» MFY: 25, 27, 8a, 8v, 42, 43, 12, 13, 14-uylar.

«Jangoh», «Ko‘h Ota», «Labzak» MFYlari; sudning 1-binosi, SESning 1-binosi.

28–29 sentyabr

  • Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 33-uy.

30 sentyabr – 1 oktyabr

  • Shayxontohur tumani, «Olmazor» MFY: 37-uy.

30 sentyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Lashkarbegi» MFY: 13, 16-uylar.

5–6 oktyabr

  • Shayxontohur tumani, «Olmazor» MFY: 39-uy.

5–9 oktyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Besh Kapa» MFY: 419, 421, 421a, 421b, 427a, 427b, 427v-uylar.

  • Uchtepa tumani, «Paxtakor» MFY: 5, 6-uylar; 81-son maktab, 396-son DMTT; 7-son boshqa obyektlar; Bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasi.

7–8 oktyabr

  • Shayxontohur tumani, «O‘qchi» MFY: 29-uy.

7–9 oktyabr

  • Mirobod tumani, «Mirobod» MFY: 32-uy, 1, 2, 3, 5, 8, 9-bloklar.

12–14 oktyabr

  • Yashnobod tumani, «M. Ashrafiy» MFY: 34/1, 34/2, 34/3, 42-uylar.

12–16 oktyabr

  • Mirzo Ulug‘bek tumani, «Besh Kapa» MFY: 421, 422, 423-uylar.

  • Shayxontohur tumani, «Ko‘ksaroy» MFY: 24, 24/1, 26, 6, 3, 3/1, 4, 5-uylar.

  • Yangihayot tumani, «Ziroat» MFY: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24-uylar.

2, 3, 4, 6-uylar; 581-son DMTT.

50, 52, 54, 56, 58-uylar; 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44-sonli kottejlar; 584-son bolalar bog‘chasi.

Aholidan ta’mirlash ishlari davomida yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklarni to‘g‘ri tushunish so‘ralgan.

Toshkentissiqlik tarmoqlarisug‘urtasiVeolia Energyto‘xtatishsentyabr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiDavlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiBugun, 11:00Yer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiYer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiBugun, 10:54Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinSudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinBugun, 07:22Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Kecha, 22:01Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarKecha, 21:44Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Kecha, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi