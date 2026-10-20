Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?

·58·O‘zbekiston
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?

O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim va ilm-fan vazirligi tizimida mas’uliyatli rahbarlik lavozimlariga yangi kadrlar tayinlandi.

Vazirlik faoliyatini takomillashtirish va tizimdagi islohotlarni jadallashtirish maqsadida Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimovga birinchi o‘rinbosar hamda yangi muovinlar tasdiqlandi.

Yangi tayinlovlar: Kim qaysi lavozimni egalladi?

Rasmiy qarorga muvofiq, vazirlik rahbariyatida quyidagi o‘zgarishlar amalga oshirildi:

  • Birinchi o‘rinbosar: Yuldashev Oybek Behzodovich Ta’lim va ilm-fan vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi;

  • Yangi vazir o‘rinbosarlari:

    • Pardayeva Mehriniso Doniyarovna — Ta’lim va ilm-fan vaziri o‘rinbosari;

    • Mirzaliyev Sanjar Mahammadjon o‘g‘li — Ta’lim va ilm-fan vaziri o‘rinbosari etib belgilandi.

Rahbariyat tarkibi to‘liq shakllandi: Vazirda 4 nafar o‘rinbosar

Avvalroq ushbu tizimda I.Siradjev ham vazir o‘rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.

Amalga oshirilgan so‘nggi o‘zgarishlardan so‘ng, Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimovning o‘rinbosarlari soni 4 nafarga yetdi. Yangilangan boshqaruv jamoasi ta’lim sifatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish bo‘yicha keng qamrovli ishlarni davom ettiradi.

Erkinjon TurdimovYuldashev Oybek BehzodovichPardayeva Mehriniso DoniyarovnaTa’lim va ilm‑fan vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotErkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonot12 oktabr 22:07Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi9 oktabr 19:38Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlariEndi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari4 oktabr 07:54«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi5 oktabr 06:57Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandiErkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi9 oktabr 19:51Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)Bugun 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?