Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim va ilm-fan vazirligi tizimida mas’uliyatli rahbarlik lavozimlariga yangi kadrlar tayinlandi.
Vazirlik faoliyatini takomillashtirish va tizimdagi islohotlarni jadallashtirish maqsadida Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimovga birinchi o‘rinbosar hamda yangi muovinlar tasdiqlandi.
Yangi tayinlovlar: Kim qaysi lavozimni egalladi?
Rasmiy qarorga muvofiq, vazirlik rahbariyatida quyidagi o‘zgarishlar amalga oshirildi:
Birinchi o‘rinbosar: Yuldashev Oybek Behzodovich Ta’lim va ilm-fan vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi;
Yangi vazir o‘rinbosarlari:
Pardayeva Mehriniso Doniyarovna — Ta’lim va ilm-fan vaziri o‘rinbosari;
Mirzaliyev Sanjar Mahammadjon o‘g‘li — Ta’lim va ilm-fan vaziri o‘rinbosari etib belgilandi.
Rahbariyat tarkibi to‘liq shakllandi: Vazirda 4 nafar o‘rinbosar
Avvalroq ushbu tizimda I.Siradjev ham vazir o‘rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Amalga oshirilgan so‘nggi o‘zgarishlardan so‘ng, Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimovning o‘rinbosarlari soni 4 nafarga yetdi. Yangilangan boshqaruv jamoasi ta’lim sifatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish bo‘yicha keng qamrovli ishlarni davom ettiradi.
Izohlar 0
…