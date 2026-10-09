Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erkinjon Turdimov O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.
- Ushbu yangi lavozim ta’lim, ilm-fan va sog‘liqni saqlash yo‘nalishlaridagi faoliyatni boshqaradi va tizimlar integratsiyasini ta’minlaydi.
- Saida Mirziyoyeva esa ushbu ustuvor sohalarda belgilangan strategik vazifalar ijrosini nazorat qilish mas’uliyatini o‘z zimmasiga oldi.
O‘zbekiston Respublikasi Hukumati va ijroiya hokimiyati tuzilmasida ulkan siyosiy va strategik o‘zgarishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga binoan, tajribali rahbar Erkinjon Oqbo‘tayevich Turdimov O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.
Ushbu muhim tayinlov munosabati bilan u Sirdaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etildi. Erkinjon Turdimov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ko‘rib chiqilib, bir ovozdan to‘liq ma’qullandi.
Yangi vakolatlar doirasi: Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari nimalarga javob beradi?
Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma’lum qilishicha, yangi tashkil etilgan mazkur yuksak lavozim bir vaqtning o‘zida uchta eng muhim ijtimoiy sohani qamrab oladi:
Umumiy boshqaruv va muvofiqlashtirish: Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri ijro hokimiyati organlarining ta’lim, ilm-fan va sog‘liqni saqlash yo‘nalishlaridagi faoliyatiga bevosita rahbarlik qiladi;
Tizimli islohotlar integratsiyasi: Maktabgacha ta’lim, maktab, oliy ta’lim, akademik ilm-fan hamda tibbiyot tizimini yagona strategiya asosida rivojlantirish vazifasi yuklandi;
Ijro nazorati mexanizmi: Hududlardagi ijtimoiy infratuzilma obyektlari sifatini oshirish va ulardagi muammolarni tezkor hal etish yangi rahbariyatning bosh maqsadi bo‘ladi.
Strategik nazorat Prezident administratsiyasi rahbariga yuklandi
Ijtimoiy va gumanitar sohalardagi islohotlarning amaliy natijadorligini ta’minlash maqsadida nazorat tizimi yuqori bosqichga olib chiqildi:
Saida Mirziyoyeva mas’uliyati: Ushbu ustuvor sohalarda belgilangan strategik vazifalar ijrosini nazorat qilish va jarayonlarni tashkillashtirish Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva zimmasiga yuklandi;
Davlat rahbarining qat’iy e’tibori: Inson qadrini yuksaltirish, ta’lim sifatini tubdan yaxshilash va tibbiyot sohasini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish bo‘yicha islohotlar bevosita davlat rahbarining oliy nazoratida bo‘lishi ta’minlanadi.
Hokimlikdan bosh vazirning birinchi o‘rinbosarligigacha
Erkinjon Turdimov mamlakatimizning eng tajribali va ochiq boshqaruv uslubiga ega rahbarlaridan biri sifatida tanilgan:
Bosib o‘tilgan yo‘l: U muqaddam Navoiy va Samarqand viloyatlarini samarali boshqargan, so‘nggi davrda esa Sirdaryo viloyati hokimi sifatida mas’uliyatli vazifalarni bajarib kelayotgan edi;
Xalqchil yondashuv: Turdimov o‘zining qat’iyatli qarorlari, aholi murojaatlariga tezkor munosabati va sohalarda tartib o‘rnatishdagi talabchanligi bilan xalq orasida yuksak hurmat qozongan.
Hukumat rahbariyatidagi ushbu kutilmagan va muhim rotatsiya Yangi O‘zbekistonda ta’lim, ilm-fan va tibbiyot tizimi davlat siyosatining mutlaq ustuvor pog‘onasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…