Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi

·82·O‘zbekiston
Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkinjon Turdimov O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.
  • Ushbu yangi lavozim ta’lim, ilm-fan va sog‘liqni saqlash yo‘nalishlaridagi faoliyatni boshqaradi va tizimlar integratsiyasini ta’minlaydi.
  • Saida Mirziyoyeva esa ushbu ustuvor sohalarda belgilangan strategik vazifalar ijrosini nazorat qilish mas’uliyatini o‘z zimmasiga oldi.

O‘zbekiston Respublikasi Hukumati va ijroiya hokimiyati tuzilmasida ulkan siyosiy va strategik o‘zgarishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga binoan, tajribali rahbar Erkinjon Oqbo‘tayevich Turdimov O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.

Ushbu muhim tayinlov munosabati bilan u Sirdaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etildi. Erkinjon Turdimov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ko‘rib chiqilib, bir ovozdan to‘liq ma’qullandi.

Yangi vakolatlar doirasi: Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari nimalarga javob beradi?

Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma’lum qilishicha, yangi tashkil etilgan mazkur yuksak lavozim bir vaqtning o‘zida uchta eng muhim ijtimoiy sohani qamrab oladi:

  • Umumiy boshqaruv va muvofiqlashtirish: Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari – ta’lim va ilm-fan vaziri ijro hokimiyati organlarining ta’lim, ilm-fan va sog‘liqni saqlash yo‘nalishlaridagi faoliyatiga bevosita rahbarlik qiladi;

  • Tizimli islohotlar integratsiyasi: Maktabgacha ta’lim, maktab, oliy ta’lim, akademik ilm-fan hamda tibbiyot tizimini yagona strategiya asosida rivojlantirish vazifasi yuklandi;

  • Ijro nazorati mexanizmi: Hududlardagi ijtimoiy infratuzilma obyektlari sifatini oshirish va ulardagi muammolarni tezkor hal etish yangi rahbariyatning bosh maqsadi bo‘ladi.

Strategik nazorat Prezident administratsiyasi rahbariga yuklandi

Ijtimoiy va gumanitar sohalardagi islohotlarning amaliy natijadorligini ta’minlash maqsadida nazorat tizimi yuqori bosqichga olib chiqildi:

  • Saida Mirziyoyeva mas’uliyati: Ushbu ustuvor sohalarda belgilangan strategik vazifalar ijrosini nazorat qilish va jarayonlarni tashkillashtirish Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva zimmasiga yuklandi;

  • Davlat rahbarining qat’iy e’tibori: Inson qadrini yuksaltirish, ta’lim sifatini tubdan yaxshilash va tibbiyot sohasini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish bo‘yicha islohotlar bevosita davlat rahbarining oliy nazoratida bo‘lishi ta’minlanadi.

Hokimlikdan bosh vazirning birinchi o‘rinbosarligigacha

Erkinjon Turdimov mamlakatimizning eng tajribali va ochiq boshqaruv uslubiga ega rahbarlaridan biri sifatida tanilgan:

  • Bosib o‘tilgan yo‘l: U muqaddam Navoiy va Samarqand viloyatlarini samarali boshqargan, so‘nggi davrda esa Sirdaryo viloyati hokimi sifatida mas’uliyatli vazifalarni bajarib kelayotgan edi;

  • Xalqchil yondashuv: Turdimov o‘zining qat’iyatli qarorlari, aholi murojaatlariga tezkor munosabati va sohalarda tartib o‘rnatishdagi talabchanligi bilan xalq orasida yuksak hurmat qozongan.

Hukumat rahbariyatidagi ushbu kutilmagan va muhim rotatsiya Yangi O‘zbekistonda ta’lim, ilm-fan va tibbiyot tizimi davlat siyosatining mutlaq ustuvor pog‘onasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiBugun 19:38Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)28 sentabr 12:36Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi10 sentabr 15:07Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30 iyun 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari