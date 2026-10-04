Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi birlashtirilib, Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.
- Ushbu birlashuv ta’limning barcha bosqichlarini uzviy bog‘lash va boshqaruvdagi byurokratiyani kamaytirishga qaratilgan.
- Yangi vazirlik bog‘cha, maktab, texnikum va oliygohlar faoliyatini to‘liq tashkil etadi, ta’lim standartlarini belgilaydi hamda akkreditatsiya va litsenziya berish bilan shug‘ullanadi.
O‘zbekiston ta’lim sohasida tub burilish yasovchi tarixiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi birlashtirilib, yaxlit Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.
Davlat rahbari matbuot kotibi Sherzod Asadov ta’lim tizimidagi ushbu yirik modernizatsiyaning asl maqsadlari va vazifalar taqsimotiga batafsil to‘xtalib o‘tdi.
Yangi tizim qanday ishlaydi? Asosiy yo‘nalishlar
Ikki vazirlikning yagona tuzilmaga aylantirilishi ta’limning barcha bosqichlarini bir-biriga uzviy bog‘lash va boshqaruvdagi ortiqcha byurokratiyani yo‘qotishga qaratilgan:
Ta’lim va ilm-fan vazirligi: Bog‘cha, maktab, texnikum va oliygohlar faoliyatini to‘liq tashkil etadi, operatsion jarayonlarga bosh-qosh bo‘ladi, ta’lim standartlarini belgilab, akkreditatsiya va litsenziya berish bilan shug‘ullanadi.
Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi: Mustaqil «ilmiy-metodik laboratoriya»ga aylanadi. Agentlik o‘quv dasturlari va darsliklarni ishlab chiqadi, ularni amaliyotga kiritib, samarasini tahlil qiladi. Barcha o‘zgarishlar «o‘zbek maktabi bitiruvchisining portreti»ga tayangan holda olib boriladi.
Oliy ta’limda erkinlik: Oliygohlar faoliyatiga davlat aralashuvi keskin qisqartiriladi, ularning akademik va moliyaviy mustaqilligi kengayadi. Nodavlat ta’lim sektoriga keng yo‘l ochilib, sifatni erkin bozor va raqobat belgilaydi.
Strategiyaga tadbirkorlar va olimlar jalb etiladi
Prezident administratsiyasi huzurida ta’lim strategiyasini belgilovchi alohida maxsus ishchi guruh tuziladi:
Ishchi guruh rahbari: Ushbu mas’uliyatli tuzilmaga jamoatchilik asosida taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov rahbarlik qiladi.
Tarkib va vazifa: Guruhga muvaffaqiyatli ta’lim loyihalarini yo‘lga qo‘ygan ishbilarmonlar, olimlar va xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Ular yangi vazirlikning ixcham va samarador tuzilmasini shakllantirib, islohotlarning bosh strategiyasini ishlab chiqishadi.
Izohlar 0
…