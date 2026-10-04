Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari

·41·O‘zbekiston
Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi birlashtirilib, Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.
  • Ushbu birlashuv ta’limning barcha bosqichlarini uzviy bog‘lash va boshqaruvdagi byurokratiyani kamaytirishga qaratilgan.
  • Yangi vazirlik bog‘cha, maktab, texnikum va oliygohlar faoliyatini to‘liq tashkil etadi, ta’lim standartlarini belgilaydi hamda akkreditatsiya va litsenziya berish bilan shug‘ullanadi.

O‘zbekiston ta’lim sohasida tub burilish yasovchi tarixiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi birlashtirilib, yaxlit Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.

Davlat rahbari matbuot kotibi Sherzod Asadov ta’lim tizimidagi ushbu yirik modernizatsiyaning asl maqsadlari va vazifalar taqsimotiga batafsil to‘xtalib o‘tdi.

Yangi tizim qanday ishlaydi? Asosiy yo‘nalishlar

Ikki vazirlikning yagona tuzilmaga aylantirilishi ta’limning barcha bosqichlarini bir-biriga uzviy bog‘lash va boshqaruvdagi ortiqcha byurokratiyani yo‘qotishga qaratilgan:

  • Ta’lim va ilm-fan vazirligi: Bog‘cha, maktab, texnikum va oliygohlar faoliyatini to‘liq tashkil etadi, operatsion jarayonlarga bosh-qosh bo‘ladi, ta’lim standartlarini belgilab, akkreditatsiya va litsenziya berish bilan shug‘ullanadi.

  • Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi: Mustaqil «ilmiy-metodik laboratoriya»ga aylanadi. Agentlik o‘quv dasturlari va darsliklarni ishlab chiqadi, ularni amaliyotga kiritib, samarasini tahlil qiladi. Barcha o‘zgarishlar «o‘zbek maktabi bitiruvchisining portreti»ga tayangan holda olib boriladi.

  • Oliy ta’limda erkinlik: Oliygohlar faoliyatiga davlat aralashuvi keskin qisqartiriladi, ularning akademik va moliyaviy mustaqilligi kengayadi. Nodavlat ta’lim sektoriga keng yo‘l ochilib, sifatni erkin bozor va raqobat belgilaydi.

Strategiyaga tadbirkorlar va olimlar jalb etiladi

Prezident administratsiyasi huzurida ta’lim strategiyasini belgilovchi alohida maxsus ishchi guruh tuziladi:

  • Ishchi guruh rahbari: Ushbu mas’uliyatli tuzilmaga jamoatchilik asosida taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov rahbarlik qiladi.

  • Tarkib va vazifa: Guruhga muvaffaqiyatli ta’lim loyihalarini yo‘lga qo‘ygan ishbilarmonlar, olimlar va xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Ular yangi vazirlikning ixcham va samarador tuzilmasini shakllantirib, islohotlarning bosh strategiyasini ishlab chiqishadi.

Sherzod AsadovTa’lim va ilm‑fan vazirligiOliy ta’lim va innovatsiyalar vazirligiO‘zbekiston ta’lim islohotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladiO‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladi30 sentabr 16:11Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...26 iyun 16:57Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildi25 iyun 12:27Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi25 iyun 12:04Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi17 iyun 19:50Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiErtaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi17 iyun 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi