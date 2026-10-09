Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi

·72·O‘zbekiston
Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi.
  • Uning yangi lavozimi maktabgacha ta’limdan oliy ta’lim va ilm-fangacha bo‘lgan tizimni yagona boshqaruv asosida rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.
  • Bu tayinlov 2026 yil 3 oktyabrdagi prezident farmoni bilan tashkil etilgan yagona Ta’lim va ilm-fan vazirligi faoliyatiga boshchilik qilish bilan bog‘liq.

O‘zbekiston hukumatida muhim tayinlov amalga oshirildi. Erkinjon Oqbutayevich Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Uning yangi vazifasi mamlakatda maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’lim va ilm-fangacha bo‘lgan tizimni yagona boshqaruv asosida rivojlantirish jarayoni bilan bog‘liq.

Turdimovning tayinlanishi ta’lim sohasida yangi vazirlik tashkil etilganidan keyingi muhim qadam bo‘ldi. Endi jamoatchilik e’tibori yangi rahbar oldiga qo‘yiladigan vazifalar va ularning amalda qanday bajarilishiga qaratiladi.

Turdimovning yangi lavozimi rasman tasdiqlandi

Erkinjon Turdimov nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan edi. Keyin prezident farmoni bilan u Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.

Shu munosabat bilan Turdimov Sirdaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etildi.

Yangi lavozim uning faoliyatida ta’lim va ilm-fan sohalarini muvofiqlashtirish, turli darajadagi boshqaruv organlari ishini bir-biriga bog‘lash kabi vazifalarni birinchi o‘ringa olib chiqadi.

Ta’lim sohasida qanday o‘zgarishlar bo‘ldi?

2026 yil 3 oktyabrdagi prezident farmoni bilan Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi negizida yagona Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.

Yangi idora maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, kasbiy va oliy ta’lim, oliy ta’limdan keyingi ta’lim, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek, qo‘shimcha va norasmiy ta’lim sohalarida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi.

Bu o‘zgarishdan ko‘zlangan maqsad — ta’limning turli bosqichlari o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlash, maktab, kasbiy ta’lim va oliy ta’limni ilm-fan bilan yaqinroq bog‘lash hamda boshqaruv samaradorligini oshirish.

Yangi rahbar oldida qanday vazifalar turibdi?

Yagona vazirlikni tashkil etish orqali ta’lim tizimida umumiy yondashuvni shakllantirish ko‘zda tutilgan. Bunda ta’lim mazmunini zamonaviy talablarga moslashtirish, mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish, ta’lim sifatini oshirish va ilmiy faoliyatni rivojlantirish muhim yo‘nalishlardan hisoblanadi.

Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari sifatida Turdimovning vazifasi faqat vazirlik faoliyatini boshqarish bilan cheklanmaydi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, u vakolati doirasida vazirliklar, qo‘mitalar, agentliklar va hududiy rahbarlarning ta’lim, ilm-fan hamda sog‘liqni saqlash sohalaridagi vazifalarini amalga oshirishini muvofiqlashtiradi.

Asosiy natija nimada ko‘rinadi?

Yangi vazirlikning tashkil etilishi va rahbarning tayinlanishi boshqaruv tizimidagi tashkiliy o‘zgarishlardir. Biroq islohotlarning samarasi, eng avvalo, ularning ta’lim sifatiga, o‘quvchilar va talabalar imkoniyatlariga, o‘qituvchilar faoliyatiga hamda ilm-fan rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatishi bilan baholanadi.

Shu bois Erkinjon Turdimovning yangi lavozimdagi faoliyatida asosiy e’tibor yagona boshqaruv tizimini samarali yo‘lga qo‘yish, ta’lim bosqichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish va belgilangan vazifalarni amalda bajarishga qaratiladi.

Endi jamoatchilik uchun eng muhim savol — yangi boshqaruv modeli ta’lim tizimida qanday aniq natijalar beradi? Bu savolga javob esa kelgusi qarorlar va amaliy o‘zgarishlar orqali namoyon bo‘ladi.

Erkinjon Oqbutayevich TurdimovTa’lim va ilm‑fan vazirligiSirdaryo viloyati hokimiBosh vazirning birinchi o‘rinbosari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlariEndi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari4 oktabr 07:54Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandiErkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandiBugun 19:51O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildiO‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildiBugun 19:20Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)Bugun 18:54Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandiHujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandiBugun 17:46O‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandiO‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandiBugun 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari