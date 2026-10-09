Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi.
- Uning yangi lavozimi maktabgacha ta’limdan oliy ta’lim va ilm-fangacha bo‘lgan tizimni yagona boshqaruv asosida rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.
- Bu tayinlov 2026 yil 3 oktyabrdagi prezident farmoni bilan tashkil etilgan yagona Ta’lim va ilm-fan vazirligi faoliyatiga boshchilik qilish bilan bog‘liq.
O‘zbekiston hukumatida muhim tayinlov amalga oshirildi. Erkinjon Oqbutayevich Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Uning yangi vazifasi mamlakatda maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’lim va ilm-fangacha bo‘lgan tizimni yagona boshqaruv asosida rivojlantirish jarayoni bilan bog‘liq.
Turdimovning tayinlanishi ta’lim sohasida yangi vazirlik tashkil etilganidan keyingi muhim qadam bo‘ldi. Endi jamoatchilik e’tibori yangi rahbar oldiga qo‘yiladigan vazifalar va ularning amalda qanday bajarilishiga qaratiladi.
Turdimovning yangi lavozimi rasman tasdiqlandi
Erkinjon Turdimov nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan edi. Keyin prezident farmoni bilan u Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari — ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu munosabat bilan Turdimov Sirdaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etildi.
Yangi lavozim uning faoliyatida ta’lim va ilm-fan sohalarini muvofiqlashtirish, turli darajadagi boshqaruv organlari ishini bir-biriga bog‘lash kabi vazifalarni birinchi o‘ringa olib chiqadi.
Ta’lim sohasida qanday o‘zgarishlar bo‘ldi?
2026 yil 3 oktyabrdagi prezident farmoni bilan Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi negizida yagona Ta’lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi.
Yangi idora maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, kasbiy va oliy ta’lim, oliy ta’limdan keyingi ta’lim, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek, qo‘shimcha va norasmiy ta’lim sohalarida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi.
Bu o‘zgarishdan ko‘zlangan maqsad — ta’limning turli bosqichlari o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlash, maktab, kasbiy ta’lim va oliy ta’limni ilm-fan bilan yaqinroq bog‘lash hamda boshqaruv samaradorligini oshirish.
Yangi rahbar oldida qanday vazifalar turibdi?
Yagona vazirlikni tashkil etish orqali ta’lim tizimida umumiy yondashuvni shakllantirish ko‘zda tutilgan. Bunda ta’lim mazmunini zamonaviy talablarga moslashtirish, mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish, ta’lim sifatini oshirish va ilmiy faoliyatni rivojlantirish muhim yo‘nalishlardan hisoblanadi.
Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari sifatida Turdimovning vazifasi faqat vazirlik faoliyatini boshqarish bilan cheklanmaydi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, u vakolati doirasida vazirliklar, qo‘mitalar, agentliklar va hududiy rahbarlarning ta’lim, ilm-fan hamda sog‘liqni saqlash sohalaridagi vazifalarini amalga oshirishini muvofiqlashtiradi.
Asosiy natija nimada ko‘rinadi?
Yangi vazirlikning tashkil etilishi va rahbarning tayinlanishi boshqaruv tizimidagi tashkiliy o‘zgarishlardir. Biroq islohotlarning samarasi, eng avvalo, ularning ta’lim sifatiga, o‘quvchilar va talabalar imkoniyatlariga, o‘qituvchilar faoliyatiga hamda ilm-fan rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatishi bilan baholanadi.
Shu bois Erkinjon Turdimovning yangi lavozimdagi faoliyatida asosiy e’tibor yagona boshqaruv tizimini samarali yo‘lga qo‘yish, ta’lim bosqichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish va belgilangan vazifalarni amalda bajarishga qaratiladi.
Endi jamoatchilik uchun eng muhim savol — yangi boshqaruv modeli ta’lim tizimida qanday aniq natijalar beradi? Bu savolga javob esa kelgusi qarorlar va amaliy o‘zgarishlar orqali namoyon bo‘ladi.
Izohlar 0
…