«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi

·1·Jamiyat
«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi

Sirdaryo viloyati hokimi Erkinjon Turdimov viloyatdagi davlat xizmatchilari, tashkilot rahbarlari hamda mahalla yettiligi vakillari ishtirokida o‘tkazilgan muhokamada fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimini keskin tanqid ostiga oldi. Viloyat rahbari amaldorlarni manmanlikni yig‘ishtirib, aholi bilan samimiy va hurmat asosida muloqot qilishga chaqirdi.

«Hamma o‘ziga bir savol bersin: Vazifam nimadan iborat? Bilib qo‘yinglar, hammamizning vazifamiz bitta — xalqqa xizmat qilish, xalqning muammosini yechib berish! Boshqa darding yo‘q. Jamiyatga xizmat qilish — bizning oyligimizning asosi. Agar sen fuqaroni eshitmaydigan, uning muammosini hal qilmaydigan bo‘lsang, sening nima keraging bor?» — deya ta’kidladi Erkinjon Turdimov.

«Xalq nazorati»da 20 kun: Raqamlar va eng og‘riqli sohalar

Viloyatda 20 kun avval ishga tushirilgan «Sirdaryo xalq nazorati» elektron platformasiga qisqa muddat ichida jami 6 040 ta murojaat kelib tushgan. Aholini eng ko‘p qiynayotgan masalalar quyidagicha taqsimlandi:

  • Bandlik va kambag‘allik: 2 994 ta murojaat (jami shikoyatlarning qariyb yarmi);

  • Uy-joy va kommunal xizmatlar: 1 000 dan ortiq murojaat;

  • Ijtimoiy himoya masalalari: 450 ta murojaat.

Biroq muhokamada asosiy e’tibor raqamlarga emas, balki murojaatlarning ijrosi sun’iy ravishda paysalga solinayotganiga qaratildi.

Qaysi hudud va sohalarda murojaatlar kechikmoqda?

Hududlar va tashkilotlar kesimida muddati o‘tib ketgan murojaatlar bo‘yicha jiddiy kamchiliklar aniqlandi:

  • Hududlar kesimida: Viloyat tashkilotlarida — 187 ta, Boyovut tumanida — 108 ta, Yangiyer shahrida — 74 ta, Mirzaobod tumanida — 63 ta murojaatning ko‘rib chiqish muddati buzilgan;

  • Ayrim ijrochilardagi antirekordlar:

    • «Toza hudud» korxonasida kelib tushgan 116 ta murojaatning 68 tasi muddatidan o‘tgan;

    • Boyovut tumani bandlik bo‘limida 43 ta murojaatdan 36 tasi kechikkan;

    • Sardoba tumani kadastr bo‘limida esa ijroda bo‘lgan barcha 25 ta murojaat (100%) muddatida ko‘rilmagan.

«Muammoni ko‘rmasa, ko‘zi ko‘r-ku uning»: Mahalla mas’ullari nega jim?

Viloyat rahbari mahallalardagi xotin-qizlar faollari va ijtimoiy xodimlarning mutlaq passivligini qattiq qoraladi. Tahlillarga ko‘ra, 2 742 ta holatda fuqarolar mahalladagi mas’ullarga emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri viloyat hokimining o‘ziga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Viloyatdagi 221 ta mahallada faoliyat yurituvchi xotin-qizlar faollarining 80 nafari (36 foizi) hamda ijtimoiy xodimlarning 16 nafari (7 foizi) 20 kun davomida tizimga birorta ham muammo yoki masala kiritmagan:

«Mana, Zarbdor mahallasida 25 nafar fuqarodan 22 tasi menga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilgan. Nega faqat 3 tasini xotin-qizlar faoli qo‘ygan? Ijtimoiy himoya xodimi esa umuman bitta ham masala kiritmagan. Yonidagi odamning muammosini ko‘rmasa, ko‘zi ko‘r-ku uning! Og‘zingdan bol tomib fuqaro bilan gaplashishing kerak. G‘o‘dayib emas, o‘zingni yuqori qo‘yib emas, xuddiki do‘sting, onang, opang yoki akang kelganday muomala qilishing shart!» — dedi hokim.

Intizomiy jazolar va vazifaga loyiqlik masalasi

Yig‘ilish yakunida Erkinjon Turdimov muddati o‘tgan har bir murojaat bo‘yicha aniq natijaga erishish yuzasidan qat’iy ko‘rsatmalar berdi. Loqaydlikka yo‘l qo‘ygan rahbarlarga nisbatan choralar belgilandi:

  • 2 nafar mas’ulning egallab turgan lavozimiga loyiqligi masalasi tegishli idoralar bilan birgalikda ko‘rib chiqiladigan bo‘ldi;

  • 3 nafar rahbarga nisbatan navbatdagi intizomiy jazo choralari qo‘llanilishi belgilandi.

Viloyat rahbari asosiy mezon shunchaki murojaatlarni yopish emas, balki odamlar bir masala bilan ikkinchi marta davlat idorasi eshigiga kelishga majbur bo‘lmasligi kerakligini uqtirdi.

Erkinjon TurdimovSirdaryo xalq nazoratiMurojaatlar tizimiSirdaryo viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...24 iyul 00:39Gruziyada qo‘lga olindi: Katta firibgarlikda ayblangan shaxs O‘zbekistonga olib kelindiGruziyada qo‘lga olindi: Katta firibgarlikda ayblangan shaxs O‘zbekistonga olib kelindiBugun 00:06Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandiQiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandiKecha 22:25To‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdiTo‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdiKecha 19:01Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Kecha 15:14General-mayor Tal’at Sattorov 71 yoshida vafot etdiGeneral-mayor Tal’at Sattorov 71 yoshida vafot etdiKecha 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi