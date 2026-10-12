Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonot

·23·O‘zbekiston
Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda o‘tkazilgan uchrashuvda oliy ta’lim tizimidagi muammolarga to‘xtalib, endilikda mutaxassislar tayyorlashda sifatga ustunlik berilishi kerakligini ta’kidladi.
  • Davlat rahbari, son ortidan quvish davri o‘tganini, universitetlar iqtisodiyot talab qiladigan kadrlarni aniq maqsad bilan tayyorlashi lozimligini qayd etdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent hududida bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida mamlakat oliy ta’lim tizimidagi dolzarb muammolar, yangi tashkil etilgan Ta’lim va ilm-fan vazirligi hamda ushbu mas’uliyatli lavozimga tayinlangan Erkinjon Turdimovning faoliyati haqida ochiq va ta’sirli fikr bildirdi.

Davlat rahbari oliy o‘quv yurtlarida son ortidan quvish davri o‘tganini, endilikda asosiy e’tibor real mehnat bozori talab qiladigan sifatli mutaxassislar tayyorlashga qaratilishi shart ekanini qat’iy ta’kidladi.

«Son ko‘paydi, sifat esa kam»: Oliy ta’limga yangi talab

Prezident universitet va institutlar faoliyatidagi sustkashliklar hamda yuzaki yondashuvlarga chek qo‘yilishi kerakligini ko‘rsatib o‘tdi:

  • Aniq maqsadli tayyorgarlik: «Bundan keyin har bir universitet kim uchun va qanday kadr tayyorlashini o‘zi uchun aniq belgilab olishi kerak. Talabalarni shunchaki diplomli qilish emas, ularning iqtisodiyot tarmoqlarida o‘z o‘rnini topishi bosh talab bo‘ladi», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;

  • Sifatsiz diplomlar muammosi: Davlat rahbari oliy ma’lumotlilar soni keskin oshgani bilan, ularning bilim darajasi va amaliy ko‘nikmalari yetarli emasligini ochiq tanqid qildi.

Nima uchun aynan Erkinjon Turdimov?

Prezident uzoq yillar davomida hududlarni muvaffaqiyatli boshqargan rahbarning ta’lim tizimiga olib kelinishi sababini quyidagicha izohladi:

«Son ko‘paydi, sifat esa kam. To‘rtta viloyatga hokim bo‘lgan odamni Ta’lim vazirligiga bekorga olib kelmadim. Bu sohaga eng ishongan kadrimni bejiz tayinlamadim», — dedi Prezident.

Katta boshqaruv tajribasiga ega Erkinjon Turdimovning vazirlik rahbarligiga kelishi oliy va o‘rta-maxsus ta’limni iqtisodiyotning real sektori, viloyatlar sanoati va hududiy ehtiyojlarga to‘liq moslashtirishda keskin burilish yasashi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevErkinjon TurdimovTa’lim va ilm‑fan vazirligiOliy ta’lim tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi9 oktabr 19:38Endi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlariEndi bitta vazirlik bo‘ladi: O‘zbekiston ta’lim tizimidagi sensatsion islohot tafsilotlari4 oktabr 07:54«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi5 oktabr 06:57Erkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandiErkinjon Turdimov Bosh vazirning birinchi o‘rinbosari, soha nazorati Saida Mirziyoyevaga yuklandi9 oktabr 19:512027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?2027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?Bugun 19:09Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaBugun 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)