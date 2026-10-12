Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda o‘tkazilgan uchrashuvda oliy ta’lim tizimidagi muammolarga to‘xtalib, endilikda mutaxassislar tayyorlashda sifatga ustunlik berilishi kerakligini ta’kidladi.
- Davlat rahbari, son ortidan quvish davri o‘tganini, universitetlar iqtisodiyot talab qiladigan kadrlarni aniq maqsad bilan tayyorlashi lozimligini qayd etdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent hududida bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida mamlakat oliy ta’lim tizimidagi dolzarb muammolar, yangi tashkil etilgan Ta’lim va ilm-fan vazirligi hamda ushbu mas’uliyatli lavozimga tayinlangan Erkinjon Turdimovning faoliyati haqida ochiq va ta’sirli fikr bildirdi.
Davlat rahbari oliy o‘quv yurtlarida son ortidan quvish davri o‘tganini, endilikda asosiy e’tibor real mehnat bozori talab qiladigan sifatli mutaxassislar tayyorlashga qaratilishi shart ekanini qat’iy ta’kidladi.
«Son ko‘paydi, sifat esa kam»: Oliy ta’limga yangi talab
Prezident universitet va institutlar faoliyatidagi sustkashliklar hamda yuzaki yondashuvlarga chek qo‘yilishi kerakligini ko‘rsatib o‘tdi:
Aniq maqsadli tayyorgarlik: «Bundan keyin har bir universitet kim uchun va qanday kadr tayyorlashini o‘zi uchun aniq belgilab olishi kerak. Talabalarni shunchaki diplomli qilish emas, ularning iqtisodiyot tarmoqlarida o‘z o‘rnini topishi bosh talab bo‘ladi», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;
Sifatsiz diplomlar muammosi: Davlat rahbari oliy ma’lumotlilar soni keskin oshgani bilan, ularning bilim darajasi va amaliy ko‘nikmalari yetarli emasligini ochiq tanqid qildi.
Nima uchun aynan Erkinjon Turdimov?
Prezident uzoq yillar davomida hududlarni muvaffaqiyatli boshqargan rahbarning ta’lim tizimiga olib kelinishi sababini quyidagicha izohladi:
«Son ko‘paydi, sifat esa kam. To‘rtta viloyatga hokim bo‘lgan odamni Ta’lim vazirligiga bekorga olib kelmadim. Bu sohaga eng ishongan kadrimni bejiz tayinlamadim», — dedi Prezident.
Katta boshqaruv tajribasiga ega Erkinjon Turdimovning vazirlik rahbarligiga kelishi oliy va o‘rta-maxsus ta’limni iqtisodiyotning real sektori, viloyatlar sanoati va hududiy ehtiyojlarga to‘liq moslashtirishda keskin burilish yasashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…