Yuventus Alisson transferidan voz kechib Emiliano Martinezga eʻtibor qaratdi

·89·Sport
Yuventus Alisson transferidan voz kechib Emiliano Martinezga eʻtibor qaratdi

Turinning Yuventus klubi Liverpul darvozaboni Alisson Becker transferi borasidagi urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchragach, bor eʻtiborini Emiliano Martinezga qaratdi. Braziliyalik posbon bilan shaxsiy kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlarga qaramay, Mersisayd klubi oʻz yetakchisini sotishni istamayapti. Bu esa "keksa sinyora"ni yangi mavsum oldidan boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul Alisson bilan shartnomani yana 12 oyga uzaytirish bandini faollashtirdi va tarkibdagi barqarorlikni saqlab qolish niyatida. Angliya Premer-ligasi klubi bir qator tajribali oʻyinchilar ketganidan soʻng, asosiy darvozabonini qoʻyib yubormaslikka qaror qilgan. Shu sababli, Yuventus rahbariyati transfer bozorida muqobil nomzodlar roʻyxatini shakllantirdi.

Gazzetta nashrining xabariga koʻra, Aston Villa posboni va 2022-yilgi Jahon chempionati qahramoni Emiliano Martinez Turin klubi uchun asosiy nishonga aylangan. 33 yoshli argentinalik darvozabon yangi chorlovlar uchun ochiq ekanini bildirgan. Uning transfer qiymati taxminan 20 million yevroga baholanmoqda, biroq uning 6 million yevrolik yillik maoshi Yuventus uchun moliyaviy qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.

Shu bilan birga, turinliklar Tottenxem darvozaboni Guglielmo Vicario variantini ham kuzatib borishmoqda. 29 yoshli italiyalik posbon A Seriyaga qaytishni istamoqda. Vicarioning maoshi Emiliano Martinezga qaraganda ancha kam (yiliga 3-4 million yevro) ekani Yuventus rahbariyatining iqtisodiy rejalariga koʻproq mos keladi. Hozirda klub ushbu ikki nomzoddan birini tanlash arafasida turibdi.

YuventusLiverpulAlisson BeckerEmiliano MartinezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi