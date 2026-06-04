Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdi
Bybit kriptovalyuta birjasi Western Union tomonidan chiqarilgan USDPT steyblkoinini oʻz platformasiga integratsiya qildi. Ushbu qadam toʻlov tizimlari gigantining raqamli dollarini ilk bor yirik kripto savdo maydonchasiga olib chiqdi. Payshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, AQSH dollariga bogʻlangan USDPT endilikda Bybit foydalanuvchilari uchun saqlash, savdo qilish va oʻtkazmalar uchun ochiq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu hamkorlik USDPT doirasini oddiy toʻlovlardan tashqariga chiqarib, uni kripto-treyding ekotizimiga integratsiya qiladi. Bybit ushbu aktivni qoʻllab-quvvatlagan birinchi yirik birja boʻldi. Western Union oʻzining raqamli aktivlar strategiyasi doirasida USDPT steyblkoinini joriy yilning may oyida Solana blokcheynida ishga tushirgan edi.
Western Union Digital tomonidan chiqarilgan ushbu steyblkoin Anchorage Digital Bank bankidagi rezervlar bilan taʼminlangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, aktiv AQSHning GENIUS Act qonunchilik bazasi talablariga toʻliq mos keladi. Bu esa toʻlov steyblkoinlari uchun oʻrnatilgan federal tartibga solish standartlariga rioya etilishini anglatadi.
Hozirda steyblkoinlar bozori raqamli aktivlar sohasining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri boʻlib qolmoqda. DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, dollarga bogʻlangan steyblkoinlarning umumiy qiymati qariyb 320 milliard dollarga yetdi. Western Union bilan bir qatorda MoneyGram, Mastercard va Visa kabi yirik moliya institutlari ham ushbu bozorga faol kirib bormoqda.
Xususan, MoneyGram yaqinda Stellar tarmogʻida MGUSD steyblkoinini chiqargan boʻlsa, Mastercard oʻzining hisob-kitob tizimlarida USDC, PYUSD va RLUSD kabi aktivlarni qoʻllab-quvvatlashni kengaytirmoqda. Visa kompaniyasi esa steyblkoinlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hajmi yiliga 7 milliard dollarga yetganini maʼlum qildi.
…