Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdi

·32·Iqtisodiyot
Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdi
Audio versiyasi

Bybit kriptovalyuta birjasi Western Union tomonidan chiqarilgan USDPT steyblkoinini oʻz platformasiga integratsiya qildi. Ushbu qadam toʻlov tizimlari gigantining raqamli dollarini ilk bor yirik kripto savdo maydonchasiga olib chiqdi. Payshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, AQSH dollariga bogʻlangan USDPT endilikda Bybit foydalanuvchilari uchun saqlash, savdo qilish va oʻtkazmalar uchun ochiq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu hamkorlik USDPT doirasini oddiy toʻlovlardan tashqariga chiqarib, uni kripto-treyding ekotizimiga integratsiya qiladi. Bybit ushbu aktivni qoʻllab-quvvatlagan birinchi yirik birja boʻldi. Western Union oʻzining raqamli aktivlar strategiyasi doirasida USDPT steyblkoinini joriy yilning may oyida Solana blokcheynida ishga tushirgan edi.

Western Union Digital tomonidan chiqarilgan ushbu steyblkoin Anchorage Digital Bank bankidagi rezervlar bilan taʼminlangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, aktiv AQSHning GENIUS Act qonunchilik bazasi talablariga toʻliq mos keladi. Bu esa toʻlov steyblkoinlari uchun oʻrnatilgan federal tartibga solish standartlariga rioya etilishini anglatadi.

Hozirda steyblkoinlar bozori raqamli aktivlar sohasining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri boʻlib qolmoqda. DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, dollarga bogʻlangan steyblkoinlarning umumiy qiymati qariyb 320 milliard dollarga yetdi. Western Union bilan bir qatorda MoneyGram, Mastercard va Visa kabi yirik moliya institutlari ham ushbu bozorga faol kirib bormoqda.

Xususan, MoneyGram yaqinda Stellar tarmogʻida MGUSD steyblkoinini chiqargan boʻlsa, Mastercard oʻzining hisob-kitob tizimlarida USDC, PYUSD va RLUSD kabi aktivlarni qoʻllab-quvvatlashni kengaytirmoqda. Visa kompaniyasi esa steyblkoinlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hajmi yiliga 7 milliard dollarga yetganini maʼlum qildi.

BybitWestern UnionUSDPTSteyblkoinKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdiKecha, 16:13Standard Chartered: Bitcoin narxi tushishini toʻxtatuvchi uchta asosiy omilKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi