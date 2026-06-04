Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyiga aylanishi mumkin: Asosiy shart maʻlum

·136·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyiga aylanishi mumkin: Asosiy shart maʻlum

Joze Mourinyo kutilmaganda Real Madrid bosh murabbiyligiga qaytishi mumkin. Biroq bu tayinlov klub prezidentligi uchun boʻlib oʻtadigan saylovlar natijasiga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda. Amaldagi prezident Florentino Pérez saylovchilarni oʻziga ogʻdirish uchun portugaliyalik mutaxassis nomzodidan foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Prezidentlik poygasida Florentino Pérez va uning raqibi Enrique Riquelme oʻzaro raqobatlashmoqda. Pérez jamoaga Joze Mourinyo va Ibrahima Konaténi olib kelishni vaʻda qilayotgan boʻlsa, Riquelme yirikroq transferlar — Erling Xoland va Rodri bilan saylovchilarni hayratda qoldirishga urinmoqda. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan saylovlar klubning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beradi.

Florentino Pérez allaqachon Joze Mourinyo bilan kelishuvga erishganini koʻrsatuvchi videoni taqdim etdi. Unda 63 yoshli murabbiy Real Madrid libosida koʻrinish bergan. Benfica klubi ham birja orqali agar Pérez gʻalaba qozonsa, Mourinyo uchun 15 million yevro miqdorida tovon puli toʻlanishini tasdiqladi. Bu avvalroq taxmin qilingan 6 million yevrodan ancha koʻpdir.

Raqib nomzod Enrique Riquelme esa Manchester Siti yulduzlarini nishonga olgan. U Erling Xolandning Real Madrid safida oʻynash istagi borligini taʻkidlab, dushanba kunidan boshlab Rodri boʻyicha ham muzokaralar boshlanishini vaʻda qildi. Riquelmening soʻzlariga koʻra, u prezident etib saylansa, Rodri albatta Madrid klubi aʻzosiga aylanadi.

Hozirda Florentino Pérez Liverpul himoyachisi Ibrahima Konaténi erkin agent sifatida qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Ikki nomzod oʻrtasidagi kurash Real Madrid muxlislari uchun qizgʻin transfer oynasini vaʻda qilmoqda. Yakuniy qaror esa yakshanba kungi ovoz berish jarayonidan soʻng aniq boʻladi.

Real MadridJoze MourinyoFlorentino PerezErling XolandTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi