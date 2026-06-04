Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyiga aylanishi mumkin: Asosiy shart maʻlum
Joze Mourinyo kutilmaganda Real Madrid bosh murabbiyligiga qaytishi mumkin. Biroq bu tayinlov klub prezidentligi uchun boʻlib oʻtadigan saylovlar natijasiga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda. Amaldagi prezident Florentino Pérez saylovchilarni oʻziga ogʻdirish uchun portugaliyalik mutaxassis nomzodidan foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Prezidentlik poygasida Florentino Pérez va uning raqibi Enrique Riquelme oʻzaro raqobatlashmoqda. Pérez jamoaga Joze Mourinyo va Ibrahima Konaténi olib kelishni vaʻda qilayotgan boʻlsa, Riquelme yirikroq transferlar — Erling Xoland va Rodri bilan saylovchilarni hayratda qoldirishga urinmoqda. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan saylovlar klubning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beradi.
Florentino Pérez allaqachon Joze Mourinyo bilan kelishuvga erishganini koʻrsatuvchi videoni taqdim etdi. Unda 63 yoshli murabbiy Real Madrid libosida koʻrinish bergan. Benfica klubi ham birja orqali agar Pérez gʻalaba qozonsa, Mourinyo uchun 15 million yevro miqdorida tovon puli toʻlanishini tasdiqladi. Bu avvalroq taxmin qilingan 6 million yevrodan ancha koʻpdir.
Raqib nomzod Enrique Riquelme esa Manchester Siti yulduzlarini nishonga olgan. U Erling Xolandning Real Madrid safida oʻynash istagi borligini taʻkidlab, dushanba kunidan boshlab Rodri boʻyicha ham muzokaralar boshlanishini vaʻda qildi. Riquelmening soʻzlariga koʻra, u prezident etib saylansa, Rodri albatta Madrid klubi aʻzosiga aylanadi.
Hozirda Florentino Pérez Liverpul himoyachisi Ibrahima Konaténi erkin agent sifatida qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Ikki nomzod oʻrtasidagi kurash Real Madrid muxlislari uchun qizgʻin transfer oynasini vaʻda qilmoqda. Yakuniy qaror esa yakshanba kungi ovoz berish jarayonidan soʻng aniq boʻladi.
…