Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldi
Payshanba kungi Wall Street savdolari ochilishidan soʻng Bitcoin (BTC) narxi 64 000 dollardan pastga tushdi va haftalik yoʻqotishlar 13,5 foizga yetdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC narxi fevral oyi boshidan beri kuzatilgan eng past darajadan soʻng tiklanishga qiynalmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
BTC/USD juftligi oʻzining 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha (SMA) trend chizigʻini qayta koʻzdan kechirdi va 2022-yilgi "ayiq" bozori xatti-harakatlarini takrorlashda davom etmoqda. Taniqli treyder Daan Crypto Trades oʻzining X tarmogʻidagi tahlilida 80 000 dollarlik hududdagi muvaffaqiyatsiz testdan soʻng pasayish davom etayotganini taʼkidladi.
Mutaxassisning fikricha, hozirgi asosiy eʼtibor 60 000 dollarlik darajaga qaratilgan boʻlib, u bozorni ushlab turuvchi tayanch nuqtasi boʻlib xizmat qilishi kerak. Haftalik 200MA koʻrsatkichi ham aynan shu hududda joylashgani uning ahamiyatini yanada oshiradi.
The Kobeissi Letter tahliliy resursi qayd etishicha, 2025-yilning oktyabr oyidan buyon kripto bozorining umumiy kapitallashuvi 2 trillion dollardan ortiq mablagʻni yoʻqotdi. Bu investorlar orasida xavotirning ortishiga va likvidlikning kamayishiga sabab boʻlmoqda.
Qisqa muddatli istiqbolda sotuvchilar hali ham ustunlikka ega. Exitpump taxallusi bilan tanilgan tahlilchining soʻzlariga koʻra, Binance birjasidagi fyuchers buyurtmalar kitobida har bir narx koʻtarilishi sotuvchilarning kuchli bosimi bilan kutib olinmoqda va bu narxning yuqoriga siljishiga toʻsqinlik qilmoqda.
…