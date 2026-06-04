Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldi

·70·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldi
Audio versiyasi

Payshanba kungi Wall Street savdolari ochilishidan soʻng Bitcoin (BTC) narxi 64 000 dollardan pastga tushdi va haftalik yoʻqotishlar 13,5 foizga yetdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC narxi fevral oyi boshidan beri kuzatilgan eng past darajadan soʻng tiklanishga qiynalmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

BTC/USD juftligi oʻzining 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha (SMA) trend chizigʻini qayta koʻzdan kechirdi va 2022-yilgi "ayiq" bozori xatti-harakatlarini takrorlashda davom etmoqda. Taniqli treyder Daan Crypto Trades oʻzining X tarmogʻidagi tahlilida 80 000 dollarlik hududdagi muvaffaqiyatsiz testdan soʻng pasayish davom etayotganini taʼkidladi.

Mutaxassisning fikricha, hozirgi asosiy eʼtibor 60 000 dollarlik darajaga qaratilgan boʻlib, u bozorni ushlab turuvchi tayanch nuqtasi boʻlib xizmat qilishi kerak. Haftalik 200MA koʻrsatkichi ham aynan shu hududda joylashgani uning ahamiyatini yanada oshiradi.

The Kobeissi Letter tahliliy resursi qayd etishicha, 2025-yilning oktyabr oyidan buyon kripto bozorining umumiy kapitallashuvi 2 trillion dollardan ortiq mablagʻni yoʻqotdi. Bu investorlar orasida xavotirning ortishiga va likvidlikning kamayishiga sabab boʻlmoqda.

Qisqa muddatli istiqbolda sotuvchilar hali ham ustunlikka ega. Exitpump taxallusi bilan tanilgan tahlilchining soʻzlariga koʻra, Binance birjasidagi fyuchers buyurtmalar kitobida har bir narx koʻtarilishi sotuvchilarning kuchli bosimi bilan kutib olinmoqda va bu narxning yuqoriga siljishiga toʻsqinlik qilmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18Kriptovalyuta bozorida tebranish: Bitcoin tiklanmoqda, NEAR keskin arzonlashdiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi