Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqda

·78·O‘zbekiston
Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqda

Ertaga O‘zbekistonning bir qator hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir hamda momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda “O‘zgidromet” 5 iyun kuni uchun e’lon qilingan ob-havo prognoz ma’lumotlarida xabar berilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17–19 daraja, kunduzi esa 30–32 daraja atrofida bo‘ladi. Shamol sharqiy yo‘nalishda 3–8 m/s tezlikda esadi, ayrim hududlarda 10–12 m/s gacha kuchayib, chang va to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 28–33 darajagacha ko‘tariladi. Xuddi shunday ob-havo Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham saqlanib, kunduzgi harorat 35 darajagacha yetishi mumkin.

Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida asosan quruq ob-havo saqlanadi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli mavjud. Harorat 28–33 daraja atrofida bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida eng issiq ob-havo saqlanib qoladi. Bu hududlarda kunduzi havo harorati 33–38 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilingan.

Farg‘ona vodiysi — Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir hamda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 28–33 daraja atrofida bo‘ladi.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida esa vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kechasi 10–15 daraja, kunduzi 18–23 daraja atrofida bo‘ladi. Shu bilan birga, ushbu hududlarda sel va suv toshqinlari yuzaga kelishi xavfi saqlanib qolmoqda.

Sinoptiklar 4–5 iyun kunlari tog‘oldi va tog‘li hududlarda istiqomat qiluvchi aholi hamda dam oluvchilarni ehtiyotkorlikka chaqirdi. Sel kelishi ehtimoli bor joylarda xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilish tavsiya etilgan.

O'zbekistonO'zgidrometToshkentQoraqalpog'istonXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdiKecha, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi