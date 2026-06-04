Fabio Capello Kevin De Bruyne va Antonio Conte mojarosiga munosabat bildirdi
Italiya terma jamoasi va Real Madrid klubining sobiq bosh murabbiyi Fabio Capello Kevin De Bruyne tomonidan Antonio Conte manzili tomon aytilgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Avvalroq belgiyalik pleymeyker murabbiyning Napoli jamoasidan ketganidan xursand ekanini ochiqchasiga tan olgan edi. Capello esa futbolchini oʻz muvaffaqiyatsizliklarida boshqalarni ayblashda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Capello shunday dedi: "Odamlar har doim boshqalarni ayblashga odatlangan, aslida esa ular koʻzguga qarashlari kerak. De Bruyne jamoaga kelganida, butun oʻyin tizimi faqat u uchun oʻzgarishini kutganmidi? Menimcha, Conte taktik tanlovlar borasida jamoa manfaatlarini ustun qoʻygan. Men De Bruyneni hurmat qilaman, lekin u gapirishdan oldin oʻz vijdoniga quloq solishi kerak edi".
Mojaro 34 yoshli futbolchining Napoli klubidagi himoyaviy uslubdan noroziligi ortidan kelib chiqdi. Manchester Siti sobiq yulduzi Conte qoʻllagan 5-4-1 taktik sxemasi uning kreativ qobiliyatlarini cheklab qoʻyganini taʼkidlagan. A Seriya mavsumini ikkinchi oʻrinda yakunlaganiga qaramay, De Bruyne murabbiy bilan qarashlari butunlay boshqacha ekanini va uning ketishi oʻzi uchun ijobiy holat ekanini yashirmadi.
Antonio Conte esa oʻz navbatida klubdagi muhit va ichki kelishmovchiliklar sababli isteʼfoga chiqqanini maʼlum qildi. Murabbiy Napoli muhitini birlashtira olmaganini tan olib, klub atrofidagi "zaharli" insonlar jamoaga zarar yetkazayotganini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga layk yigʻuvchilar emas, balki uni chin dildan sevuvchi jiddiy insonlar kerak.
…