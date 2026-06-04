Fabio Capello Kevin De Bruyne va Antonio Conte mojarosiga munosabat bildirdi

·93·Sport
Fabio Capello Kevin De Bruyne va Antonio Conte mojarosiga munosabat bildirdi
Audio versiyasi

Italiya terma jamoasi va Real Madrid klubining sobiq bosh murabbiyi Fabio Capello Kevin De Bruyne tomonidan Antonio Conte manzili tomon aytilgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Avvalroq belgiyalik pleymeyker murabbiyning Napoli jamoasidan ketganidan xursand ekanini ochiqchasiga tan olgan edi. Capello esa futbolchini oʻz muvaffaqiyatsizliklarida boshqalarni ayblashda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Capello shunday dedi: "Odamlar har doim boshqalarni ayblashga odatlangan, aslida esa ular koʻzguga qarashlari kerak. De Bruyne jamoaga kelganida, butun oʻyin tizimi faqat u uchun oʻzgarishini kutganmidi? Menimcha, Conte taktik tanlovlar borasida jamoa manfaatlarini ustun qoʻygan. Men De Bruyneni hurmat qilaman, lekin u gapirishdan oldin oʻz vijdoniga quloq solishi kerak edi".

Mojaro 34 yoshli futbolchining Napoli klubidagi himoyaviy uslubdan noroziligi ortidan kelib chiqdi. Manchester Siti sobiq yulduzi Conte qoʻllagan 5-4-1 taktik sxemasi uning kreativ qobiliyatlarini cheklab qoʻyganini taʼkidlagan. A Seriya mavsumini ikkinchi oʻrinda yakunlaganiga qaramay, De Bruyne murabbiy bilan qarashlari butunlay boshqacha ekanini va uning ketishi oʻzi uchun ijobiy holat ekanini yashirmadi.

Antonio Conte esa oʻz navbatida klubdagi muhit va ichki kelishmovchiliklar sababli isteʼfoga chiqqanini maʼlum qildi. Murabbiy Napoli muhitini birlashtira olmaganini tan olib, klub atrofidagi "zaharli" insonlar jamoaga zarar yetkazayotganini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga layk yigʻuvchilar emas, balki uni chin dildan sevuvchi jiddiy insonlar kerak.

Kevin De BruyneAntonio ConteFabio CapelloNapoliA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi