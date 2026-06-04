Gumanoid robotlar narxi keskin tushdi: endi ular avtomobildan ham arzon

·45·Texno
Gumanoid robotlar narxi keskin tushdi: endi ular avtomobildan ham arzon
Audio versiyasi

Inson simon robotlar bozori tubdan oʻzgarish arafasida turibdi. Atigi bir yil avval muhandislik prototiplari uchun qariyb bir million yuan (taxminan 150 ming dollar) soʻralgan boʻlsa, bugungi kunda Xitoyning ikkilamchi bozorlarida bunday qurilmalar oʻn baravar arzon narxlarda ommaviy ravishda paydo boʻlmoqda. Hozirda ularni 50 000 yuan (taxminan 7,4 ming dollar) atrofida xarid qilish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ikkilamchi savdo platformalarida texnoblogerlar va agentliklar tomonidan sinov uchun olingan "deyarli yangi" robotlar ham koʻpaygan. Bunday qurilmalar odatda boshlangʻich narxidan 60-70 foiz chegirma bilan sotilmoqda. Birinchi qoʻl bozorida ham raqobat shiddatli tus olgan: Unitree Robotics kompaniyasining R1 Air roboti 29 900 yuandan taklif etilayotgan boʻlsa, aprel oyida chiqarilgan yangi ikki qoʻlli robot narxi 26 900 yuanga tushirildi.

Songyan Power kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Bumi roboti esa 9 998 yuan narx bilan inson simon robotlar tarixida 10 000 yuanlik dovondan pastga tushgan ilk model boʻldi. Mazkur robotning 500 donadan iborat birinchi partiyasi atigi ikki kun ichida sotib boʻlindi. Shuningdek, Booster Robotics kompaniyasining Booster K1 modeli ham 29 900 yuandan sotilmoqda, bu sanoat robotlari narxining keskin pasayganidan dalolat beradi.

Robotlarni ijaraga berish bozori ham sezilarli darajada arzonlashdi. Agar avvalroq gumanoid robotning bir kunlik ijarasi 10 000 yuanga yetgan boʻlsa, joriy yilning may oyiga kelib tijoriy maqsadlar uchun ijara narxi kuniga 800–1500 yuangacha tushdi. Mutaxassislarning fikricha, butlovchi qismlar narxining pasayishi va laboratoriya sharoitidan ommaviy ishlab chiqarishga oʻtilishi narxlarning yanada arzonlashishiga xizmat qilmoqda.

RobototexnikaXitoyUnitree RoboticsTexnologiyaGumanoid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi