Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandi

·71·Jamiyat
Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandi
Audio versiyasi

Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va korrupsiyaning har qanday ko‘rinishiga chek qo‘yish borasidagi qat’iy kurash izchil davom etmoqda. Ayniqsa, adolatni qaror toptirishi lozim bo‘lgan soha vakillarining noqonuniy xatti-harakatlariga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘linyapti. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan Namangan viloyatida o‘tkazilgan navbatdagi yirik tezkor tadbir ham buning yaqqol isboti bo‘ldi.

Aniqlanishicha, Namangan viloyati IIB Tergov boshqarmasi tergovchisi o‘zining ish yurituvida bo‘lgan jinoyat ishi bo‘yicha katta miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan. U Chust tumanida istiqomat qiluvchi, 2006 yilda tug‘ilgan yosh fuqaroga nisbatan ochilgan jinoyat ishini uning foydasiga ijobiy hal qilib, butunlay tugatib berish majburiyatini olgan.

Advokat vositachiligidagi makkor reja

Tergovchi ushbu jinoiy rejasini amalga oshirish va o‘zini soyada tutish maqsadida, mazkur ishga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan advokatni sherik sifatida jalb qilgan. Ular o‘zaro til biriktirib, gumonlanuvchi shaxsning otasidan muammoni hal qilish evaziga naqd 40 000 AQSH dollari talab qilishadi.

Huquq-tartibot idoralariga kelib tushgan tezkor ma’lumot asosida DXX xodimlari Chust tumanida maxsus tadbir rejalashtirishdi va amaliyot ikki bosqichda muvaffaqiyatli yakunlandi:

  • Birinchi bosqich: Advokatlar hay’ati advokati Chust tumani hududida gumonlanuvchi yosh yigitning otasidan so‘ralgan 40 ming dollarni olayotgan ayni o‘sha soniyalarda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

  • Ikkinchi bosqich: Maxsus tadbir zudlik bilan davom ettirilib, ushlangan advokat ushbu mablag‘dan o‘ziga tegishli ulushni olib, qolgan 30 000 AQSH dollarini Namangan viloyati IIB Tergov boshqarmasi tergovchisiga topshirayotgan vaqtda tergovchi ham qopqonga tushdi.

Jinoyatchilar hibsga olindi

Qonun hamma uchun barobar bo‘lib, xizmat mavqei yoki unvonlar hech kimga imtiyoz bermaydi. Mazkur mudhish voqea ortidan har ikki shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va ular jamiyatdan ajratildi.

Jinoyat ishi ishtirokchilari

Jinoyat kodeksi moddalari

Qo‘llanilgan ehtiyot chorasi

IIB Tergovchisi

210-modda (Pora olish)

«Qamoqqa olish» ehtiyot chorasi

Advokatlar hay’ati advokati

212-modda (Pora olish-berishda vositachilik qilish)

«Qamoqqa olish» ehtiyot chorasi

Hozirda ushbu shaxslarning qonunga zid xatti-harakatlari yuzasidan har tomonlama va chuqur tergov harakatlari olib borilmoqda.

Tahririyat fikri: Yosh bir fuqaroning taqdiri va kelajagini pul evaziga savdoga qo‘ygan, adolat himoyachisi bo‘la turib nafs quliga aylangan kimsalarning qilmishi hech bir mezonga to‘g‘ri kelmaydi. Bu kabi tezkor tadbirlar jamiyatimizda adolat mezonlari hamisha ustuvor ekanligini anglatadi.

Yurtimizda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan keskin kurashlar, huquq-tartibot sohasidagi qaynoq xabarlar va hayotimizga oid eng xolis yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

NamanganDavlat xavfsizlik xizmatiChust tumaniAdvokatTergovchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiKecha, 18:11Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiKecha, 17:56Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiKecha, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiKecha, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiKecha, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi