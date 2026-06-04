Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandi
Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va korrupsiyaning har qanday ko‘rinishiga chek qo‘yish borasidagi qat’iy kurash izchil davom etmoqda. Ayniqsa, adolatni qaror toptirishi lozim bo‘lgan soha vakillarining noqonuniy xatti-harakatlariga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘linyapti. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan Namangan viloyatida o‘tkazilgan navbatdagi yirik tezkor tadbir ham buning yaqqol isboti bo‘ldi.
Aniqlanishicha, Namangan viloyati IIB Tergov boshqarmasi tergovchisi o‘zining ish yurituvida bo‘lgan jinoyat ishi bo‘yicha katta miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan. U Chust tumanida istiqomat qiluvchi, 2006 yilda tug‘ilgan yosh fuqaroga nisbatan ochilgan jinoyat ishini uning foydasiga ijobiy hal qilib, butunlay tugatib berish majburiyatini olgan.
Advokat vositachiligidagi makkor reja
Tergovchi ushbu jinoiy rejasini amalga oshirish va o‘zini soyada tutish maqsadida, mazkur ishga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan advokatni sherik sifatida jalb qilgan. Ular o‘zaro til biriktirib, gumonlanuvchi shaxsning otasidan muammoni hal qilish evaziga naqd 40 000 AQSH dollari talab qilishadi.
Huquq-tartibot idoralariga kelib tushgan tezkor ma’lumot asosida DXX xodimlari Chust tumanida maxsus tadbir rejalashtirishdi va amaliyot ikki bosqichda muvaffaqiyatli yakunlandi:
Birinchi bosqich: Advokatlar hay’ati advokati Chust tumani hududida gumonlanuvchi yosh yigitning otasidan so‘ralgan 40 ming dollarni olayotgan ayni o‘sha soniyalarda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Ikkinchi bosqich: Maxsus tadbir zudlik bilan davom ettirilib, ushlangan advokat ushbu mablag‘dan o‘ziga tegishli ulushni olib, qolgan 30 000 AQSH dollarini Namangan viloyati IIB Tergov boshqarmasi tergovchisiga topshirayotgan vaqtda tergovchi ham qopqonga tushdi.
Jinoyatchilar hibsga olindi
Qonun hamma uchun barobar bo‘lib, xizmat mavqei yoki unvonlar hech kimga imtiyoz bermaydi. Mazkur mudhish voqea ortidan har ikki shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va ular jamiyatdan ajratildi.
Jinoyat ishi ishtirokchilari
Jinoyat kodeksi moddalari
Qo‘llanilgan ehtiyot chorasi
IIB Tergovchisi
210-modda (Pora olish)
«Qamoqqa olish» ehtiyot chorasi
Advokatlar hay’ati advokati
212-modda (Pora olish-berishda vositachilik qilish)
«Qamoqqa olish» ehtiyot chorasi
Hozirda ushbu shaxslarning qonunga zid xatti-harakatlari yuzasidan har tomonlama va chuqur tergov harakatlari olib borilmoqda.
Tahririyat fikri: Yosh bir fuqaroning taqdiri va kelajagini pul evaziga savdoga qo‘ygan, adolat himoyachisi bo‘la turib nafs quliga aylangan kimsalarning qilmishi hech bir mezonga to‘g‘ri kelmaydi. Bu kabi tezkor tadbirlar jamiyatimizda adolat mezonlari hamisha ustuvor ekanligini anglatadi.
Yurtimizda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan keskin kurashlar, huquq-tartibot sohasidagi qaynoq xabarlar va hayotimizga oid eng xolis yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…