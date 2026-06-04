Real Madrid Joze Mourinyo uchun 15 million yevro toʻlashga tayyor
Portugaliyaning "Benfika" klubi Real Madrid prezidenti Florentino Perez tomonidan Joze Mourinyo borasida rasmiy taklif tushganini tasdiqladi. Lissabon klubining Portugaliya qimmatli qogʻozlar bozori komissiyasiga (CMVM) yoʻllagan bayonotiga koʻra, Madrid klubi mutaxassisning shartnomasidagi tovon pulini toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu harakatlar "Santyago Bernabeu"da boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlari bilan bevosita bogʻliq. Amaldagi prezident Florentino Perez oʻzining asosiy raqibi Enrique Riquelme bilan kurashda Joze Mourinyo variantini asosiy koʻzir sifatida ishlatmoqda. Agar yakshanba kuni oʻtadigan saylovda Perez gʻalaba qozonsa, "Special One"ning Madridga qaytishi rasmiylashtiriladi.
"Benfika" rahbariyati oʻz murabbiyini tekinga qoʻyib yubormoqchi emas. Rasmiy xabarda aytilishicha, Joze Mourinyo La Ligaga qaytishi uchun uning shartnomasidagi 15 million yevrolik band faollashtirilishi shart. Bu summa murabbiyning Lissabon klubidagi soʻnggi yillik maoshiga teng miqdorni tashkil etadi.
Perezning raqibi Enrique Riquelme saylovda gʻolib chiqsa, Manchester Siti yulduzlari Erling Xoland va Rodri bilan shartnoma imzolashni vaʼda qilgan edi. Bunga javoban Florentino Perez tajribali murabbiy nomzodini ilgari surish orqali klub aʼzolarining ishonchini qozonishga intilmoqda.
Qizigʻi shundaki, chorshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Joze Mourinyo Madridga qaytishga rozilik bergani aks etgan video tarqaldi. Keyinchalik murabbiy ushbu video AI (sunʼiy intellekt) yordamida yaratilganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Perez kampaniyasi portugaliyalik mutaxassisning qaytishi boʻyicha targʻibot ishlarini davom ettirmoqda.
…