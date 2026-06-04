Real Madrid Joze Mourinyo uchun 15 million yevro toʻlashga tayyor

·118·Sport
Real Madrid Joze Mourinyo uchun 15 million yevro toʻlashga tayyor
Audio versiyasi

Portugaliyaning "Benfika" klubi Real Madrid prezidenti Florentino Perez tomonidan Joze Mourinyo borasida rasmiy taklif tushganini tasdiqladi. Lissabon klubining Portugaliya qimmatli qogʻozlar bozori komissiyasiga (CMVM) yoʻllagan bayonotiga koʻra, Madrid klubi mutaxassisning shartnomasidagi tovon pulini toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu harakatlar "Santyago Bernabeu"da boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlari bilan bevosita bogʻliq. Amaldagi prezident Florentino Perez oʻzining asosiy raqibi Enrique Riquelme bilan kurashda Joze Mourinyo variantini asosiy koʻzir sifatida ishlatmoqda. Agar yakshanba kuni oʻtadigan saylovda Perez gʻalaba qozonsa, "Special One"ning Madridga qaytishi rasmiylashtiriladi.

"Benfika" rahbariyati oʻz murabbiyini tekinga qoʻyib yubormoqchi emas. Rasmiy xabarda aytilishicha, Joze Mourinyo La Ligaga qaytishi uchun uning shartnomasidagi 15 million yevrolik band faollashtirilishi shart. Bu summa murabbiyning Lissabon klubidagi soʻnggi yillik maoshiga teng miqdorni tashkil etadi.

Perezning raqibi Enrique Riquelme saylovda gʻolib chiqsa, Manchester Siti yulduzlari Erling Xoland va Rodri bilan shartnoma imzolashni vaʼda qilgan edi. Bunga javoban Florentino Perez tajribali murabbiy nomzodini ilgari surish orqali klub aʼzolarining ishonchini qozonishga intilmoqda.

Qizigʻi shundaki, chorshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Joze Mourinyo Madridga qaytishga rozilik bergani aks etgan video tarqaldi. Keyinchalik murabbiy ushbu video AI (sunʼiy intellekt) yordamida yaratilganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Perez kampaniyasi portugaliyalik mutaxassisning qaytishi boʻyicha targʻibot ishlarini davom ettirmoqda.

Real MadridJoze MourinyoFlorentino PerezBenfikaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi rejaBugun, 04:33Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 04:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi