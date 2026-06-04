Ray Dalio sunʼiy intellekt bozorida pufak shakllanayotganidan ogohlantirdi

·58·Texno
Ray Dalio sunʼiy intellekt bozorida pufak shakllanayotganidan ogohlantirdi
Audio versiyasi

Bridgewater Associates xedj-fondi asoschisi, milliarder Ray Dalio sunʼiy intellekt (AI) bozorining shiddatli oʻsishi investitsion pufak shakllanayotganidan dalolat berishini va u ertami-kechmi yorilishi mumkinligini maʼlum qildi. Bloomberg Television telekanaliga bergan intervyusida Dalio barcha yirik texnologik inqiloblar haddan tashqari investitsiya kiritish davrlari bilan birga kechishini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, bozor ishtirokchilari murakkab tanlov qarshisida turibdi: yo bozordagi ulushni egallash uchun juda koʻp kapital sarflash, yoki yetarli darajada investitsiya kiritmay, raqobatchilarga imkoniyatni boy berish. Soʻnggi oylarda fond bozorining asosiy drayverlaridan biri AI infratuzilmasiga yoʻnaltirilgan yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchilari boʻldi. Maʼlumotlar markazlari uchun yuqori unumdorlikka ega chiplarga boʻlgan talab kotirovkalarning rekord darajaga yetishiga va sektorning qizib ketishi borasidagi bahslarga sabab boʻldi.

NVIDIA bosh ijrochi direktori Jensen Huang investorlarning xavotirlariga javoban, AI bozoriga tikilgan sarmoyalar "ekstremal darajada yuqori" daromad keltirayotganini va joriy texnologik sikl barqaror ekanini taʼkidlagan edi. Biroq, Dalio fundamental xavfga eʼtibor qaratmoqda: uning fikricha, pufakning yorilishi kutilmalar real pul oqimlariga aylana boshlagan va bozor kompaniyalarning foyda keltirish salohiyatini qayta baholashga majbur boʻlgan paytda yuz beradi.

Milliarderning taʼkidlashicha, AI sektoridagi joriy dinamika texnologik sikllarning odatiy ssenariysini takrorlashi mumkin, yaʼni shiddatli oʻsish davri texnologiyaning real qiymatiga qaramay, ogʻriqli korreksiya bilan almashadi. Maʼlumot uchun, Ray Dalio 2025-yilda Bridgewater Associates boshqaruvidan butunlay chiqib, oʻz ulushini sotgan va direktorlar kengashini tark etgan.

Ray DalioSunʼiy IntellektNVIDIAInvestitsiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi