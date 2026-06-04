AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabati
Jahon siyosiy maydonidagi geosiyosiy jarayonlar va yirik davlatlar o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar kundan-kunga yangicha tus olmoqda. Ayniqsa, Oq uy ma’muriyati almashganidan keyin AQSH va Rossiya o‘rtasidagi muloqot hamda Ukraina atrofidagi vaziyat xalqaro ekspertlar va keng jamoatchilikning diqqat markazida bo‘lib turibdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov navbatdagi bayonotida ushbu masalalarga to‘xtalib, Oq uyning yangi siyosati haqida o‘z fikrlarini o‘rtoqlashdi.
Rossiya bosh diplomatining ta’kidlashicha, AQSH davlat kotibi Marko Rubioning Ukrainani bundan buyon ham faol qo‘llab-quvvatlash zarurligi xususidagi so‘zlari Vashingtonning pozitsiyasi o‘zgarmaganidan dalolat beradi. Lavrovning fikricha, ushbu bayonotlar ilgari xalqaro hamjamiyat tomonidan «Baydenning urushi» deb nomlangan nizoning amalda allaqachon «Trampning urushi»ga aylanib bo‘lganini yaqqol ko‘rsatmoqda.
Muloqotga tayyorlik va Yevropaning boy berilgan imkoniyatlari
Sergey Lavrov Rossiya tomoni har doim o‘zaro teng huquqli va manfaatli muloqotlar tarafdori bo‘lib kelganini yana bir bor eslatib o‘tdi. Biroq u bugungi kunda Yevropa Ittifoqi yetakchilari olib borayotgan siyosatga ancha tanqidiy baho berdi:
«Agar Qo‘shma Shtatlar chin dildan muloqot qilish ishtiyoqida bo‘lsa, biz bunga hamisha tayyormiz. Ammo Yevropa men uchun hozirgi elita boshqaruvi sharoitida, to‘g‘risini aytganda, kesilgan bo‘lakdir. U yerdan ba’zida "baribir qachondir gaplashamiz" qabilidagi ovozlar eshitilib turadi, lekin bu jiddiy emas. Ularda vaziyatni o‘nglash va muloqot o‘rnatish uchun juda ko‘p qulay imkoniyatlar bor edi, afsuski, ular bu imkoniyatlarning barchasini boy berishdi».
Vazir Donald Trampning Oq uyga qaytishidan keyin Moskva va Vashington o‘rtasidagi diplomatik aloqalar ma’lum ma’noda qayta jonlanganini qayd etdi. Ikki davlat rahbarlari o‘rtasida telefon suhbatlari tashkil etilgani, Rossiya tashqi siyosat mahkamasi rahbarining Ar-Riyozda amerikalik hamkasbi bilan uchrashgani hamda Alyaskada oliy darajadagi sammit bo‘lib o‘tgani bunga misol sifatida keltirildi.
Va’dalar va amaldagi rejalar to‘qnashuvi
Sergey Lavrov AQSHning yangi ma’muriyati ilgari surgan bayonotlar va amaldagi harakatlar o‘rtasidagi ziddiyatlarga alohida e’tibor qaratdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Vashington vakillari ilgari butunlay boshqacha pozitsiyani ifoda etishgan edi.
Ilgari bildirilgan fikrlar (Tramp pozitsiyasi)
Bugungi amaliy holat va bayonotlar (Rubio pozitsiyasi)
«Agar men prezident bo‘lganimda, Ukrainada urush bo‘lmas edi. Bu Jo Baydenning xatosi, bu urush hech kimga kerak emas va u yerda odamlar halok bo‘lmoqda».
Marko Rubio Kongressda AQSH shunchaki oddiy vositachi emas, balki Ukrainani rasman va to‘liq qo‘llab-quvvatlovchi davlat ekanligini ta’kidladi.
AQSH davlat kotibining mazkur chiqishi Donald Trampning urushni tez fursatda to‘xtatish haqidagi va’dalariga zid kelishini aytgan Rossiya vaziri, so‘zining isboti sifatida muhim bir faktni eslatib o‘tdi. Unga ko‘ra, Pentagon tomonidan Ukrainaga harbiy va moliyaviy ko‘mak berish bo‘yicha uzoq muddatli maxsus dastur allaqachon 2029 yilgacha rasman ma’qullab qo‘yilgan. Bu esa jarayonlarning hali beri to‘xtamasligidan dalolat beradi.
Tahririyat sharhi: Oq uy rahbariyati o‘zgarishi bilan global siyosatda keskin burilishlar bo‘lishi kutilgan edi, biroq AQSH tashqi siyosatidagi strategik yo‘nalishlarning saqlanib qolishi va’dalar va real siyosat o‘rtasida katta farq borligini ko‘rsatmoqda.
Jahon maydonidagi eng muhim geosiyosiy o‘zgarishlar, xalqaro diplomatiya yangiliklari va dunyo hamjamiyati e’tiboridagi eng sara voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…