Konor Makgregor jangi chiptalari 4 daqiqada sotilib ketdi

·233·Sport
Konor Makgregor jangi chiptalari 4 daqiqada sotilib ketdi

AQSHning Las-Vegas shahrida o‘tkaziladigan UFC 329 turniriga chiptalar juda qisqa vaqt ichida sotilib ketdi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, chiptalar savdoga chiqarilganidan so‘ng bor-yo‘g‘i 240 soniya ichida tugagan.

Chipta narxlari zalning yuqori qavatidagi o‘rinlar uchun 600 dollar, oktagon atrofidagi birinchi qator joylar uchun esa 43 ming dollar etib belgilangan.

11 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan ushbu turnirning markaziy jangini irlandiyalik MMA jangchisi Konor Makgregor yarim yengil vazn toifasining sobiq UFC chempioni Maks Xolloueyga qarshi revansh sifatida o‘tkazadi. Mazkur bahs yarim o‘rta vazn toifasida tashkil etiladi.

Bu ikki sportchining ikkinchi jangidir. Ular ilk bor 2013 yil avgust oyida oktagonga chiqqan va o‘sha bahsda Makgregor hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan.

Xabarlarga ko‘ra, Konor Makgregor ushbu jang orqali 15 million dollar daromad oladi. Shuningdek, irlandiyalik sportchi uchun hajmi hozircha oshkor etilmagan qo‘shimcha bonus ham nazarda tutilgan.

Ma’lumot uchun, u UFC tarixida bir vaqtning o‘zida ikki vazn toifasida chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan ilk jangchi hisoblanadi.

Konor MakgrekorMaks XolloueyUFCLas-VegasIrlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi