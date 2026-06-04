Oura Ring 5 sharhi: Yupqaroq, yengilroq va yanada mukammal
Oura Ring 5 qadogʻini ochganimda, birinchi navbatda uning naqadar kichikligidan hayratda qoldim. Oura Ring 4 Ceramic modelidan foydalangan inson sifatida, yangi Ring 5 sezilarli darajada ixcham va yengil ekanligi darhol koʻzga tashlanadi. Oura kompaniyasi ushbu qurilmani dunyodagi eng kichik aqlli uzuk deb taʼriflamoqda va u oʻzidan oldingi modelga qaraganda 40 foizga kichikroqdir. Uzukning kengligi 7,90 mm dan 6,09 mm gacha, qalinligi esa 2,88 mm dan 2,28 mm gacha qisqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Vazn borasidagi oʻzgarishlar ham kishini quvontiradi: Ring 5 oʻlchamiga qarab 2 grammdan 2,69 grammgacha tosh bosadi, Ring 4 esa 3,3 grammdan 5,2 grammgacha edi. Bu oʻzgarishlar nafaqat qulaylikni oshiradi, balki estetik jihatdan ham qurilmani oddiy zargarlik buyumiga yaqinlashtiradi. Endi u barmoqda "aqlli gadjet" kabi koʻrinmaydi, balki boshqa uzuklar bilan uygʻunlashib ketadi. Bu ayniqsa aqlli uzuklarning hajmi kattaligidan shikoyat qilgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi.
Oura ushbu yangilanishni foydalanuvchilarning talablari hamda RingConn va Ultrahuman kabi obunasiz ishlaydigan raqobatchilarning bosimi ostida amalga oshirdi. Ring 5 barmoqda deyarli sezilmaydi, bu esa uni tunda uyqu va salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatish uchun yanada qulay qiladi. Smartwatch (aqlli soat) bilan uxlashga odatlanmaganlar uchun bu eng maqbul yechimdir. Qurilmaning ixchamligi uning funksionalligiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan.
Batareya quvvati borasida ham oʻsish kuzatilgan: Ring 5 bir marta quvvatlanish orqali 6 kundan 9 kungacha xizmat qiladi (oldingi modelda 5–8 kun edi). Besh kunlik uzluksiz foydalanishdan soʻng ham menda 25 foiz quvvat saqlanib qoldi. Shuni taʼkidlash kerakki, yangi model hozircha 6 dan 13 gacha boʻlgan oʻlchamlarda taqdim etilmoqda. Kompaniya ishlab chiqarishdagi murakkabliklar tufayli eng ommabop oʻlchamlarga eʼtibor qaratganini maʼlum qildi.
…