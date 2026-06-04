Oura Ring 5 sharhi: Yupqaroq, yengilroq va yanada mukammal

·120·Texno
Oura Ring 5 sharhi: Yupqaroq, yengilroq va yanada mukammal
Audio versiyasi

Oura Ring 5 qadogʻini ochganimda, birinchi navbatda uning naqadar kichikligidan hayratda qoldim. Oura Ring 4 Ceramic modelidan foydalangan inson sifatida, yangi Ring 5 sezilarli darajada ixcham va yengil ekanligi darhol koʻzga tashlanadi. Oura kompaniyasi ushbu qurilmani dunyodagi eng kichik aqlli uzuk deb taʼriflamoqda va u oʻzidan oldingi modelga qaraganda 40 foizga kichikroqdir. Uzukning kengligi 7,90 mm dan 6,09 mm gacha, qalinligi esa 2,88 mm dan 2,28 mm gacha qisqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Vazn borasidagi oʻzgarishlar ham kishini quvontiradi: Ring 5 oʻlchamiga qarab 2 grammdan 2,69 grammgacha tosh bosadi, Ring 4 esa 3,3 grammdan 5,2 grammgacha edi. Bu oʻzgarishlar nafaqat qulaylikni oshiradi, balki estetik jihatdan ham qurilmani oddiy zargarlik buyumiga yaqinlashtiradi. Endi u barmoqda "aqlli gadjet" kabi koʻrinmaydi, balki boshqa uzuklar bilan uygʻunlashib ketadi. Bu ayniqsa aqlli uzuklarning hajmi kattaligidan shikoyat qilgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi.

Oura ushbu yangilanishni foydalanuvchilarning talablari hamda RingConn va Ultrahuman kabi obunasiz ishlaydigan raqobatchilarning bosimi ostida amalga oshirdi. Ring 5 barmoqda deyarli sezilmaydi, bu esa uni tunda uyqu va salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatish uchun yanada qulay qiladi. Smartwatch (aqlli soat) bilan uxlashga odatlanmaganlar uchun bu eng maqbul yechimdir. Qurilmaning ixchamligi uning funksionalligiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan.

Batareya quvvati borasida ham oʻsish kuzatilgan: Ring 5 bir marta quvvatlanish orqali 6 kundan 9 kungacha xizmat qiladi (oldingi modelda 5–8 kun edi). Besh kunlik uzluksiz foydalanishdan soʻng ham menda 25 foiz quvvat saqlanib qoldi. Shuni taʼkidlash kerakki, yangi model hozircha 6 dan 13 gacha boʻlgan oʻlchamlarda taqdim etilmoqda. Kompaniya ishlab chiqarishdagi murakkabliklar tufayli eng ommabop oʻlchamlarga eʼtibor qaratganini maʼlum qildi.

Oura Ring 5Smart RingGadjetTexnologiyaSalomatlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi