Everton va Brayton A Seriya yulduzi uchun kurashga kirishdi
Angliya Premer-ligasining ikki klubi — Everton va Brayton Torino yarim himoyachisi Cesare Casadei transferi uchun jiddiy kurash boshladi. Italiyalik iqtidorli futbolchi A Seriyadagi debyut mavsumini aʻlo darajada oʻtkazib, yana ingliz klublari eʻtiborini oʻziga qaratdi. Chelsi safini tark etganiga bor-yoʻgʻi bir yil boʻlgan yarim himoyachi Italiyadagi oʻyinlari orqali oʻz mahoratini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tuttosport nashrining xabar berishicha, 23 yoshli futbolchining Torino safidagi dominant oʻyinlari har ikki klub skautlarida katta taassurot qoldirgan. Avvalroq Chelsi akademiyasida tahsil olgan va Lester Siti safida ijara asosida toʻp surgan Casadei ingliz futbolining jismoniy talablariga yaxshi tanish. Uning taktik jihatdan murakkab boʻlgan Italiya chempionatiga tez moslashgani uning universal futbolchi ekanligini isbotladi.
Oʻtgan yilning fevral oyida taxminan 13 million yevro evaziga Torino aʻzosiga aylangan Casadei jamoaning asosiy tarkibidan mustahkam oʻrin egalladi. Joriy mavsumda u 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, markaziy yarim himoyachi boʻlishiga qaramay, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Murabbiy Roberto D'Aversa uning oʻyinini yuqori baholab, Casadei uchrashuvlar taqdirini oʻzgartira oladigan noyob profilga ega ekanligini taʻkidladi.
Shunga qaramay, Torino oʻzining qimmatli aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub rahbariyati Italiya U21 terma jamoasi aʻzosini oʻzlarining uzoq muddatli loyihasining asosi deb hisoblamoqda. Turinliklar faqatgina rad etib boʻlmaydigan darajadagi juda katta taklif tushsa, muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Hozircha klub futbolchining rivojlanishini davom ettirib, uning transfer qiymatini yanada oshirishni maqsad qilgan.
…