Everton va Brayton A Seriya yulduzi uchun kurashga kirishdi

·64·Sport
Everton va Brayton A Seriya yulduzi uchun kurashga kirishdi

Angliya Premer-ligasining ikki klubi — Everton va Brayton Torino yarim himoyachisi Cesare Casadei transferi uchun jiddiy kurash boshladi. Italiyalik iqtidorli futbolchi A Seriyadagi debyut mavsumini aʻlo darajada oʻtkazib, yana ingliz klublari eʻtiborini oʻziga qaratdi. Chelsi safini tark etganiga bor-yoʻgʻi bir yil boʻlgan yarim himoyachi Italiyadagi oʻyinlari orqali oʻz mahoratini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tuttosport nashrining xabar berishicha, 23 yoshli futbolchining Torino safidagi dominant oʻyinlari har ikki klub skautlarida katta taassurot qoldirgan. Avvalroq Chelsi akademiyasida tahsil olgan va Lester Siti safida ijara asosida toʻp surgan Casadei ingliz futbolining jismoniy talablariga yaxshi tanish. Uning taktik jihatdan murakkab boʻlgan Italiya chempionatiga tez moslashgani uning universal futbolchi ekanligini isbotladi.

Oʻtgan yilning fevral oyida taxminan 13 million yevro evaziga Torino aʻzosiga aylangan Casadei jamoaning asosiy tarkibidan mustahkam oʻrin egalladi. Joriy mavsumda u 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, markaziy yarim himoyachi boʻlishiga qaramay, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Murabbiy Roberto D'Aversa uning oʻyinini yuqori baholab, Casadei uchrashuvlar taqdirini oʻzgartira oladigan noyob profilga ega ekanligini taʻkidladi.

Shunga qaramay, Torino oʻzining qimmatli aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub rahbariyati Italiya U21 terma jamoasi aʻzosini oʻzlarining uzoq muddatli loyihasining asosi deb hisoblamoqda. Turinliklar faqatgina rad etib boʻlmaydigan darajadagi juda katta taklif tushsa, muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Hozircha klub futbolchining rivojlanishini davom ettirib, uning transfer qiymatini yanada oshirishni maqsad qilgan.

EvertonBraytonTorinoTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi rejaBugun, 04:33Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 04:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi