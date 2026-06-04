Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandi

·73·Jamiyat
Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandi
Audio versiyasi

Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi aholi, shuningdek, ushbu hudud orqali muntazam harakatlanuvchi barcha haydovchilar uchun yilning eng quvonchli va kutilgan xushxabarlaridan biri e’lon qilindi! Yo‘llardagi tirbandliklarga chek qo‘yish, aholining uzog‘ini yaqin va harakatlanishini xavfsiz qilish maqsadida yirik infratuzilma loyihasiga start berildi.

«O‘zbekiston temir yo‘llari» ajratilgan aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatining rasmiy xabariga ko‘ra, tumandagi «Sobir Rahimov» hamda «O‘rtaovul» temiryo‘l stansiyalari oralig‘ida joylashgan, uzoq yillardan buyon haydovchilarga katta noqulayliklar tug‘dirib kelayotgan mashhur temiryo‘l kesishmasi tubdan modernizatsiya qilinmoqda. Ayni kunlarda ushbu hududda transport vositalarining erkin qatnovini ta’minlaydigan zamonaviy ko‘prik (yo‘l o‘tkazgich) barpo etish ishlari qizg‘in pallaga kirdi.

Uzoq yillik muammoga zamonaviy yechim

Mazkur bunyodkorlik tashabbusi hudud aholisi va haydovchilar uchun ko‘p yillardan beri eng og‘riqli va dolzarb bo‘lib kelgan transport qatnovidagi cheklovlarni butunlay bartaraf etishga qaratilgan. Loyiha rejasiga muvofiq, poyezdlar harakati paytida mashinalar soatlab turib qoladigan eski temiryo‘l kesishmasi o‘rnida uzunligi 23,6 metrni tashkil etuvchi muhtasham va zamonaviy yo‘l o‘tkazgich qad ko‘taradi.

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandi

Yangi muhandislik inshootining qurib bitkazilishi quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni kafolatlaydi:

  • Transport oqimining uzluksizligi: Avtomobillar temiryo‘l transporti harakatidan qat’i nazar, to‘xtab qolmasdan, tunu kun tinimsiz harakatlanish imkoniga ega bo‘ladi;

  • Tirbandliklarning kamayishi: Ayniqsa, kunning tig‘iz vaqtlarida (ertalab va kechqurun) yuzaga keladigan asabbuzarlik va uzun navbatlar sezilarli darajada barham topadi;

  • Yuqori xavfsizlik: Temiryo‘l va avtomobil yo‘li bir-biridan butunlay mustaqil ravishda kesishishi hisobiga yo‘l-transport hodisalari xavfi minimal darajaga tushiriladi.

Haydovchilar va yo‘lovchilar uchun yangi qulaylik

Mazkur yo‘l o‘tkazgich to‘liq qurib bitkazilib, rasman foydalanishga topshirilganidan so‘ng, Zangiota tumanining transport-logistika salohiyati yanada yuksaladi. Bu esa o‘z navbatida yo‘lovchilarning vaqtini tejash bilan birga, ularning manzillariga bexavotir yetib olishlarini ta’minlaydi.

Loyiha obyekti

Inshootning uzunligi

Bosh maqsad

Sobir Rahimov — O‘rtaovul stansiyalari oralig‘i

23,6 metr

Tirbandlikni yo‘qotish, xavfsiz va uzluksiz qatnovni yo‘lga qo‘yish

Zamin kuzatuvi: Yurtimizda yo‘l infratuzilmasini yaxshilash yo‘lida olib borilayotgan bu kabi bunyodkorlik ishlari xalqimizning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi eng ezgu qadamlardandir. Temiryo‘lchilar va quruvchilarimizga ushbu mas’uliyatli ishda zafarlar tilaymiz!

Toshkent viloyati va poytaxtimizdagi eng qaynoq bunyodkorlik yangiliklari, yo‘llardagi o‘zgarishlar hamda yurtimiz hayotiga oid eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Toshkent viloyatiZangiota tumaniOʻzbekiston temir yoʻllariSobir RahimovOʻrtaovul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandiKecha, 18:00Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiKecha, 17:56Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiKecha, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiKecha, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiKecha, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi