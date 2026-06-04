Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandi
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi aholi, shuningdek, ushbu hudud orqali muntazam harakatlanuvchi barcha haydovchilar uchun yilning eng quvonchli va kutilgan xushxabarlaridan biri e’lon qilindi! Yo‘llardagi tirbandliklarga chek qo‘yish, aholining uzog‘ini yaqin va harakatlanishini xavfsiz qilish maqsadida yirik infratuzilma loyihasiga start berildi.
«O‘zbekiston temir yo‘llari» ajratilgan aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatining rasmiy xabariga ko‘ra, tumandagi «Sobir Rahimov» hamda «O‘rtaovul» temiryo‘l stansiyalari oralig‘ida joylashgan, uzoq yillardan buyon haydovchilarga katta noqulayliklar tug‘dirib kelayotgan mashhur temiryo‘l kesishmasi tubdan modernizatsiya qilinmoqda. Ayni kunlarda ushbu hududda transport vositalarining erkin qatnovini ta’minlaydigan zamonaviy ko‘prik (yo‘l o‘tkazgich) barpo etish ishlari qizg‘in pallaga kirdi.
Uzoq yillik muammoga zamonaviy yechim
Mazkur bunyodkorlik tashabbusi hudud aholisi va haydovchilar uchun ko‘p yillardan beri eng og‘riqli va dolzarb bo‘lib kelgan transport qatnovidagi cheklovlarni butunlay bartaraf etishga qaratilgan. Loyiha rejasiga muvofiq, poyezdlar harakati paytida mashinalar soatlab turib qoladigan eski temiryo‘l kesishmasi o‘rnida uzunligi 23,6 metrni tashkil etuvchi muhtasham va zamonaviy yo‘l o‘tkazgich qad ko‘taradi.
Yangi muhandislik inshootining qurib bitkazilishi quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni kafolatlaydi:
Transport oqimining uzluksizligi: Avtomobillar temiryo‘l transporti harakatidan qat’i nazar, to‘xtab qolmasdan, tunu kun tinimsiz harakatlanish imkoniga ega bo‘ladi;
Tirbandliklarning kamayishi: Ayniqsa, kunning tig‘iz vaqtlarida (ertalab va kechqurun) yuzaga keladigan asabbuzarlik va uzun navbatlar sezilarli darajada barham topadi;
Yuqori xavfsizlik: Temiryo‘l va avtomobil yo‘li bir-biridan butunlay mustaqil ravishda kesishishi hisobiga yo‘l-transport hodisalari xavfi minimal darajaga tushiriladi.
Haydovchilar va yo‘lovchilar uchun yangi qulaylik
Mazkur yo‘l o‘tkazgich to‘liq qurib bitkazilib, rasman foydalanishga topshirilganidan so‘ng, Zangiota tumanining transport-logistika salohiyati yanada yuksaladi. Bu esa o‘z navbatida yo‘lovchilarning vaqtini tejash bilan birga, ularning manzillariga bexavotir yetib olishlarini ta’minlaydi.
Loyiha obyekti
Inshootning uzunligi
Bosh maqsad
Sobir Rahimov — O‘rtaovul stansiyalari oralig‘i
23,6 metr
Tirbandlikni yo‘qotish, xavfsiz va uzluksiz qatnovni yo‘lga qo‘yish
Zamin kuzatuvi: Yurtimizda yo‘l infratuzilmasini yaxshilash yo‘lida olib borilayotgan bu kabi bunyodkorlik ishlari xalqimizning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi eng ezgu qadamlardandir. Temiryo‘lchilar va quruvchilarimizga ushbu mas’uliyatli ishda zafarlar tilaymiz!
Toshkent viloyati va poytaxtimizdagi eng qaynoq bunyodkorlik yangiliklari, yo‘llardagi o‘zgarishlar hamda yurtimiz hayotiga oid eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…