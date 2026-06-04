Bavariya Germaniya terma jamoasi himoyachisi bilan kelishuvga erishdi
Myunxenning Bavariya klubi Eintracht Frankfurt yulduzi Nathaniel Brown transferi boʻyicha muhim qadam tashladi. Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati va futbolchi oʻrtasida toʻliq ogʻzaki kelishuvga erishilgan. Vincent Kompany boshchiligidagi jamoa tarkibni yangilash jarayonida 22 yoshli chap qanot himoyachisini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bundesliga doirasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan Nathaniel Brown hozirda Germaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xabarlarga koʻra, futbolchi Myunxen klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlarini qabul qilgan. Bavariya uni nafaqat himoya, balki qanot yarim himoyasida ham oʻynay oladigan universal futbolchi sifatida koʻrmoqda.
Biroq klublar oʻrtasidagi muzokaralar hali yakuniga yetmagan. Eintracht Frankfurt sport direktori Markus Krosche iqtidorli himoyachi uchun 60 million yevro talab qilmoqda. Ushbu yuqori narx transferning kechikishiga yoki butunlay toʻxtab qolishiga sabab boʻlishi mumkin. Bavariya hali ushbu summani toʻlashga toʻliq rozilik bermagan.
Vaziyatning bunday noaniqligi Yevropaning boshqa gigantlarida umid uygʻotmoqda. Arsenal, Manchester Siti va Real Madrid klublari ham Nathaniel Brown uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Ayniqsa, Arsenal himoyani kuchaytirish uchun ushbu futbolchini oʻzining qisqa roʻyxatiga kiritgan. Agar Bavariya moliyaviy masalalarni tezda hal qilmasa, London klubi transferni oʻz foydasiga hal qilishi kutilmoqda.
Oʻtgan mavsumda Nathaniel Brown Frankfurt klubi safida 42 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi uning jamoasi Bundesligada 8-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgan boʻlsa-da, futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlari top-klublar eʼtiborini tortishda davom etmoqda.
…