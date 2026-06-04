Bavariya Germaniya terma jamoasi himoyachisi bilan kelishuvga erishdi

·116·Sport
Bavariya Germaniya terma jamoasi himoyachisi bilan kelishuvga erishdi

Myunxenning Bavariya klubi Eintracht Frankfurt yulduzi Nathaniel Brown transferi boʻyicha muhim qadam tashladi. Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati va futbolchi oʻrtasida toʻliq ogʻzaki kelishuvga erishilgan. Vincent Kompany boshchiligidagi jamoa tarkibni yangilash jarayonida 22 yoshli chap qanot himoyachisini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bundesliga doirasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan Nathaniel Brown hozirda Germaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xabarlarga koʻra, futbolchi Myunxen klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlarini qabul qilgan. Bavariya uni nafaqat himoya, balki qanot yarim himoyasida ham oʻynay oladigan universal futbolchi sifatida koʻrmoqda.

Biroq klublar oʻrtasidagi muzokaralar hali yakuniga yetmagan. Eintracht Frankfurt sport direktori Markus Krosche iqtidorli himoyachi uchun 60 million yevro talab qilmoqda. Ushbu yuqori narx transferning kechikishiga yoki butunlay toʻxtab qolishiga sabab boʻlishi mumkin. Bavariya hali ushbu summani toʻlashga toʻliq rozilik bermagan.

Vaziyatning bunday noaniqligi Yevropaning boshqa gigantlarida umid uygʻotmoqda. Arsenal, Manchester Siti va Real Madrid klublari ham Nathaniel Brown uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Ayniqsa, Arsenal himoyani kuchaytirish uchun ushbu futbolchini oʻzining qisqa roʻyxatiga kiritgan. Agar Bavariya moliyaviy masalalarni tezda hal qilmasa, London klubi transferni oʻz foydasiga hal qilishi kutilmoqda.

Oʻtgan mavsumda Nathaniel Brown Frankfurt klubi safida 42 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi uning jamoasi Bundesligada 8-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgan boʻlsa-da, futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlari top-klublar eʼtiborini tortishda davom etmoqda.

BavariyaReal MadridArsenalTransferlarBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi