Liverpul Andoni Iraola bilan shartnoma imzoladi
Liverpul klubi Andoni Iraola jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. Ispaniyalik mutaxassis 2026-27-yilgi mavsum oldidan Arne Slot oʻrnini egallash uchun Enfildga tashrif buyuradi. Mersisaydliklar rahbariyati 43 yoshli murabbiy bilan kelishuvga erishilganini va u shanba kuni jamoani tark etgan Slotning vorisi boʻlishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Iraola Angliya Premer-ligasida Bornmut jamoasi bilan oʻtkazgan uchta muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng Liverpul e’tiborini tortdi. Uning janubiy sohildagi faoliyati progressiv oʻyin uslubi bilan ajralib turdi. Oʻtgan oyda u Bornmutni turnir jadvalida oltinchi oʻringa olib chiqib, klub tarixida ilk bor Yevropa musobaqalariga yoʻllanmani qoʻlga kiritishiga sababchi boʻldi.
Yangi murabbiy dunyoning eng nufuzli klublaridan biriga kelganidan mamnunligini bildirdi. “Juda hayajondaman. Liverpul — dunyodagi eng buyuk klublardan biri. Bu yerning muhiti, muxlislari va yuqori darajadagi futbolchilar bilan ishlash imkoniyati meni oʻziga tortdi. Sovrinlar uchun kurashish imkoniyati har qanday murabbiy uchun eng jozibali chorlovdir”, — dedi Iraola klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Ispaniyaning Basklar oʻlkasida tugʻilgan Iraola futbolchilik faoliyatida asosan oʻng qanot himoyachisi sifatida toʻp surgan va Atletik Bilbao safida 500 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan. Murabbiylik faoliyatini 2018-yilda boshlagan mutaxassis Kiprning AEK Larnaka va Ispaniyaning Mirandes jamoalarida oʻzining taktik mahoratini namoyish etgan edi.
…