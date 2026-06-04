Liverpul Andoni Iraola bilan shartnoma imzoladi

·119·Sport
Liverpul Andoni Iraola bilan shartnoma imzoladi

Liverpul klubi Andoni Iraola jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. Ispaniyalik mutaxassis 2026-27-yilgi mavsum oldidan Arne Slot oʻrnini egallash uchun Enfildga tashrif buyuradi. Mersisaydliklar rahbariyati 43 yoshli murabbiy bilan kelishuvga erishilganini va u shanba kuni jamoani tark etgan Slotning vorisi boʻlishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Iraola Angliya Premer-ligasida Bornmut jamoasi bilan oʻtkazgan uchta muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng Liverpul e’tiborini tortdi. Uning janubiy sohildagi faoliyati progressiv oʻyin uslubi bilan ajralib turdi. Oʻtgan oyda u Bornmutni turnir jadvalida oltinchi oʻringa olib chiqib, klub tarixida ilk bor Yevropa musobaqalariga yoʻllanmani qoʻlga kiritishiga sababchi boʻldi.

Yangi murabbiy dunyoning eng nufuzli klublaridan biriga kelganidan mamnunligini bildirdi. “Juda hayajondaman. Liverpul — dunyodagi eng buyuk klublardan biri. Bu yerning muhiti, muxlislari va yuqori darajadagi futbolchilar bilan ishlash imkoniyati meni oʻziga tortdi. Sovrinlar uchun kurashish imkoniyati har qanday murabbiy uchun eng jozibali chorlovdir”, — dedi Iraola klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Ispaniyaning Basklar oʻlkasida tugʻilgan Iraola futbolchilik faoliyatida asosan oʻng qanot himoyachisi sifatida toʻp surgan va Atletik Bilbao safida 500 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan. Murabbiylik faoliyatini 2018-yilda boshlagan mutaxassis Kiprning AEK Larnaka va Ispaniyaning Mirandes jamoalarida oʻzining taktik mahoratini namoyish etgan edi.

LiverpulAndoni IraolaAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi