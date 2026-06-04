Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi
Audi kompaniyasi R8 modelining oʻrnini egallovchi, cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan yangi Nuvolari superkarini namoyish etdi. 987 ot kuchiga ega boʻlgan ushbu V8 gibrid modeli brendning yangi flagmaniga aylanadi. Kompaniya rahbari Gernot Döllnerning soʻzlariga koʻra, ushbu avtomobil brend kelajagi uchun oʻziga xos bayonot vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Nuvolari 4,0 litrli tvin-turbo dvigatel va uchta elektromotor bilan jihozlangan boʻlib, u nemis brendi tarixidagi eng tezkor va eng kuchli seriyali avtomobil hisoblanadi. Unda Formula 1 texnologiyalari, jumladan, aktiv aerodinamika, uglerod tolali kuzov va tortish kuchini taqsimlovchi toʻliq uzatmali tizim qoʻllanilgan. Kelasi yilning boshida sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu modeldan jami 499 dona ishlab chiqariladi.
Yangi superkar Audi brendining oʻtgan yili Concept C modeli orqali namoyish etilgan yangi dizayn tilini oʻzida mujassam etgan birinchi seriyali avtomobildir. Nuvolari oʻzining texnik asosi va kuch agregatlarini Volkswagen Group tarkibidagi Lamborghini brendining yangi Temarario modeli bilan baham koʻradi. Bu anʼana avvalgi R8 modelining Lamborghini Gallardo va Huracán bilan hamkorligiga oʻxshashdir.
Avtomobil nomi afsonaviy poygachi Tazio Nuvolari sharafiga qoʻyilgan boʻlib, u oʻz vaqtida Audi oʻtmishdoshi boʻlgan Auto Union jamoasida harakat qilgan. Ushbu loyiha Audi kompaniyasining F1 musobaqalaridagi debyut mavsumiga moslab, rekord darajadagi 14 oy ichida ishlab chiqildi. Loyiha ustida Audi, uning F1 jamoasi va Lamborghini muhandislaridan iborat birlashgan guruh mehnat qildi.
…