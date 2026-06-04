Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi

·80·Avto
Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi

Audi kompaniyasi R8 modelining oʻrnini egallovchi, cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan yangi Nuvolari superkarini namoyish etdi. 987 ot kuchiga ega boʻlgan ushbu V8 gibrid modeli brendning yangi flagmaniga aylanadi. Kompaniya rahbari Gernot Döllnerning soʻzlariga koʻra, ushbu avtomobil brend kelajagi uchun oʻziga xos bayonot vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Nuvolari 4,0 litrli tvin-turbo dvigatel va uchta elektromotor bilan jihozlangan boʻlib, u nemis brendi tarixidagi eng tezkor va eng kuchli seriyali avtomobil hisoblanadi. Unda Formula 1 texnologiyalari, jumladan, aktiv aerodinamika, uglerod tolali kuzov va tortish kuchini taqsimlovchi toʻliq uzatmali tizim qoʻllanilgan. Kelasi yilning boshida sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu modeldan jami 499 dona ishlab chiqariladi.

Yangi superkar Audi brendining oʻtgan yili Concept C modeli orqali namoyish etilgan yangi dizayn tilini oʻzida mujassam etgan birinchi seriyali avtomobildir. Nuvolari oʻzining texnik asosi va kuch agregatlarini Volkswagen Group tarkibidagi Lamborghini brendining yangi Temarario modeli bilan baham koʻradi. Bu anʼana avvalgi R8 modelining Lamborghini Gallardo va Huracán bilan hamkorligiga oʻxshashdir.

Avtomobil nomi afsonaviy poygachi Tazio Nuvolari sharafiga qoʻyilgan boʻlib, u oʻz vaqtida Audi oʻtmishdoshi boʻlgan Auto Union jamoasida harakat qilgan. Ushbu loyiha Audi kompaniyasining F1 musobaqalaridagi debyut mavsumiga moslab, rekord darajadagi 14 oy ichida ishlab chiqildi. Loyiha ustida Audi, uning F1 jamoasi va Lamborghini muhandislaridan iborat birlashgan guruh mehnat qildi.

AudiNuvolariSuperkarGibridAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikBugun, 23:55Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiKecha, 16:27Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlarKecha, 15:25Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiKecha, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiKecha, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Kecha, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan