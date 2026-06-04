Bugatti ilk bor televizor taqdim etdi: U noodatiy dizaynga ega

·123·Texno
Bugatti ilk bor televizor taqdim etdi: U noodatiy dizaynga ega

Bugatti giperkarlar brendi Avstriyaning C SEED kompaniyasi bilan hamkorlikda N1 nomli transformator-televizorni namoyish etdi. Ushbu yangilik eksklyuziv lyuks toifasidagi audiovizual yechim sifatida talqin qilinmoqda va u villalar, yaxtalar hamda elita koʻchmas mulk egalari uchun individual buyurtma asosida ishlab chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma dizayni Bugatti Tourbillon giperkaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Korpus aviatsiya alyuminiyi va uglerod tolasi (karbon)dan ishlangan boʻlib, avtomobillar olamiga xos boʻlgan mashhur C-Line liniyasi maishiy elektronika olamiga koʻchib oʻtgan. Jan Bugatti tomonidan oʻylab topilgan ushbu silliq chiziq giperkarlar korpusini oʻrab olib, salonni vizual ravishda ajratib turadi.

Yigʻilgan holatda televizor zamonaviy dizaynerlik haykalini eslatadi, biroq tugma bosilgandan soʻng 45 soniya ichida toʻliq ochiladi. Xaridorlarga 4K MicroLED panellari asosidagi 110, 137 va 165 dyuymli versiyalar taklif etiladi. Ekran HDR10+ texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi va 4000 nitgacha yorqinlikni taʼminlaydi.

Shuningdek, qurilma 180 darajaga burilish imkoniyatiga ega va panellar orasidagi choklarni yashiruvchi maxsus texnologiya bilan jihozlangan. Audio tizim Wisdom Audio dinamiklariga asoslangan boʻlib, ular televizor yoqilganda avtomatik ravishda chiqadi. Har bir nusxa Bugatti avtomobillarining original ranglari, charm qoplamalar va individual yozuvli taxtachalar bilan shaxsiylashtirilishi mumkin.

Rasmiy narx hozircha ochiqlanmagan, biroq C SEED kompaniyasining shunga oʻxshash standart modellari taxminan 400 000 dollar turadi. Bugatti brendi ostidagi versiya esa bundan ham qimmatroq boʻlishi kutilmoqda.

BugattiC SEEDMicroLEDTexnologiyaLyuks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi