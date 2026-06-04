Soxta DDR5 xotiralarini originalidan ajratish qiyinlashmoqda

·46·Texno
Soxta DDR5 xotiralarini originalidan ajratish qiyinlashmoqda

Xitoyning savdo maydonchalarida G.Skill va V-Color brendlari ostida ishlab chiqarilgan soxta DDR5 operativ xotira modullari ommaviy ravishda paydo boʻldi. Computex 2024 koʻrgazmasida kompaniya vakillari ushbu muammo bozorga jiddiy taʻtsir koʻrsatayotganini va kontrafakt mahsulotlarni originalidan ajratish tobora murakkablashib borayotganini maʻlum qilishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod soxta modullarining asosiy xususiyati shundaki, ular G.Skill va V-Color yechimlariga vizual jihatdan aynan oʻxshash boʻlgan bosma platalardan foydalanmoqda. Shuningdek, firibgarlar radiatorlar va hatto RGB yoritish tizimlarini ham yuqori aniqlikda nusxalashga muvaffaq boʻlishgan. Ilgari soxta xotiralarni plastik yoki shisha tolali “feyk” chiplar orqali osongina aniqlash mumkin edi.

V-Color kompaniyasi Xitoyda arzon narxlarda sotilayotgan nusxalar boʻyicha mijozlardan koʻplab shikoyatlar tushayotganini bildirdi. Hozircha soxta modullarda aynan qaysi chiplar ishlatilayotgani nomaʻlum, chunki original V-Color mahsulotlari faqat SK hynix chiplarida chiqariladi. Kompaniya tahlil oʻtkazish uchun hali soxta namunalarni qoʻshiga kiritmagan.

G.Skill vakillari ham ushbu muammoni tasdiqlab, kontrafakt mahsulotlar bozorda koʻp yillardan beri mavjudligini taʻkidlashdi. Kompaniya mutaxassislari qimmatbaho operativ xotira sotib olayotganda firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun faqat rasmiy hamkorlar va ishonchli sotuvchilarga murojaat qilishni tavsiya etmoqda.

DDR5G.SkillV-ColorTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi