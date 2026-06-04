Sam Altman qoʻllab-quvvatlayotgan Helion startapi 465 mln dollar investitsiya oldi

·65·Texno
Sam Altman qoʻllab-quvvatlayotgan Helion startapi 465 mln dollar investitsiya oldi

Sam Altman tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Helion termoyadroviy startapi payshanba kuni yangi moliyalashtirish bosqichida 465 million dollar jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu investitsiya natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 15,5 milliard dollarga yetdi. Mazkur mablagʻlar Helion kompaniyasining ilk elektr stansiyasi — Orion loyihasini yakunlashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Startap Microsoft bilan tuzilgan shartnoma shartlariga koʻra, 2028-yilgacha tarmoqqa termoyadroviy energiya yetkazib berishni maqsad qilgan. G seriyasidagi ushbu investitsiya raundiga Thrive Capital boshchilik qildi. Shuningdek, jarayonda Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup va Lux Capital kabi yangi investorlar bilan bir qatorda SoftBank Vision Fund 2 va Capricorn Technology Impact Funds kabi mavjud hamkorlar ham ishtirok etdi.

Helion kompaniyasining texnologik yondashuvi boshqa raqobatchilaridan farq qiladi. Aksariyat startaplar issiqlikni elektrga aylantirish uchun bugʻ turbinalaridan foydalanishni rejalashtirayotgan boʻlsa, Helion elektr energiyasini bevosita magnitlardan olishni koʻzlamoqda. Reaktor ichidagi plazma kengayganda magnit maydonlariga qarshilik koʻrsatadi va bu kuch xuddi elektromobillarning rekuperativ tormozlanish tizimi kabi elektr energiyasiga aylanadi.

Termoyadroviy energetika sektori soʻnggi oylarda investorlarning diqqat markazida boʻlib turibdi. Focused Energy va Thea Energy kabi kompaniyalar ham yaqinda yirik investitsiyalarni jalb qildi. Sunʼiy intellekt bilan shugʻullanuvchi texnologik gigantlar uchun termoyadroviy sintez deyarli cheksiz va toza energiya manbai sifatida juda jozibador koʻrinmoqda, bu esa kelajakda trillion dollarlik energiya bozorlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

HelionMicrosoftSam AltmanTermoyadroviy SintezEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi