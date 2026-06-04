Sam Altman qoʻllab-quvvatlayotgan Helion startapi 465 mln dollar investitsiya oldi
Sam Altman tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Helion termoyadroviy startapi payshanba kuni yangi moliyalashtirish bosqichida 465 million dollar jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu investitsiya natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 15,5 milliard dollarga yetdi. Mazkur mablagʻlar Helion kompaniyasining ilk elektr stansiyasi — Orion loyihasini yakunlashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Startap Microsoft bilan tuzilgan shartnoma shartlariga koʻra, 2028-yilgacha tarmoqqa termoyadroviy energiya yetkazib berishni maqsad qilgan. G seriyasidagi ushbu investitsiya raundiga Thrive Capital boshchilik qildi. Shuningdek, jarayonda Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup va Lux Capital kabi yangi investorlar bilan bir qatorda SoftBank Vision Fund 2 va Capricorn Technology Impact Funds kabi mavjud hamkorlar ham ishtirok etdi.
Helion kompaniyasining texnologik yondashuvi boshqa raqobatchilaridan farq qiladi. Aksariyat startaplar issiqlikni elektrga aylantirish uchun bugʻ turbinalaridan foydalanishni rejalashtirayotgan boʻlsa, Helion elektr energiyasini bevosita magnitlardan olishni koʻzlamoqda. Reaktor ichidagi plazma kengayganda magnit maydonlariga qarshilik koʻrsatadi va bu kuch xuddi elektromobillarning rekuperativ tormozlanish tizimi kabi elektr energiyasiga aylanadi.
Termoyadroviy energetika sektori soʻnggi oylarda investorlarning diqqat markazida boʻlib turibdi. Focused Energy va Thea Energy kabi kompaniyalar ham yaqinda yirik investitsiyalarni jalb qildi. Sunʼiy intellekt bilan shugʻullanuvchi texnologik gigantlar uchun termoyadroviy sintez deyarli cheksiz va toza energiya manbai sifatida juda jozibador koʻrinmoqda, bu esa kelajakda trillion dollarlik energiya bozorlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…