Rafael Leao Milanʼdan ketishga yaqin: Galatasaray unga ikki baravar koʻp maosh taklif qildi
Portugaliyalik iqtidorli hujumchi Rafael Leao A Seriyadagi faoliyatini yakunlab, Turkiya chempionatiga yoʻl olishi kutilmoqda. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Istanbulning Galatasaray klubi futbolchi uchun asosiy daʼvogarga aylangan. San Siroda oʻtkazgan qiyin mavsumidan soʻng, Leao turk grandidan moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashrining yozishicha, Galatasaray Rafael Leao uchun yiliga 10 million yevro maosh va qoʻshimcha bonuslar vaʼda qilmoqda. Bu uning hozirda Milan klubida olayotgan 5,5 million yevrolik maoshidan deyarli ikki baravar koʻpdir. Turkiya klubi Mauro Icardi va Victor Osimhen kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olganidan soʻng, endi Leaoni navbatdagi asosiy transfer maqsadiga aylantirgan.
26 yoshli futbolchining oʻzi ham Portugaliya terma jamoasi safida boʻlganida yangi chorlovga tayyorligini ochiqchasiga maʼlum qildi. Milan Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻlgan omadsiz mavsumdan soʻng, Leao: "Men borimni berdim, endi boshqa ligada yangi chaqiriqlarni xohlayman", deya taʼkidladi. Bu bayonot klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar yakuniga yetganidan dalolat bermoqda.
Biroq, ushbu transfer jarayoni avgust oyigacha choʻzilishi mumkin. Milan hozirda yangi bosh murabbiy va sport direktori qidirish bilan band boʻlsa, Galatasaray Turkiya Superligasidagi legionerlar limiti sababli avval tarkibdagi xorijlik futbolchilarni sotishi talab etiladi. Shundan soʻnggina turklar rasmiy taklif bilan Italiya klubiga murojaat qila oladi.
…