Rafael Leao Milanʼdan ketishga yaqin: Galatasaray unga ikki baravar koʻp maosh taklif qildi

·178·Sport
Rafael Leao Milanʼdan ketishga yaqin: Galatasaray unga ikki baravar koʻp maosh taklif qildi

Portugaliyalik iqtidorli hujumchi Rafael Leao A Seriyadagi faoliyatini yakunlab, Turkiya chempionatiga yoʻl olishi kutilmoqda. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Istanbulning Galatasaray klubi futbolchi uchun asosiy daʼvogarga aylangan. San Siroda oʻtkazgan qiyin mavsumidan soʻng, Leao turk grandidan moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashrining yozishicha, Galatasaray Rafael Leao uchun yiliga 10 million yevro maosh va qoʻshimcha bonuslar vaʼda qilmoqda. Bu uning hozirda Milan klubida olayotgan 5,5 million yevrolik maoshidan deyarli ikki baravar koʻpdir. Turkiya klubi Mauro Icardi va Victor Osimhen kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olganidan soʻng, endi Leaoni navbatdagi asosiy transfer maqsadiga aylantirgan.

26 yoshli futbolchining oʻzi ham Portugaliya terma jamoasi safida boʻlganida yangi chorlovga tayyorligini ochiqchasiga maʼlum qildi. Milan Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻlgan omadsiz mavsumdan soʻng, Leao: "Men borimni berdim, endi boshqa ligada yangi chaqiriqlarni xohlayman", deya taʼkidladi. Bu bayonot klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar yakuniga yetganidan dalolat bermoqda.

Biroq, ushbu transfer jarayoni avgust oyigacha choʻzilishi mumkin. Milan hozirda yangi bosh murabbiy va sport direktori qidirish bilan band boʻlsa, Galatasaray Turkiya Superligasidagi legionerlar limiti sababli avval tarkibdagi xorijlik futbolchilarni sotishi talab etiladi. Shundan soʻnggina turklar rasmiy taklif bilan Italiya klubiga murojaat qila oladi.

Rafael LeaoMilanGalatasarayTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Rafael Leao Milanʼdan ketishga yaqin: Galatasaray unga ikki baravar koʻp maosh taklif qildi – Zamin.uz, 04.06.2026