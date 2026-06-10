Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdi
Tarixiy va uzoq kutilgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi atrofidagi har bir voqelik yurtimiz muxlislarining diqqat-e’tiborida bo‘lib turibdi. Milliy jamoamiz ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etish uchun okean ortining eng yirik megapolislaridan biri — Nyu-York shahriga yetib bordi. Biroq jamoamiz vakillari mahalliy havo bandargohiga qo‘nishi bilanoq, AQSH xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan anchagina sinchkov va qat’iy tekshiruvdan o‘tkazilgani ijtimoiy tarmoqlarda turli bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan edi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bosh murabbiyimiz Fabio Kannavaro o‘z munosabatini bildirdi.
Jahon futboli afsonasi va terma jamoamiz ustozi bo‘lgan italiyalik mashhur mutaxassisning ta’kidlashicha, ushbu jarayondan qandaydir salbiy ma’no qidirish mutlaqo noo‘rindir. Bu shunchaki Amerika Qo‘shma Shtatlari aeroportlarida xorijlik mehmonlar va sportchilarga nisbatan doimiy ravishda qo‘llaniladigan xalqaro standart xavfsizlik chora-tadbirlari hamda oddiy rasmiyatchilik qoidalaridan biri hisoblanadi.
«Bu dunyoning har qanday yirik aeroportida yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladigan odatiy va kundalik nazorat tekshiruvidir. Faqatgina Amerika Qo‘shma Shtatlarida bu kabi jarayonlar va bojxona ko‘riklari bevosita chegaradan o‘tish joyining o‘zida, o‘ta sinchkovlik bilan o‘tkaziladi, xolos», — deya vaziyatni xotirjamlik bilan tushuntirib o‘tdi Kannavaro Italiyaning nufuzli Corriere dello Sport nashriga bergan eksklyuziv izohida.
Shu o‘rinda, butun yurtimiz ahli uchun o‘ta quvonarli va tarixiy faktni yana bir bor eslatib o‘tish joiz. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Mustaqil davlat sifatida Jahon chempionatining final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi va sayyoramizning eng kuchli 48 ta jamoasi qatoridan joy oldi.
Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, «oq bo‘rilar» ushbu mundialning «K» guruhida haqiqiy grandlarga qarshi dunyo e’tiboridagi bahslarda ishtirok etishadi. Futbolchilarimiz guruh bosqichi doirasida Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, Janubiy Amerikaning shiddatli vakili Kolumbiya hamda Afrika qit’asining baquvvat jamoasi Kongo DR milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonda bor kuchlarini ishga solishadi. Millionlab qalblarni hayajonga soluvchi ushbu buyuk futbol bayrami ertaga, ya’ni 11 iyun sanasida rasman start olib, shu yilning 19 iyuliga qadar davom etadi. Vakillarimizga ushbu tarixiy yurishda ulkan zafarlar va omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!
Vakillarimizning Atlantadagi ilk mashg‘ulotlari, Fabio Kannavaroning taktik rejalari, terma jamoamizning Jahon chempionatidagi barcha eksklyuziv va eng qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…