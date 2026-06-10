Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdi

·0·Sport
Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdi

Tarixiy va uzoq kutilgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi atrofidagi har bir voqelik yurtimiz muxlislarining diqqat-e’tiborida bo‘lib turibdi. Milliy jamoamiz ushbu nufuzli musobaqada ishtirok etish uchun okean ortining eng yirik megapolislaridan biri — Nyu-York shahriga yetib bordi. Biroq jamoamiz vakillari mahalliy havo bandargohiga qo‘nishi bilanoq, AQSH xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan anchagina sinchkov va qat’iy tekshiruvdan o‘tkazilgani ijtimoiy tarmoqlarda turli bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan edi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bosh murabbiyimiz Fabio Kannavaro o‘z munosabatini bildirdi.

Jahon futboli afsonasi va terma jamoamiz ustozi bo‘lgan italiyalik mashhur mutaxassisning ta’kidlashicha, ushbu jarayondan qandaydir salbiy ma’no qidirish mutlaqo noo‘rindir. Bu shunchaki Amerika Qo‘shma Shtatlari aeroportlarida xorijlik mehmonlar va sportchilarga nisbatan doimiy ravishda qo‘llaniladigan xalqaro standart xavfsizlik chora-tadbirlari hamda oddiy rasmiyatchilik qoidalaridan biri hisoblanadi.

«Bu dunyoning har qanday yirik aeroportida yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladigan odatiy va kundalik nazorat tekshiruvidir. Faqatgina Amerika Qo‘shma Shtatlarida bu kabi jarayonlar va bojxona ko‘riklari bevosita chegaradan o‘tish joyining o‘zida, o‘ta sinchkovlik bilan o‘tkaziladi, xolos», — deya vaziyatni xotirjamlik bilan tushuntirib o‘tdi Kannavaro Italiyaning nufuzli Corriere dello Sport nashriga bergan eksklyuziv izohida.

Shu o‘rinda, butun yurtimiz ahli uchun o‘ta quvonarli va tarixiy faktni yana bir bor eslatib o‘tish joiz. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Mustaqil davlat sifatida Jahon chempionatining final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi va sayyoramizning eng kuchli 48 ta jamoasi qatoridan joy oldi.

Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, «oq bo‘rilar» ushbu mundialning «K» guruhida haqiqiy grandlarga qarshi dunyo e’tiboridagi bahslarda ishtirok etishadi. Futbolchilarimiz guruh bosqichi doirasida Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, Janubiy Amerikaning shiddatli vakili Kolumbiya hamda Afrika qit’asining baquvvat jamoasi Kongo DR milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonda bor kuchlarini ishga solishadi. Millionlab qalblarni hayajonga soluvchi ushbu buyuk futbol bayrami ertaga, ya’ni 11 iyun sanasida rasman start olib, shu yilning 19 iyuliga qadar davom etadi. Vakillarimizga ushbu tarixiy yurishda ulkan zafarlar va omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Vakillarimizning Atlantadagi ilk mashg‘ulotlari, Fabio Kannavaroning taktik rejalari, terma jamoamizning Jahon chempionatidagi barcha eksklyuziv va eng qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Bugun, 11:43Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiMarcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiBugun, 11:10Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBorussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBugun, 10:30Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiEmi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:17Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...