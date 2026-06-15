Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandi

·0·Sport
Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandi

40 yoshli Kabo-Verde darvozaboni Vozinya Ispaniyaga qarshi uchrashuvda darvozasi daxlsizligini saqlab qolganidan keyin ko‘z yoshlarini tiya olmadi. Jahon chempionatidagi debyut o‘yinidayoq u turnir favoritlaridan biriga qarshi “quruq” o‘yin o‘tkazdi va butun futbol jamoatchiligi e’tiboriga tushdi.

Bu voqeaning ta’sirli jihati shundaki, Vozinyaning yo‘li oddiy bo‘lmagan. U hozirda Portugaliyaning ikkinchi divizionida to‘p tepadi. Ammo shunday darajadan turib Jahon chempionati sahnasida Ispaniya kabi kuchli raqibga qarshi maydonga tushish va o‘z darvozasini golsiz saqlab qolish har qanday futbolchi uchun katta orzu hisoblanadi.

Vozinyaning hayotidagi eng hayratlanarli faktlardan biri — u 25 yoshiga qadar professional futbolchi bo‘lmagan. Ko‘plab futbolchilar bu yoshga kelib karyerasining eng muhim bosqichiga kirgan bo‘ladi, ammo Vozinya o‘z professional faoliyatini aynan 25 yoshida Angolada boshlagan.

Shundan keyin u bosqichma-bosqich rivojlandi, o‘z ustida ishladi va taslim bo‘lmadi. Uning tarixi shunchaki sport natijasi emas, balki sabr, mehnat va ishonch haqidagi hikoyadir. Ispaniyaga qarshi o‘yindagi muvaffaqiyati ham tasodif emas, balki yillar davomida qilingan mehnatning samarasi bo‘ldi.

Bugun esa Vozinya Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida favoritlarga qarshi darvozasini daxlsiz saqladi va uchrashuvning “eng yaxshi futbolchisi” deb topildi. O‘yindan keyingi ko‘z yoshlari esa uning uchun bu natija qanchalik qadrli ekanini ko‘rsatdi.

Kabo-Verde uchun Ispaniyaga qarshi durang katta natija bo‘ldi. Vozinya esa bu o‘yinda nafaqat o‘z terma jamoasining qahramoniga, balki futbolda kech boshlangan karyera ham katta sahnaga olib chiqishi mumkinligining yorqin isbotiga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandiIspaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandiBugun, 18:39Jahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadiJahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadiBugun, 18:12Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBraziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:53Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiSarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:45Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiMaurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:11Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi