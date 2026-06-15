Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandi
40 yoshli Kabo-Verde darvozaboni Vozinya Ispaniyaga qarshi uchrashuvda darvozasi daxlsizligini saqlab qolganidan keyin ko‘z yoshlarini tiya olmadi. Jahon chempionatidagi debyut o‘yinidayoq u turnir favoritlaridan biriga qarshi “quruq” o‘yin o‘tkazdi va butun futbol jamoatchiligi e’tiboriga tushdi.
Bu voqeaning ta’sirli jihati shundaki, Vozinyaning yo‘li oddiy bo‘lmagan. U hozirda Portugaliyaning ikkinchi divizionida to‘p tepadi. Ammo shunday darajadan turib Jahon chempionati sahnasida Ispaniya kabi kuchli raqibga qarshi maydonga tushish va o‘z darvozasini golsiz saqlab qolish har qanday futbolchi uchun katta orzu hisoblanadi.
Vozinyaning hayotidagi eng hayratlanarli faktlardan biri — u 25 yoshiga qadar professional futbolchi bo‘lmagan. Ko‘plab futbolchilar bu yoshga kelib karyerasining eng muhim bosqichiga kirgan bo‘ladi, ammo Vozinya o‘z professional faoliyatini aynan 25 yoshida Angolada boshlagan.
Shundan keyin u bosqichma-bosqich rivojlandi, o‘z ustida ishladi va taslim bo‘lmadi. Uning tarixi shunchaki sport natijasi emas, balki sabr, mehnat va ishonch haqidagi hikoyadir. Ispaniyaga qarshi o‘yindagi muvaffaqiyati ham tasodif emas, balki yillar davomida qilingan mehnatning samarasi bo‘ldi.
Bugun esa Vozinya Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida favoritlarga qarshi darvozasini daxlsiz saqladi va uchrashuvning “eng yaxshi futbolchisi” deb topildi. O‘yindan keyingi ko‘z yoshlari esa uning uchun bu natija qanchalik qadrli ekanini ko‘rsatdi.
Kabo-Verde uchun Ispaniyaga qarshi durang katta natija bo‘ldi. Vozinya esa bu o‘yinda nafaqat o‘z terma jamoasining qahramoniga, balki futbolda kech boshlangan karyera ham katta sahnaga olib chiqishi mumkinligining yorqin isbotiga aylandi.
…