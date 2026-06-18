Abbosbek Fayzullayev golini kimga bag‘ishlaganini aytdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionati guruh bosqichining 1-turida urgan tarixiy golidan so‘ng qisqa intervyu berdi.
Jurnalist undan kiritgan golini kimga bag‘ishlaganini so‘radi.
Fayzullayev bu savolga javoban golni, avvalo, oilasiga hamda bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlashini aytdi.
«Bu golni, avvalo, oilamga hamda bo‘lajak rafiqamga bag‘ishlayman», — dedi Abbosbek Fayzullayev.
Uning bu javobi muxlislar orasida iliq kutib olindi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…