Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdi
Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati millionlab hamyurtlarimiz uchun tarixiy lahzalarni taqdim etmoqda. Ma’lumki, ushbu Mundial doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi dastlabki rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi. «K» guruhining 1-turidan o‘rin olgan bahsda vakillarimiz Janubiy Amerikaning kuchli vakili bo‘lmish Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi.
Mazkur debyut uchrashuvdan so‘ng, Rossiya futbol ittifoqining (RFI) faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov o‘zbek futbolchilarining ilk o‘yini va ularning imkoniyatlari xususida o‘z fikr-mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali rossiyalik taniqli ekspertning fikrlari va milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi keyingi o‘yinlar taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Ekspert va uning maqomi
Terma jamoamiz o‘yiniga berilgan baho
Navbatdagi uchrashuvlar va JCH yakuni
• Vyacheslav Koloskov
(RFI faxriy prezidenti)
• Debyut biroz omadsiz chiqdi, ammo o‘yin tashkilotchiligi yomon emas.
• Jamoada yaxshi imkoniyatlar kuzatildi.
• 23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston
• 28 iyun: DR Kongo — O‘zbekiston
• 19 iyul: Musobaqaning yakuni
«O‘yin tashkiloti yomon emasdi, imkoniyatlar albatta bo‘ladi»
Vyacheslav Koloskov terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk qadamini tahlil qilar ekan, hozircha ortiqcha xotirjamlikka berilmaslik kerakligini, biroq shu bilan birga jamoaning salohiyati borligini ta’kidlab o‘tdi. Ekspert OAV vakillariga bergan intervyusida shunday dedi:
«Ayni damda vaziyatga real baho beradigan bo‘lsak, ko‘p narsa deyish qiyin, chunki debyut bahsi kutilganidek omadli chiqmadi. Futbolchilar kuchli raqibga yutqazib qo‘yishdi va o‘z darvozalaridan uchta gol o‘tkazib yuborishdi. Shu sababli, hozircha muxlislar uchun haddan tashqari quvonadigan va xursand bo‘ladigan holatning o‘zi yo‘q. Albatta, uchrashuv davomida o‘zbekistonliklarda yaxshi vaziyatlar yuzaga keldi, maydonda o‘yin tashkilotchiligi ham yomon taassurot qoldirmadi. Lekin hali ularga baralla „vivat“ deb olqish aytadigan darajaga yetgani yo‘q. Eng muhimi, oldinda ularni yana ikkita muhim o‘yin kutmoqda va ular kurashni oxirigacha davom ettirishlari aniq».
Oldinda ikkita hayot-mamot jangi va tarixiy imkoniyat
Eslatib o‘tish joizki, guruh bosqichining ilk turida omadsiz start olgan bo‘lsa-da, Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» uchun pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyati hali butunlay yo‘qolgani yo‘q. Vakillarimiz guruhdagi ikkinchi uchrashuvni joriy yilning 23 iyun kuni kuchli Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishsa, 3-tur doirasidagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasi jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.
Eslatib o‘tamiz, sayyoramizning eng nufuzli ushbu sport bayrami joriy yilning 19 iyul kuni o‘zining mahoratli g‘olibini aniqlagan holda rasman yakunlanishi rejalashtirilgan.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Tajribali ekspert Vyacheslav Koloskovning so‘zlarida jon bor — ilk o‘yindagi hayajon o‘z so‘zini aytdi, ammo terma jamoamizning taktik shakllanishi va maydondagi intizomi kelgusi g‘alabalardan umid uzmaslikka asos bo‘la oladi. Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliyaga qarshi kechadigan seshanba kungi bahsda yigitlarimiz haqiqiy iroda va o‘zbekona qat’iyatni ko‘rsatib, tanqidchilarga munosib javob berishlariga ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston, yurtdoshlarimiz sen bilan birga!
Jahon chempionatining eng eksklyuziv tahlillari, terma jamoamiz lageridan olingan so‘nggi insaydlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…