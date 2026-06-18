Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdi

·42·Sport
Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdi

Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati millionlab hamyurtlarimiz uchun tarixiy lahzalarni taqdim etmoqda. Ma’lumki, ushbu Mundial doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi dastlabki rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi. «K» guruhining 1-turidan o‘rin olgan bahsda vakillarimiz Janubiy Amerikaning kuchli vakili bo‘lmish Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi.

Mazkur debyut uchrashuvdan so‘ng, Rossiya futbol ittifoqining (RFI) faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov o‘zbek futbolchilarining ilk o‘yini va ularning imkoniyatlari xususida o‘z fikr-mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali rossiyalik taniqli ekspertning fikrlari va milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi keyingi o‘yinlar taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Ekspert va uning maqomi

Terma jamoamiz o‘yiniga berilgan baho

Navbatdagi uchrashuvlar va JCH yakuni

Vyacheslav Koloskov


(RFI faxriy prezidenti)

• Debyut biroz omadsiz chiqdi, ammo o‘yin tashkilotchiligi yomon emas.


• Jamoada yaxshi imkoniyatlar kuzatildi.

23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston


28 iyun: DR Kongo — O‘zbekiston


19 iyul: Musobaqaning yakuni

«O‘yin tashkiloti yomon emasdi, imkoniyatlar albatta bo‘ladi»

Vyacheslav Koloskov terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk qadamini tahlil qilar ekan, hozircha ortiqcha xotirjamlikka berilmaslik kerakligini, biroq shu bilan birga jamoaning salohiyati borligini ta’kidlab o‘tdi. Ekspert OAV vakillariga bergan intervyusida shunday dedi:

«Ayni damda vaziyatga real baho beradigan bo‘lsak, ko‘p narsa deyish qiyin, chunki debyut bahsi kutilganidek omadli chiqmadi. Futbolchilar kuchli raqibga yutqazib qo‘yishdi va o‘z darvozalaridan uchta gol o‘tkazib yuborishdi. Shu sababli, hozircha muxlislar uchun haddan tashqari quvonadigan va xursand bo‘ladigan holatning o‘zi yo‘q. Albatta, uchrashuv davomida o‘zbekistonliklarda yaxshi vaziyatlar yuzaga keldi, maydonda o‘yin tashkilotchiligi ham yomon taassurot qoldirmadi. Lekin hali ularga baralla „vivat“ deb olqish aytadigan darajaga yetgani yo‘q. Eng muhimi, oldinda ularni yana ikkita muhim o‘yin kutmoqda va ular kurashni oxirigacha davom ettirishlari aniq».

Oldinda ikkita hayot-mamot jangi va tarixiy imkoniyat

Eslatib o‘tish joizki, guruh bosqichining ilk turida omadsiz start olgan bo‘lsa-da, Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» uchun pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyati hali butunlay yo‘qolgani yo‘q. Vakillarimiz guruhdagi ikkinchi uchrashuvni joriy yilning 23 iyun kuni kuchli Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishsa, 3-tur doirasidagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasi jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.

Eslatib o‘tamiz, sayyoramizning eng nufuzli ushbu sport bayrami joriy yilning 19 iyul kuni o‘zining mahoratli g‘olibini aniqlagan holda rasman yakunlanishi rejalashtirilgan.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Tajribali ekspert Vyacheslav Koloskovning so‘zlarida jon bor — ilk o‘yindagi hayajon o‘z so‘zini aytdi, ammo terma jamoamizning taktik shakllanishi va maydondagi intizomi kelgusi g‘alabalardan umid uzmaslikka asos bo‘la oladi. Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliyaga qarshi kechadigan seshanba kungi bahsda yigitlarimiz haqiqiy iroda va o‘zbekona qat’iyatni ko‘rsatib, tanqidchilarga munosib javob berishlariga ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston, yurtdoshlarimiz sen bilan birga!

Jahon chempionatining eng eksklyuziv tahlillari, terma jamoamiz lageridan olingan so‘nggi insaydlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonVyacheslav KoloskovRossiya Futbol IttifoqiKolumbiyaPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaMilan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi