Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqda

·18·Texno
Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqda

Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiya joʻnab ketishi oldidan tayyorgarlikning eng mas’uliyatli bosqichi boshlandi. Kosmonavtlar va astronavtlar Rossiyadagi Tayyorgarlik markazida "Soyuz" kemasi hamda stansiyaning Rossiya segmenti trenajyorlarida kompleks imtihon mashgʻulotlarini oʻtashmoqda. Bu jarayon ekipajning real parvoz sharoitlariga naqadar tayyor ekanligini belgilab beruvchi hal qiluvchi sinovdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy ekipaj tarkibidan "Roskosmos" kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ikki kun davom etadigan ushbu mashgʻulotlar davomida mutaxassislar nafaqat standart parvoz amallarini, balki kutilmagan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish koʻnikmalarini ham namoyish etishlari lozim. Tizim sun’iy ravishda texnik nosozliklar va bort tizimlaridagi buzilishlarni yuzaga keltirib, jamoaning stress ostida ishlash qobiliyatini tekshiradi.

Murakkab ssenariylar va dublyorlar tayyorgarligi

Dublyorlar guruhi ham chetda qolayotgani yoʻq. Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov va NASA vakili Denise Burnham "Soyuz" transport kemasi simulyatorida parvozning barcha bosqichlarini — startdan tortib, stansiyaga tutashish va favqulodda Yerga qaytishgacha boʻlgan jarayonlarni mashq qilmoqdalar. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu bosqichda xatoga yoʻl qoʻyish ekipajning parvozdan chetlatilishiga olib kelishi mumkin.

Imtihonlar davomida asosiy e’tibor jamoaviy jipslikka qaratiladi. Koinot sharoitida vaqt cheklangan va har qanday uskunaning ishdan chiqishi hayotiy xavf tugʻdirishi mumkin. Shu sababli, simulyatsiyalar maksimal darajada reallikka yaqinlashtirilgan boʻlib, unda kosmonavtlarning har bir harakati qat’iy nazorat ostiga olingan.

Ilmiy dastur: Robotlar va biologik tadqiqotlar

Boʻlajak ekspeditsiya nafaqat stansiya ishini ta’minlash, balki qator muhim ilmiy tajribalarni oʻtkazishni ham maqsad qilgan. Ekipaj a’zolari parvoz oldidan quyidagi asosiy loyihalarni taqdim etishdi:

  • “Gazoanalizator-FS” — stansiya ichidagi atmosfera tarkibini nazorat qilish va nafas olish muhiti xavfsizligini ta’minlash tizimi;
  • “Teledroid” — ochiq koinotda va orbita sharoitida operatsiyalarni bajarishga moʻljallangan antropomorf (odamsimon) robotlashtirilgan tizimlar bilan ishlash;
  • “Sitomexanarium” — drozofila pashshalarining rivojlanishini oʻrganish orqali koinot omillarining tirik organizmlarga ta’sirini tahlil qiluvchi biomeditsina tajribasi.
Ushbu tadqiqotlar natijalari kelajakda uzoq masofali koinot parvozlari, xususan, Mars yoki Oy missiyalari uchun tibbiy va texnik asos boʻlib xizmat qiladi. Ayniqsa, robototexnika sohasidagi sinovlar inson hayoti uchun xavfli boʻlgan tashqi koinot ishlarini avtomatlashtirishda muhim qadamdir.

Yakuniy imtihon mashgʻulotlarining muvaffaqiyatli yakunlanishi ekipajga koinotga uchish uchun rasmiy ruxsatnoma berilishini anglatadi. Bu bosqichda olingan bilim va koʻnikmalar orbitadagi real vaziyatda har qanday murakkablikni bartaraf etishning yagona kafolatidir.

KoinotXKSRoskosmosNASATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi