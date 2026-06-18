Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqda
Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiya joʻnab ketishi oldidan tayyorgarlikning eng mas’uliyatli bosqichi boshlandi. Kosmonavtlar va astronavtlar Rossiyadagi Tayyorgarlik markazida "Soyuz" kemasi hamda stansiyaning Rossiya segmenti trenajyorlarida kompleks imtihon mashgʻulotlarini oʻtashmoqda. Bu jarayon ekipajning real parvoz sharoitlariga naqadar tayyor ekanligini belgilab beruvchi hal qiluvchi sinovdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy ekipaj tarkibidan "Roskosmos" kosmonavtlari Petr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ikki kun davom etadigan ushbu mashgʻulotlar davomida mutaxassislar nafaqat standart parvoz amallarini, balki kutilmagan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish koʻnikmalarini ham namoyish etishlari lozim. Tizim sun’iy ravishda texnik nosozliklar va bort tizimlaridagi buzilishlarni yuzaga keltirib, jamoaning stress ostida ishlash qobiliyatini tekshiradi.
Murakkab ssenariylar va dublyorlar tayyorgarligiDublyorlar guruhi ham chetda qolayotgani yoʻq. Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov va NASA vakili Denise Burnham "Soyuz" transport kemasi simulyatorida parvozning barcha bosqichlarini — startdan tortib, stansiyaga tutashish va favqulodda Yerga qaytishgacha boʻlgan jarayonlarni mashq qilmoqdalar. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu bosqichda xatoga yoʻl qoʻyish ekipajning parvozdan chetlatilishiga olib kelishi mumkin.
Imtihonlar davomida asosiy e’tibor jamoaviy jipslikka qaratiladi. Koinot sharoitida vaqt cheklangan va har qanday uskunaning ishdan chiqishi hayotiy xavf tugʻdirishi mumkin. Shu sababli, simulyatsiyalar maksimal darajada reallikka yaqinlashtirilgan boʻlib, unda kosmonavtlarning har bir harakati qat’iy nazorat ostiga olingan.
Ilmiy dastur: Robotlar va biologik tadqiqotlarBoʻlajak ekspeditsiya nafaqat stansiya ishini ta’minlash, balki qator muhim ilmiy tajribalarni oʻtkazishni ham maqsad qilgan. Ekipaj a’zolari parvoz oldidan quyidagi asosiy loyihalarni taqdim etishdi:
- “Gazoanalizator-FS” — stansiya ichidagi atmosfera tarkibini nazorat qilish va nafas olish muhiti xavfsizligini ta’minlash tizimi;
- “Teledroid” — ochiq koinotda va orbita sharoitida operatsiyalarni bajarishga moʻljallangan antropomorf (odamsimon) robotlashtirilgan tizimlar bilan ishlash;
- “Sitomexanarium” — drozofila pashshalarining rivojlanishini oʻrganish orqali koinot omillarining tirik organizmlarga ta’sirini tahlil qiluvchi biomeditsina tajribasi.
Yakuniy imtihon mashgʻulotlarining muvaffaqiyatli yakunlanishi ekipajga koinotga uchish uchun rasmiy ruxsatnoma berilishini anglatadi. Bu bosqichda olingan bilim va koʻnikmalar orbitadagi real vaziyatda har qanday murakkablikni bartaraf etishning yagona kafolatidir.
…