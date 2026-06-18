Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdi
Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem nafaqat maydondagi mahorati, balki insoniy fazilatlari bilan ham muxlislar va hamkasblari hurmatini qozonishda davom etmoqda. Angliyalik yulduz klubni tark etayotgan ayollar jamoasi afsonasi Caroline Weirga kutilmagan va taʼsirli sovgʻa yuborib, oʻzining olijanobligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shotlandiya terma jamoasi aʼzosi Caroline Weir Madridda oʻtkazgan toʻrt yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng, shartnomasi yakunlangani sababli jamoa bilan xayrlashdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Bellingham ushbu ketishni eʼtiborsiz qoldirmay, futbolchiga oʻzining imzosi tushirilgan futbolka va samimiy tilaklar bitilgan maktub yoʻllagan.
Bellingham oʻz maktubida shunday yozadi: "Caroline, sen bilan tanishganimdan xursandman. Keyingi qadamingda senga faqat omad tilayman. Cheksiz mehr va hurmat bilan!". Ushbu kichik, ammo mazmunli imo-ishora ijtimoiy tarmoqlarda va futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uygʻotdi.
Madrid afsonasining eʼtirofi30 yoshli Caroline Weir ushbu sovgʻadan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Jude bilan klub bazasida tez-tez suhbatlashib turishgan. "Jude bilan bir necha bor gaplashganmiz, klub va Madrid hayoti haqida doim yaxshi suhbat qurar edik. Uning bunday xat yozishi — men shunchaki imzolangan futbolkaning oʻzidan ham xursand boʻlardim — uning qanchalik olijanob inson ekanligini koʻrsatadi", — deydi futbolchi Guardian nashriga bergan intervyusida.
Weir Real Madrid ayollar jamoasi tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U "qirollik klubi" safida 125 ta oʻyinda maydonga tushib, 63 ta gol urdi va 40 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkich bilan u klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Garchi jamoa bilan Ispaniya chempionligini qoʻlga kirita olmagan boʻlsa-da (toʻrt mavsum davomida Barselona jamoasidan keyin ikkinchi oʻrin), uning shaxsiy statistikasi hayratlanarli darajada yuqori.
Yangi chorlov: Lion sari yoʻlEndilikda Caroline Weir faoliyatini Fransiyaning Lion klubida davom ettiradi. Sakkiz karra Chempionlar ligasi gʻolibi hisoblangan ushbu jamoa bilan u uch yillik shartnoma imzoladi. Futbolchining taʼkidlashicha, u oʻz karyerasida yangi bosqichga chiqishni va nufuzli sovrinlar uchun kurashishni istaydi.
"Faoliyatimning ushbu bosqichida men eng kuchli futbolchilar bilan birga oʻynashni va Chempionlar ligasida gʻolib chiqishni xohlayman. Lion — aynan shunday imkoniyatni taqdim eta oladigan klub", — deya qoʻshimcha qildi Weir. Uning Madridni tark etishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, Bellingham kabi yulduzlarning eʼtibori klub ichidagi ahillik va oʻzaro hurmat yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.
…