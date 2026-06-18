Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdi

·28·Sport
Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdi

Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem nafaqat maydondagi mahorati, balki insoniy fazilatlari bilan ham muxlislar va hamkasblari hurmatini qozonishda davom etmoqda. Angliyalik yulduz klubni tark etayotgan ayollar jamoasi afsonasi Caroline Weirga kutilmagan va taʼsirli sovgʻa yuborib, oʻzining olijanobligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shotlandiya terma jamoasi aʼzosi Caroline Weir Madridda oʻtkazgan toʻrt yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng, shartnomasi yakunlangani sababli jamoa bilan xayrlashdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Bellingham ushbu ketishni eʼtiborsiz qoldirmay, futbolchiga oʻzining imzosi tushirilgan futbolka va samimiy tilaklar bitilgan maktub yoʻllagan.

Bellingham oʻz maktubida shunday yozadi: "Caroline, sen bilan tanishganimdan xursandman. Keyingi qadamingda senga faqat omad tilayman. Cheksiz mehr va hurmat bilan!". Ushbu kichik, ammo mazmunli imo-ishora ijtimoiy tarmoqlarda va futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uygʻotdi.

Madrid afsonasining eʼtirofi

30 yoshli Caroline Weir ushbu sovgʻadan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Jude bilan klub bazasida tez-tez suhbatlashib turishgan. "Jude bilan bir necha bor gaplashganmiz, klub va Madrid hayoti haqida doim yaxshi suhbat qurar edik. Uning bunday xat yozishi — men shunchaki imzolangan futbolkaning oʻzidan ham xursand boʻlardim — uning qanchalik olijanob inson ekanligini koʻrsatadi", — deydi futbolchi Guardian nashriga bergan intervyusida.

Weir Real Madrid ayollar jamoasi tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U "qirollik klubi" safida 125 ta oʻyinda maydonga tushib, 63 ta gol urdi va 40 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkich bilan u klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Garchi jamoa bilan Ispaniya chempionligini qoʻlga kirita olmagan boʻlsa-da (toʻrt mavsum davomida Barselona jamoasidan keyin ikkinchi oʻrin), uning shaxsiy statistikasi hayratlanarli darajada yuqori.

Yangi chorlov: Lion sari yoʻl

Endilikda Caroline Weir faoliyatini Fransiyaning Lion klubida davom ettiradi. Sakkiz karra Chempionlar ligasi gʻolibi hisoblangan ushbu jamoa bilan u uch yillik shartnoma imzoladi. Futbolchining taʼkidlashicha, u oʻz karyerasida yangi bosqichga chiqishni va nufuzli sovrinlar uchun kurashishni istaydi.

"Faoliyatimning ushbu bosqichida men eng kuchli futbolchilar bilan birga oʻynashni va Chempionlar ligasida gʻolib chiqishni xohlayman. Lion — aynan shunday imkoniyatni taqdim eta oladigan klub", — deya qoʻshimcha qildi Weir. Uning Madridni tark etishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, Bellingham kabi yulduzlarning eʼtibori klub ichidagi ahillik va oʻzaro hurmat yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

Real MadridJude BellinghamCaroline WeirTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Bugun, 13:38Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi