Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladi

Fransiyaning Capital B kompaniyasi aksiyadorlari Bitcoin zaxiralarini toʻldirish strategiyasi doirasida rekord darajadagi 105 milliard yevro (taxminan 120,4 milliard dollar) miqdoridagi moliyalashtirish imkoniyatini maʼqulladi. Ushbu ulkan mablagʻ kompaniyaning kriptovalyuta bozoridagi mavqeini tubdan mustahkamlashga va raqamli aktivlar hajmini keskin oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan umumiy yigʻilishda aksiyadorlarning 95 foizidan ortigʻi kapitalni 5 milliard yevrogacha oshirish va 100 milliard yevrogacha boʻlgan kredit vositalarini chiqarish rejasini qoʻllab-quvvatladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qadam kompaniyaga har bir aksiya hisobiga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini koʻpaytirish strategiyasini jadallashtirish imkonini beradi.

Yangi emissiya va kompaniya nomining oʻzgarishi

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi moliyaviy paket doirasida 125 milliardgacha yangi aksiyalar chiqarilishi koʻzda tutilgan. Agar ushbu imkoniyatdan toʻliq foydalanilsa, mavjud aksiyadorlarning ulushi sezilarli darajada suyulishi mumkin. Shunga qaramay, investorlar kompaniyaning uzoq muddatli kripto-strategiyasiga ishonch bildirishmoqda.

Shuningdek, yigʻilishda kompaniya nomini The Blockchain Groupʼdan Capital Bʼga oʻzgartirish ham rasman tasdiqlandi. Bu oʻzgarish 2025-yilda qabul qilingan tijorat brendini korporativ nom bilan muvofiqlashtirish maqsadida amalga oshirildi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, ushbu eʼlondan soʻng kompaniya aksiyalari narxida keskin tebranishlar kuzatilmadi.

Yevropadagi oʻrni va raqobat muhiti

Hozirgi vaqtda Capital B oʻz balansida 3 139 ta Bitcoin saqlamoqda, bu esa joriy kurs boʻyicha taxminan 200 million dollarni tashkil etadi. Kompaniya ushbu koʻrsatkich bilan Yevropada Bitcoin zaxirasi boʻyicha ikkinchi oʻrinda turadi. Birinchi oʻrinni 3 604 ta Bitcoin bilan Germaniyaning Bitcoin Group SE kompaniyasi egallab turibdi.

Capital B shu vaqtga qadar strategik investorlardan, jumladan Blockstream rahbari Adam Back hamda TOBAM aktivlarni boshqarish kompaniyasidan 325 million dollarga yaqin sarmoya jalb qilishga ulgurgan. Yangi tasdiqlangan moliyaviy reja esa kompaniyani jahon miqyosidagi eng yirik kripto-xoldinglardan biriga aylantirishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, Capital Bʼning bu harakati bozordagi boshqa kompaniyalarning strategiyasidan farq qiladi. Masalan, Fransiyaning Sequans Communications kompaniyasi yaqinda oʻzining kripto-zaxiralarini sotish va ushbu yoʻnalishdagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Bu esa anʼanaviy texnologik kompaniyalar va ixtisoslashgan kripto-trezuriylar oʻrtasidagi yondashuvlar turlicha ekanligini koʻrsatmoqda.

BitcoinCapital BKriptovalyutaInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaG7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaBugun, 12:1919 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichAQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichBugun, 11:11Bitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBitcoin jahonning eng yirik aktivlari reytingida oʻnta pogʻonaga pastladiBugun, 10:33Grayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaGrayscale tahlili: Aave kriptovalyutasi narxi 175 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaBugun, 09:52Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda