Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladi
Fransiyaning Capital B kompaniyasi aksiyadorlari Bitcoin zaxiralarini toʻldirish strategiyasi doirasida rekord darajadagi 105 milliard yevro (taxminan 120,4 milliard dollar) miqdoridagi moliyalashtirish imkoniyatini maʼqulladi. Ushbu ulkan mablagʻ kompaniyaning kriptovalyuta bozoridagi mavqeini tubdan mustahkamlashga va raqamli aktivlar hajmini keskin oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan umumiy yigʻilishda aksiyadorlarning 95 foizidan ortigʻi kapitalni 5 milliard yevrogacha oshirish va 100 milliard yevrogacha boʻlgan kredit vositalarini chiqarish rejasini qoʻllab-quvvatladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qadam kompaniyaga har bir aksiya hisobiga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini koʻpaytirish strategiyasini jadallashtirish imkonini beradi.
Yangi emissiya va kompaniya nomining oʻzgarishiKompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi moliyaviy paket doirasida 125 milliardgacha yangi aksiyalar chiqarilishi koʻzda tutilgan. Agar ushbu imkoniyatdan toʻliq foydalanilsa, mavjud aksiyadorlarning ulushi sezilarli darajada suyulishi mumkin. Shunga qaramay, investorlar kompaniyaning uzoq muddatli kripto-strategiyasiga ishonch bildirishmoqda.
Shuningdek, yigʻilishda kompaniya nomini The Blockchain Groupʼdan Capital Bʼga oʻzgartirish ham rasman tasdiqlandi. Bu oʻzgarish 2025-yilda qabul qilingan tijorat brendini korporativ nom bilan muvofiqlashtirish maqsadida amalga oshirildi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, ushbu eʼlondan soʻng kompaniya aksiyalari narxida keskin tebranishlar kuzatilmadi.
Yevropadagi oʻrni va raqobat muhitiHozirgi vaqtda Capital B oʻz balansida 3 139 ta Bitcoin saqlamoqda, bu esa joriy kurs boʻyicha taxminan 200 million dollarni tashkil etadi. Kompaniya ushbu koʻrsatkich bilan Yevropada Bitcoin zaxirasi boʻyicha ikkinchi oʻrinda turadi. Birinchi oʻrinni 3 604 ta Bitcoin bilan Germaniyaning Bitcoin Group SE kompaniyasi egallab turibdi.
Capital B shu vaqtga qadar strategik investorlardan, jumladan Blockstream rahbari Adam Back hamda TOBAM aktivlarni boshqarish kompaniyasidan 325 million dollarga yaqin sarmoya jalb qilishga ulgurgan. Yangi tasdiqlangan moliyaviy reja esa kompaniyani jahon miqyosidagi eng yirik kripto-xoldinglardan biriga aylantirishi mumkin.
Shuni taʼkidlash joizki, Capital Bʼning bu harakati bozordagi boshqa kompaniyalarning strategiyasidan farq qiladi. Masalan, Fransiyaning Sequans Communications kompaniyasi yaqinda oʻzining kripto-zaxiralarini sotish va ushbu yoʻnalishdagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Bu esa anʼanaviy texnologik kompaniyalar va ixtisoslashgan kripto-trezuriylar oʻrtasidagi yondashuvlar turlicha ekanligini koʻrsatmoqda.
…