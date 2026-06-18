Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladi
Shimoliy Amerika maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz bahslarga boy tarzda davom etmoqda. Sayoramizning eng nufuzli ushbu musobaqasida debyut qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk turda Kolumbiya termasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Mazkur tarixiy bellashuv yakunlari yuzasidan xorijlik mutaxassislar va taniqli ekspertlar ham o‘z mulohazalarini faol bildirishmoqda.
Xususan, Qozog‘iston milliy terma jamoasining sobiq a’zosi Vyacheslav Erbes «Sports.kz» internet nashriga bergan eksklyuziv intervyusida vakillarimizning ko‘rsatgan o‘yini va mag‘lubiyat sabablari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali qozog‘istonlik sobiq futbolchining bayonoti va «K» guruhining 2-tur taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Ekspert va uning maqomi
O‘zbekiston — Kolumbiya (1:3) bahsiga berilgan baho
Navbatdagi 2-tur uchrashuvlari (23 iyun)
• Vyacheslav Erbes
(Qozog‘iston termasi sobiq futbolchisi)
• O‘zbekiston deyarli butun o‘yin davomida to‘psiz harakat qilishga majbur bo‘ldi.
• Mundialda tajriba omili juda katta rol o‘ynaydi.
• Portugaliya — O‘zbekiston
• Kolumbiya — Kongo DR
«Jahon chempionatida o‘yin darajasi umuman boshqacha»
Vyacheslav Erbes uchrashuv davomidagi taktik holatlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Amerika vakillarining xalqaro maydondagi boy tajribasi ustunlik qilganini alohida urg‘uladi:
«Agar ochig‘ini aytadigan bo‘lsak, mazkur bellashuvning deyarli butun davomida O‘zbekiston milliy terma jamoasi maydonda raqib orqali to‘psiz harakat qilishga va himoyalanishga majbur bo‘ldi. Buni to‘g‘ri tushunish kerak, chunki Jahon chempionati muhiti va undagi o‘yin darajasi umuman boshqacha mezonlarga ega. Bunday katta sahnada xalqaro tajriba juda katta ahamiyat kasb etadi. Kolumbiya terma jamoasi so‘nggi Mundiallarni o‘tkazib yuborgani yo‘q, ular bir necha bor guruh bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritishgan. Shu sababli ham, bu safar qayd etilgan natijani futbol olami uchun tabiiy hol deb qabul qilish lozim. Janubiy amerikaliklar o‘yin boshidan oxirigacha raqibni kuchli pressing va bosim ostida ushlab turishdi va pirovardida o‘z maqsadlariga erishib, g‘alabani naqd qilishdi».
Oldinda ikkinchi tur: Portugaliya bilan jiddiy sinov
Ilk turdagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, vakillarimiz uchun turnirdagi asosiy kurash endi boshlanadi. Musobaqaning rasmiy taqvimiga muvofiq, «K» guruhining 2-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi joriy yilning 23 iyun kuni dunyo grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Guruhning ikkinchi juftligida esa dastlabki turda 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Kolumbiya terma jamoasi xuddi shu kuni Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi kuch sinashadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Qozog‘istonlik mutaxassisning fikrlari vakillarimizga mahalliy OAV va ekspertlar tomonidan berilayotgan xolis bahodir. Haqiqatan ham, Jahon chempionatidagi debyut bahsi yigitlarimiz uchun katta dars va ulkan tajriba maktabi bo‘ldi. Ilk hayajon ortda qoldi, endi Fabio Kannavaro shogirdlari 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda o‘z sifatlarini ko‘rsatib, muxlislarimizga haqiqiy bayram taqdim etishlariga ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklari, milliy terma jamoamiz lageridan qaynoq reportajlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…