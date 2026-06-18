Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladi

·33·Sport
Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladi

Shimoliy Amerika maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz bahslarga boy tarzda davom etmoqda. Sayoramizning eng nufuzli ushbu musobaqasida debyut qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk turda Kolumbiya termasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Mazkur tarixiy bellashuv yakunlari yuzasidan xorijlik mutaxassislar va taniqli ekspertlar ham o‘z mulohazalarini faol bildirishmoqda.

Xususan, Qozog‘iston milliy terma jamoasining sobiq a’zosi Vyacheslav Erbes «Sports.kz» internet nashriga bergan eksklyuziv intervyusida vakillarimizning ko‘rsatgan o‘yini va mag‘lubiyat sabablari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali qozog‘istonlik sobiq futbolchining bayonoti va «K» guruhining 2-tur taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Ekspert va uning maqomi

O‘zbekiston — Kolumbiya (1:3) bahsiga berilgan baho

Navbatdagi 2-tur uchrashuvlari (23 iyun)

Vyacheslav Erbes


(Qozog‘iston termasi sobiq futbolchisi)

• O‘zbekiston deyarli butun o‘yin davomida to‘psiz harakat qilishga majbur bo‘ldi.


• Mundialda tajriba omili juda katta rol o‘ynaydi.

Portugaliya — O‘zbekiston



• Kolumbiya — Kongo DR

«Jahon chempionatida o‘yin darajasi umuman boshqacha»

Vyacheslav Erbes uchrashuv davomidagi taktik holatlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Amerika vakillarining xalqaro maydondagi boy tajribasi ustunlik qilganini alohida urg‘uladi:

«Agar ochig‘ini aytadigan bo‘lsak, mazkur bellashuvning deyarli butun davomida O‘zbekiston milliy terma jamoasi maydonda raqib orqali to‘psiz harakat qilishga va himoyalanishga majbur bo‘ldi. Buni to‘g‘ri tushunish kerak, chunki Jahon chempionati muhiti va undagi o‘yin darajasi umuman boshqacha mezonlarga ega. Bunday katta sahnada xalqaro tajriba juda katta ahamiyat kasb etadi. Kolumbiya terma jamoasi so‘nggi Mundiallarni o‘tkazib yuborgani yo‘q, ular bir necha bor guruh bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritishgan. Shu sababli ham, bu safar qayd etilgan natijani futbol olami uchun tabiiy hol deb qabul qilish lozim. Janubiy amerikaliklar o‘yin boshidan oxirigacha raqibni kuchli pressing va bosim ostida ushlab turishdi va pirovardida o‘z maqsadlariga erishib, g‘alabani naqd qilishdi».

Oldinda ikkinchi tur: Portugaliya bilan jiddiy sinov

Ilk turdagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, vakillarimiz uchun turnirdagi asosiy kurash endi boshlanadi. Musobaqaning rasmiy taqvimiga muvofiq, «K» guruhining 2-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi joriy yilning 23 iyun kuni dunyo grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Guruhning ikkinchi juftligida esa dastlabki turda 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Kolumbiya terma jamoasi xuddi shu kuni Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi kuch sinashadi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Qozog‘istonlik mutaxassisning fikrlari vakillarimizga mahalliy OAV va ekspertlar tomonidan berilayotgan xolis bahodir. Haqiqatan ham, Jahon chempionatidagi debyut bahsi yigitlarimiz uchun katta dars va ulkan tajriba maktabi bo‘ldi. Ilk hayajon ortda qoldi, endi Fabio Kannavaro shogirdlari 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda o‘z sifatlarini ko‘rsatib, muxlislarimizga haqiqiy bayram taqdim etishlariga ishonamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklari, milliy terma jamoamiz lageridan qaynoq reportajlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaVyacheslav ErbesQozog'istonPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Bugun, 13:38Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi