Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqda

·0·Texno
Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqda

Rossiya aviatsiya sanoatida muhim qadam tashlanmoqda: Ural fuqaro aviatsiyasi zavodi (UZGA) oʻzining yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyotini mahalliy dvigatel bilan ilk bor havoga koʻtarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu loyiha Rossiya harbiy va fuqaro aviatsiyasi uchun uchuvchilarni dastlabki tayyorlash va saralash tizimini toʻliq mahalliylashtirish yoʻlidagi strategik bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

UZGA rasmiy vakili Yekaterina Zgirovskayaning Minskda boʻlib oʻtgan koʻrgazmada maʼlum qilishicha, samolyotning VK-800SP rusumli turbovintli dvigatel bilan jihozlangan tajriba nusxasi sinovlarning yakuniy bosqichiga yetib kelgan. Avvalroq ushbu samolyot AQShning General Electric kompaniyasi dvigatellari bilan sinovdan oʻtkazilgan edi, biroq seriyali ishlab chiqarishda u toʻliq Rossiya texnologiyalariga tayanadi.

Texnik sinovlar va xavfsizlik choralari

Yaqinda Yekaterinburgdagi ishlab chiqarish maydonchasida UTS-800 samolyotining yer usti chastotali sinovlari muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu jarayon havo kemasining parvoz xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chastotali sinovlar davomida planerning rezonans chastotalari va boshqaruv tizimining dinamik xususiyatlari aniqlandi.

Mutaxassislar ushbu testlar yordamida parvoz paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavfli tebranishlarni (vibratsiya) bartaraf etishni maqsad qilgan. Bu kabi tekshiruvlar konstruksiyaning mustahkamligini va parvoz xavfsizligi talablariga toʻliq javob berishini tasdiqlash uchun zarurdir. Mazkur bosqichdan oʻtish samolyotning havoda barqaror harakatlanishiga kafolat beradi.

Bort tizimlarining ishlashi

Yer usti sinovlari doirasida nafaqat dvigatel, balki samolyotning barcha hayotiy muhim tizimlari tekshiruvdan oʻtkazildi. Xususan, elektr taʼminoti, gidravlika, shassi va radioelektron uskunalar turli ish rejimlarida sinab koʻrildi. Kuch qurilmasining (dvigatel) turli quvvat darajalarida ushbu tizimlarning oʻzaro mutanosib ishlashiga alohida eʼtibor qaratildi.

UTS-800 samolyotining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • Uchuvchilarni dastlabki tayyorgarlikdan oʻtkazish va saralash uchun moʻljallangan;
  • Rossiyada ishlab chiqarilgan ilk turbovintli oʻquv samolyoti;
  • Zamonaviy raqamli bort uskunalari bilan jihozlangan;
  • Ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi va yuqori ishonchlilik.

Taʼkidlash joizki, ushbu yangi modelga nafaqat Rossiya ichki bozori, balki xorijiy buyurtmachilar ham katta qiziqish bildirmoqda. Oʻquv-mashgʻulot samolyotlari segmentida raqobatbardosh boʻlishi kutilayotgan UTS-800 yaqin kelajakda koʻplab mamlakatlar aviatsiya maktablari arsenalidan joy olishi mumkin. Hozirda mutaxassislar ilk parvoz sanasini belgilash uchun soʻnggi sozlash ishlarini olib bormoqda.

AviatsiyaRossiyaUTS-800TexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi