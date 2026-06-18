Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqda
Rossiya aviatsiya sanoatida muhim qadam tashlanmoqda: Ural fuqaro aviatsiyasi zavodi (UZGA) oʻzining yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyotini mahalliy dvigatel bilan ilk bor havoga koʻtarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu loyiha Rossiya harbiy va fuqaro aviatsiyasi uchun uchuvchilarni dastlabki tayyorlash va saralash tizimini toʻliq mahalliylashtirish yoʻlidagi strategik bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
UZGA rasmiy vakili Yekaterina Zgirovskayaning Minskda boʻlib oʻtgan koʻrgazmada maʼlum qilishicha, samolyotning VK-800SP rusumli turbovintli dvigatel bilan jihozlangan tajriba nusxasi sinovlarning yakuniy bosqichiga yetib kelgan. Avvalroq ushbu samolyot AQShning General Electric kompaniyasi dvigatellari bilan sinovdan oʻtkazilgan edi, biroq seriyali ishlab chiqarishda u toʻliq Rossiya texnologiyalariga tayanadi.
Texnik sinovlar va xavfsizlik choralariYaqinda Yekaterinburgdagi ishlab chiqarish maydonchasida UTS-800 samolyotining yer usti chastotali sinovlari muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu jarayon havo kemasining parvoz xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chastotali sinovlar davomida planerning rezonans chastotalari va boshqaruv tizimining dinamik xususiyatlari aniqlandi.
Mutaxassislar ushbu testlar yordamida parvoz paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavfli tebranishlarni (vibratsiya) bartaraf etishni maqsad qilgan. Bu kabi tekshiruvlar konstruksiyaning mustahkamligini va parvoz xavfsizligi talablariga toʻliq javob berishini tasdiqlash uchun zarurdir. Mazkur bosqichdan oʻtish samolyotning havoda barqaror harakatlanishiga kafolat beradi.
Bort tizimlarining ishlashiYer usti sinovlari doirasida nafaqat dvigatel, balki samolyotning barcha hayotiy muhim tizimlari tekshiruvdan oʻtkazildi. Xususan, elektr taʼminoti, gidravlika, shassi va radioelektron uskunalar turli ish rejimlarida sinab koʻrildi. Kuch qurilmasining (dvigatel) turli quvvat darajalarida ushbu tizimlarning oʻzaro mutanosib ishlashiga alohida eʼtibor qaratildi.
UTS-800 samolyotining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- Uchuvchilarni dastlabki tayyorgarlikdan oʻtkazish va saralash uchun moʻljallangan;
- Rossiyada ishlab chiqarilgan ilk turbovintli oʻquv samolyoti;
- Zamonaviy raqamli bort uskunalari bilan jihozlangan;
- Ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi va yuqori ishonchlilik.
Taʼkidlash joizki, ushbu yangi modelga nafaqat Rossiya ichki bozori, balki xorijiy buyurtmachilar ham katta qiziqish bildirmoqda. Oʻquv-mashgʻulot samolyotlari segmentida raqobatbardosh boʻlishi kutilayotgan UTS-800 yaqin kelajakda koʻplab mamlakatlar aviatsiya maktablari arsenalidan joy olishi mumkin. Hozirda mutaxassislar ilk parvoz sanasini belgilash uchun soʻnggi sozlash ishlarini olib bormoqda.
…