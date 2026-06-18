Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?
Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ilk qadamlari kutilmagan tanqidlar toʻlqinini keltirib chiqardi. Jamoaning Kongo DRga qarshi oʻtkazgan oʻyinidagi nursiz durang natija (1-1) nafaqat muxlislarni, balki taniqli ekspertlarni ham Krishtianu Ronaldu atrofidagi muammolarga eʼtibor qaratishga majbur qildi. Koʻplab mutaxassislar 41 yoshli hujumchining maydondagi harakatlari jamoaning umumiy tempiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Lui Saa Casinolyze nashriga bergan intervyusida Ronalduning rekordlar ortidan quvish ishtiyoqi jamoaning taktik moslashuvchanligiga toʻsqinlik qilayotganini aytdi. Saaning fikricha, Krishtianuni uning oʻzidan "qutqarish" kerak, chunki u hamon Lionel Messi va Erling Xoland kabi yosh yulduzlar bilan raqobatlashishga urinmoqda. Bu esa jamoaning yuqori tempda bosim oʻtkazish (pressing) qobiliyatini pasaytirmoqda.
Taktik muammolar va murabbiy tanloviPortugaliya bosh murabbiyi Roberto Martinez ayni damda qiyin tanlov qarshisida turibdi. Xyustonda boʻlib oʻtgan bahsda u oʻz sardorini oʻyin oxirigacha maydonda qoldirgani koʻplab savollarni tugʻdirdi. Tanqidchilar murabbiyni jamoa manfaatidan koʻra Al-Nassr yulduzi bilan shaxsiy munosabatlarni ustun qoʻyganlikda ayblamoqda. Lui Saa esa Ronalduni zaxirada qoldirish orqali uni pley-off bosqichiga yangi kuch bilan olib kelish eng toʻgʻri yoʻl ekanligini taʼkidladi.
Arsenal va Fransiya terma jamoasi afsonasi Thierry Henry ham ushbu mavzuda oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. U oʻyin davomidagi taktik xatolarni tahlil qilar ekan, Ronalduning maydondagi joylashuvi jamoadoshlariga xalaqit berayotganini koʻrsatib oʻtdi. Xususan, ikkinchi boʻlimdagi vaziyatlardan birida Krishtianu gol urish instinkti tufayli Bruno Fernandesning yoʻlini toʻsib qoʻygani va aniq golli imkoniyatni yoʻqqa chiqargani tilga olindi.
"Uyda oʻtirganlar, bir narsani tushuning: jamoa gol urishi kerak, siz emas", — deya taʼkidladi Henry oʻz tahlilida. Uning fikricha, individual rekordlar jamoaviy muvaffaqiyatdan ustun boʻlmasligi lozim. Bu holat Portugaliya terma jamoasi ichidagi muvozanatni buzishi mumkinligi haqida ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda.
Shunga qaramay, Ronalduning jismoniy holati hamon yuqori darajada ekanligi inkor etilmaydi. U oʻz ustida tinimsiz ishlashda davom etmoqda, biroq zamonaviy futbol talab qiladigan yuqori energiya va doimiy harakat 41 yoshli futbolchi uchun qiyinchilik tugʻdirishi tabiiy. Endilikda Roberto Martinez keyingi oʻyinlarda tarkibga qanday oʻzgartirishlar kiritishi va Ronalduning rolini qanday belgilashi turnir taqdirini hal qilishi mumkin.
…