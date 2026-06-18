Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?

·0·Sport
Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?

Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ilk qadamlari kutilmagan tanqidlar toʻlqinini keltirib chiqardi. Jamoaning Kongo DRga qarshi oʻtkazgan oʻyinidagi nursiz durang natija (1-1) nafaqat muxlislarni, balki taniqli ekspertlarni ham Krishtianu Ronaldu atrofidagi muammolarga eʼtibor qaratishga majbur qildi. Koʻplab mutaxassislar 41 yoshli hujumchining maydondagi harakatlari jamoaning umumiy tempiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Lui Saa Casinolyze nashriga bergan intervyusida Ronalduning rekordlar ortidan quvish ishtiyoqi jamoaning taktik moslashuvchanligiga toʻsqinlik qilayotganini aytdi. Saaning fikricha, Krishtianuni uning oʻzidan "qutqarish" kerak, chunki u hamon Lionel Messi va Erling Xoland kabi yosh yulduzlar bilan raqobatlashishga urinmoqda. Bu esa jamoaning yuqori tempda bosim oʻtkazish (pressing) qobiliyatini pasaytirmoqda.

Taktik muammolar va murabbiy tanlovi

Portugaliya bosh murabbiyi Roberto Martinez ayni damda qiyin tanlov qarshisida turibdi. Xyustonda boʻlib oʻtgan bahsda u oʻz sardorini oʻyin oxirigacha maydonda qoldirgani koʻplab savollarni tugʻdirdi. Tanqidchilar murabbiyni jamoa manfaatidan koʻra Al-Nassr yulduzi bilan shaxsiy munosabatlarni ustun qoʻyganlikda ayblamoqda. Lui Saa esa Ronalduni zaxirada qoldirish orqali uni pley-off bosqichiga yangi kuch bilan olib kelish eng toʻgʻri yoʻl ekanligini taʼkidladi.

Arsenal va Fransiya terma jamoasi afsonasi Thierry Henry ham ushbu mavzuda oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. U oʻyin davomidagi taktik xatolarni tahlil qilar ekan, Ronalduning maydondagi joylashuvi jamoadoshlariga xalaqit berayotganini koʻrsatib oʻtdi. Xususan, ikkinchi boʻlimdagi vaziyatlardan birida Krishtianu gol urish instinkti tufayli Bruno Fernandesning yoʻlini toʻsib qoʻygani va aniq golli imkoniyatni yoʻqqa chiqargani tilga olindi.

"Uyda oʻtirganlar, bir narsani tushuning: jamoa gol urishi kerak, siz emas", — deya taʼkidladi Henry oʻz tahlilida. Uning fikricha, individual rekordlar jamoaviy muvaffaqiyatdan ustun boʻlmasligi lozim. Bu holat Portugaliya terma jamoasi ichidagi muvozanatni buzishi mumkinligi haqida ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda.

Shunga qaramay, Ronalduning jismoniy holati hamon yuqori darajada ekanligi inkor etilmaydi. U oʻz ustida tinimsiz ishlashda davom etmoqda, biroq zamonaviy futbol talab qiladigan yuqori energiya va doimiy harakat 41 yoshli futbolchi uchun qiyinchilik tugʻdirishi tabiiy. Endilikda Roberto Martinez keyingi oʻyinlarda tarkibga qanday oʻzgartirishlar kiritishi va Ronalduning rolini qanday belgilashi turnir taqdirini hal qilishi mumkin.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiRoberto MartinezFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi