Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladi

·0·Texno
Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladi

Rossiya temir yoʻllari (RJD) Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarini bogʻlovchi mamlakatdagi ilk yuqori tezlikdagi magistral (VSM) uchun moʻljallangan kontakt tarmogʻini sinovdan oʻtkazish jarayonlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu texnologik bosqich poyezdlarning soatiga 400 kilometrgacha tezlikda harakatlanishini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xolding vakillarining maʼlum qilishicha, KS-400 rusumli kontakt tarmogʻining barcha komponentlari texnik topshiriq va xavfsizlik talablariga toʻliq javob berishi tasdiqlangan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, sinov natijalari asosida ushbu detallarni seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilingan.

Mahalliy texnologiyalar va murakkab sinovlar

Mazkur loyiha ustidagi amaliy ishlar deyarli bir yil avval, 2024-yilning avgust oyida boshlangan edi. Sinovlar 800 metr uzunlikdagi maxsus tajriba uchastkasida oʻtkazildi. Mutaxassislar tarmoqning barcha elementlari oʻzaro mosligini, simlarning tarangligi va ekstremal tezlikdagi chidamliligini sinchiklab tekshirib chiqishdi.

Shuningdek, tizimning statsionar diagnostika qurilmalari ham sinovdan oʻtdi. Tajriba maydonchasiga 32 ta maxsus datchik oʻrnatilib, ular kontakt tarmogʻining turli holatlarini real vaqt rejimida qayd etib bordi. Bu kabi yuqori texnologik yechimlar kelajakda poyezdlar harakati xavfsizligini kafolatlashga xizmat qiladi.

Loyiha koʻlami va ishlab chiqarish zanjiri ham diqqatga sazovordir. RJD maʼlumotlariga koʻra, kontakt tarmogʻi butlovchi qismlarini tayyorlashda 80 ga yaqin kompaniya ishtirok etgan. Ular tomonidan umumiy hisobda 800 dan ortiq turli xil detallar va muhandislik yechimlari ishlab chiqilgan.

Sayohat vaqti ikki baravarga qisqaradi

Rossiyadagi birinchi yuqori tezlikdagi magistral qurilishini 2028-yilda toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Umumiy uzunligi 679 kilometrni tashkil etuvchi ushbu yoʻl Moskva va Sankt-Peterburg oʻrtasidagi transport aloqasini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

Hozirgi vaqtda ikki shahar oʻrtasidagi masofa tezyurar poyezdlarda taxminan toʻrt soatni tashkil etsa, yangi magistral ishga tushgach, yoʻlovchilar oʻz manzillariga 2 soatdan biroz koʻproq vaqt ichida yetib borishlari mumkin boʻladi. Bu hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash bilan birga, aviatsiya va avtomobil transportiga munosib muqobil yaratadi.

RossiyaTemir YoʻlTexnologiyaVSMTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23Rossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaRossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi