Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladi
Rossiya temir yoʻllari (RJD) Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarini bogʻlovchi mamlakatdagi ilk yuqori tezlikdagi magistral (VSM) uchun moʻljallangan kontakt tarmogʻini sinovdan oʻtkazish jarayonlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu texnologik bosqich poyezdlarning soatiga 400 kilometrgacha tezlikda harakatlanishini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xolding vakillarining maʼlum qilishicha, KS-400 rusumli kontakt tarmogʻining barcha komponentlari texnik topshiriq va xavfsizlik talablariga toʻliq javob berishi tasdiqlangan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, sinov natijalari asosida ushbu detallarni seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilingan.
Mahalliy texnologiyalar va murakkab sinovlarMazkur loyiha ustidagi amaliy ishlar deyarli bir yil avval, 2024-yilning avgust oyida boshlangan edi. Sinovlar 800 metr uzunlikdagi maxsus tajriba uchastkasida oʻtkazildi. Mutaxassislar tarmoqning barcha elementlari oʻzaro mosligini, simlarning tarangligi va ekstremal tezlikdagi chidamliligini sinchiklab tekshirib chiqishdi.
Shuningdek, tizimning statsionar diagnostika qurilmalari ham sinovdan oʻtdi. Tajriba maydonchasiga 32 ta maxsus datchik oʻrnatilib, ular kontakt tarmogʻining turli holatlarini real vaqt rejimida qayd etib bordi. Bu kabi yuqori texnologik yechimlar kelajakda poyezdlar harakati xavfsizligini kafolatlashga xizmat qiladi.
Loyiha koʻlami va ishlab chiqarish zanjiri ham diqqatga sazovordir. RJD maʼlumotlariga koʻra, kontakt tarmogʻi butlovchi qismlarini tayyorlashda 80 ga yaqin kompaniya ishtirok etgan. Ular tomonidan umumiy hisobda 800 dan ortiq turli xil detallar va muhandislik yechimlari ishlab chiqilgan.
Sayohat vaqti ikki baravarga qisqaradiRossiyadagi birinchi yuqori tezlikdagi magistral qurilishini 2028-yilda toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Umumiy uzunligi 679 kilometrni tashkil etuvchi ushbu yoʻl Moskva va Sankt-Peterburg oʻrtasidagi transport aloqasini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.
Hozirgi vaqtda ikki shahar oʻrtasidagi masofa tezyurar poyezdlarda taxminan toʻrt soatni tashkil etsa, yangi magistral ishga tushgach, yoʻlovchilar oʻz manzillariga 2 soatdan biroz koʻproq vaqt ichida yetib borishlari mumkin boʻladi. Bu hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash bilan birga, aviatsiya va avtomobil transportiga munosib muqobil yaratadi.
…