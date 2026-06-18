Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari Shimoliy Amerika qit’asida shiddatli tarzda davom etmoqda. Millionlab vatandoshlarimiz katta hayajon bilan kutgan tarixiy kun yetib keldi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Mundial yashil maydonlarida to‘p surdi. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan mazkur tarixiy bellashuv Meksikaning dunyoga mashhur Mexiko shahrida joylashgan muhtasham «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tdi. Shiddatli kechgan bahs tajribali Kolumbiya terma jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakun topdi.
Uchrashuv yakunlangach, Kolumbiya terma jamoasi sardori, taniqli yarim himoyachi Xames Rodriges Jahon chempionatlarida debyut qilgan O‘zbekiston terma jamoasining ko‘rsatgan o‘yiniga to‘xtalib, o‘z fikrlari va samimiy bahosini o‘rtoqlashdi.
Quyidagi maxsus sport jadvali orqali Kolumbiya sardorining vakillarimiz haqidagi fikrlari va terma jamoamizning keyingi taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Spiker va uning maqomi
O‘zbekiston termasiga berilgan asosiy baho
Navbatdagi tur raqibi va o‘yin vaqti
• Xames Rodriges
(Kolumbiya termasi sardori)
• Jismonan baquvvat, qat’iyatli va qattiq o‘ynaydigan jamoa.
• Mudofaada juda chuqur harakat qilishdi.
• O‘zlariga ishonishsa, zo‘r natijalar qila olishadi.
• Portugaliya terma jamoasi
• JCH-2026, guruh bosqichi, 2-tur
• 23 iyun, seshanba kuni
«O‘zlariga ko‘proq ishonishsa, yaxshi natijalarga erisha olishadi»
Kolumbiyaliklarning yetakchisi Xames Rodriges o‘yindan so‘ng bergan intervyusida o‘zbek futbolchilarining jangovar ruhiyati va jismoniy holatiga alohida tahsin aytdi. OAV xodimlarining «Xames, O‘zbekiston terma jamoasi sizda qanday taassurot qoldirdi?» degan savoliga tajribali yulduz quyidagicha javob qaytardi:
«Jismoniy jihatdan ancha baquvvat jamoa ekanligi ko‘rinib turibdi. Maydonda juda qat’iyatli, kerak bo‘lsa qattiq o‘yin namoyish etishdi va mudofaa chizig‘ida ancha chuqur o‘ynashdi. O‘ylaymanki, agar ular o‘z kuchlariga va imkoniyatlariga yanada ko‘proq ishonishni boshlashsa, kelajakda juda yaxshi va ijobiy natijalarga erisha olishlari mumkin».
Tarixiy ilk gol muallifi — Abbosbek Fayzullayev!
Eslatib o‘tish joizki, uchrashuv davomida vakillarimiz raqibga munosib qarshilik ko‘rsatishdi. Bahsning 60-daqiqasida, tabloda hisob 1:0 ko‘rinishida Kolumbiya foydasiga bo‘lib turgan bir paytda, milliy terma jamoamizning mahoratli vingeri Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini aniq nishonga oldi.
Mana shu gol O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng birinchi goli sifatida yilnomalarga muhrlandi va hisobni tenglashtirib, muxlislarimizga cheksiz quvonch ulashdi. Go‘zal kombinatsiya va irodali harakat jamoamizning potensiali yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Oldinda bizni Portugaliya kutmoqda
Mundialdagi ilk hayajonli uchrashuv ortda qoldi. Endilikda tajribali mutaxassis, bosh murabbiy Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi bor e’tiborini navbatdagi muhim bahsga qaratadi.
Vakillarimiz Jahon chempionati–2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida dunyoning eng kuchli grandlaridan biri — Portugaliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Ushbu hayotiy muhim to‘qnashuv joriy yilning 23 iyun, seshanba kuni bo‘lib o‘tishi belgilangan.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Dunyo futboli yulduzi Xames Rodrigesning e’tirofi yigitlarimiz to‘g‘ri yo‘lda ekanligidan dalolat beradi. Ilk o‘yindagi mag‘lubiyat bizni sindirmasligi kerak, aksincha, «Atsteka»dagi tarixiy gol va o‘yin bizga katta tajriba bo‘ldi. Kannavaro shogirdlari seshanba kuni Portugaliyaga qarshi bahsda o‘zlariga yanada ko‘proq ishonib, butun dunyoni lol qoldirishlariga umid qilamiz. Bo‘shashmang, «oq bo‘rilar», biz siz bilan birgamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, terma jamoamiz lageridan eksklyuziv reportajlar va futbolchilarimizning Mundialdagi keyingi qadamlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…