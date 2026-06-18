Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?

·29·Sport
Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari Shimoliy Amerika qit’asida shiddatli tarzda davom etmoqda. Millionlab vatandoshlarimiz katta hayajon bilan kutgan tarixiy kun yetib keldi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Mundial yashil maydonlarida to‘p surdi. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan mazkur tarixiy bellashuv Meksikaning dunyoga mashhur Mexiko shahrida joylashgan muhtasham «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tdi. Shiddatli kechgan bahs tajribali Kolumbiya terma jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakun topdi.

Uchrashuv yakunlangach, Kolumbiya terma jamoasi sardori, taniqli yarim himoyachi Xames Rodriges Jahon chempionatlarida debyut qilgan O‘zbekiston terma jamoasining ko‘rsatgan o‘yiniga to‘xtalib, o‘z fikrlari va samimiy bahosini o‘rtoqlashdi.

Quyidagi maxsus sport jadvali orqali Kolumbiya sardorining vakillarimiz haqidagi fikrlari va terma jamoamizning keyingi taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Spiker va uning maqomi

O‘zbekiston termasiga berilgan asosiy baho

Navbatdagi tur raqibi va o‘yin vaqti

Xames Rodriges


(Kolumbiya termasi sardori)

• Jismonan baquvvat, qat’iyatli va qattiq o‘ynaydigan jamoa.


• Mudofaada juda chuqur harakat qilishdi.


• O‘zlariga ishonishsa, zo‘r natijalar qila olishadi.

Portugaliya terma jamoasi


• JCH-2026, guruh bosqichi, 2-tur


23 iyun, seshanba kuni

«O‘zlariga ko‘proq ishonishsa, yaxshi natijalarga erisha olishadi»

Kolumbiyaliklarning yetakchisi Xames Rodriges o‘yindan so‘ng bergan intervyusida o‘zbek futbolchilarining jangovar ruhiyati va jismoniy holatiga alohida tahsin aytdi. OAV xodimlarining «Xames, O‘zbekiston terma jamoasi sizda qanday taassurot qoldirdi?» degan savoliga tajribali yulduz quyidagicha javob qaytardi:

«Jismoniy jihatdan ancha baquvvat jamoa ekanligi ko‘rinib turibdi. Maydonda juda qat’iyatli, kerak bo‘lsa qattiq o‘yin namoyish etishdi va mudofaa chizig‘ida ancha chuqur o‘ynashdi. O‘ylaymanki, agar ular o‘z kuchlariga va imkoniyatlariga yanada ko‘proq ishonishni boshlashsa, kelajakda juda yaxshi va ijobiy natijalarga erisha olishlari mumkin».

Tarixiy ilk gol muallifi — Abbosbek Fayzullayev!

Eslatib o‘tish joizki, uchrashuv davomida vakillarimiz raqibga munosib qarshilik ko‘rsatishdi. Bahsning 60-daqiqasida, tabloda hisob 1:0 ko‘rinishida Kolumbiya foydasiga bo‘lib turgan bir paytda, milliy terma jamoamizning mahoratli vingeri Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini aniq nishonga oldi.

Mana shu gol O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng birinchi goli sifatida yilnomalarga muhrlandi va hisobni tenglashtirib, muxlislarimizga cheksiz quvonch ulashdi. Go‘zal kombinatsiya va irodali harakat jamoamizning potensiali yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Oldinda bizni Portugaliya kutmoqda

Mundialdagi ilk hayajonli uchrashuv ortda qoldi. Endilikda tajribali mutaxassis, bosh murabbiy Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi bor e’tiborini navbatdagi muhim bahsga qaratadi.

Vakillarimiz Jahon chempionati–2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida dunyoning eng kuchli grandlaridan biri — Portugaliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Ushbu hayotiy muhim to‘qnashuv joriy yilning 23 iyun, seshanba kuni bo‘lib o‘tishi belgilangan.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Dunyo futboli yulduzi Xames Rodrigesning e’tirofi yigitlarimiz to‘g‘ri yo‘lda ekanligidan dalolat beradi. Ilk o‘yindagi mag‘lubiyat bizni sindirmasligi kerak, aksincha, «Atsteka»dagi tarixiy gol va o‘yin bizga katta tajriba bo‘ldi. Kannavaro shogirdlari seshanba kuni Portugaliyaga qarshi bahsda o‘zlariga yanada ko‘proq ishonib, butun dunyoni lol qoldirishlariga umid qilamiz. Bo‘shashmang, «oq bo‘rilar», biz siz bilan birgamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, terma jamoamiz lageridan eksklyuziv reportajlar va futbolchilarimizning Mundialdagi keyingi qadamlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

James RodriguezO'zbekiston terma jamoasiKolumbiya terma jamoasiEstadio AztecaMeksiko shahri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaMilan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi