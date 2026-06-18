Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildi
Adobe kompaniyasi oʻzining Firefly sunʼiy intellekt (AI) yordamchisini sezilarli darajada yangilab, uni Premiere, Illustrator, InDesign va Frame.io kabi ommabop dasturlar tarkibiga kiritdi. Ushbu qadam dizaynerlar va video muharrirlar uchun murakkab jarayonlarni avtomatlashtirishda yangi davrni ochib beradi. Endilikda foydalanuvchilar brend-kitlar yaratish, mahsulot videolarini tayyorlash va hikoya lavhalari (storyboard) ustida ishlashda AI koʻmagidan bevosita foydalanishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Firefly ilovasi endi foydalanuvchilarga yaratilgan har qanday elementni alohida komponent sifatida saqlash va undan boshqa loyihalarda qayta foydalanish imkonini beradi. Bu funksiya ayniqsa bir nechta platforma uchun kontent yaratuvchi mutaxassislar ishini osonlashtiradi. Adobe oʻz ekotizimini tobora Canva servisiga oʻxshash, sodda va samarali AI vositalari bilan boyitib bormoqda.
Video va grafika ishlovida yangi imkoniyatlarPremiere Pro foydalanuvchilari uchun AI yordamchisi haqiqiy koʻmakchiga aylandi. U fayllarni avtomatik ravishda saralash, videokliplarni guruh shaklida qayta nomlash, intervyu savollarini aniqlash va muhim joylarga markerlar qoʻyish kabi texnik ishlarni oʻz zimmasiga oladi. Bu esa montaj ustalariga koʻp vaqt talab qiladigan mayda ishlardan qutulib, ijodiy jarayonga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini beradi.
Illustrator dasturida esa sunʼiy intellekt qatlamlarni (layers) qayta tartiblash va hujjatdagi yetishmayotgan shriftlarni tekshirish kabi vazifalarni bajaradi. Shuningdek, Adobe yangi "Elements" funksiyasini taqdim etdi. Uning yordamida AI tomonidan yaratilgan qahramonlar, obektlar va manzillarni keyinchalik foydalanish uchun maxsus bazada saqlab qoʻyish mumkin. Bu loyihalar oʻrtasidagi izchillikni taʼminlashda juda muhimdir.
Jamoaviy ishlash va integratsiyaKompaniya jamoaviy ishlash uchun "Projects" funksiyasini ham joriy qildi. Bu funksiya barcha mavjud resurslarni bir joyda saqlash va loyiha kontekstini jamoa aʼzolari bilan boʻlishish imkonini beradi. Masalan, brend kampaniyalari yoki video seriallar ustida ishlayotgan guruhlar barcha kerakli materiallarga bir vaqtning oʻzida kirish huquqiga ega boʻladilar.
Firefly hozirda nafaqat Adobe mahsulotlari, balki ChatGPT, Claude va Copilot kabi tashqi AI tizimlari tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanmoqda. Kompaniya tez orada Google Gemini va Slack bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Adobeʼning asosiy maqsadi — bir nechta ilovalar boʻylab ishlay oladigan yagona AI yordamchisini yaratish orqali avvalari oʻnlab bosqichlardan iborat boʻlgan jarayonlarni toʻliq avtomatlashtirishdir.
- Brend uslubini tavsiflash orqali logotip va ranglar palitrasini yaratish;
- Oddiy fotosuratlardan professional mahsulot videolarini tayyorlash;
- Video loyihalar uchun avtomatik storyboard yaratish;
- Loyihalarni jamoaviy tahrirlash va almashish.
…