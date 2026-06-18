Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildi

·0·Texno
Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildi

Adobe kompaniyasi oʻzining Firefly sunʼiy intellekt (AI) yordamchisini sezilarli darajada yangilab, uni Premiere, Illustrator, InDesign va Frame.io kabi ommabop dasturlar tarkibiga kiritdi. Ushbu qadam dizaynerlar va video muharrirlar uchun murakkab jarayonlarni avtomatlashtirishda yangi davrni ochib beradi. Endilikda foydalanuvchilar brend-kitlar yaratish, mahsulot videolarini tayyorlash va hikoya lavhalari (storyboard) ustida ishlashda AI koʻmagidan bevosita foydalanishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Firefly ilovasi endi foydalanuvchilarga yaratilgan har qanday elementni alohida komponent sifatida saqlash va undan boshqa loyihalarda qayta foydalanish imkonini beradi. Bu funksiya ayniqsa bir nechta platforma uchun kontent yaratuvchi mutaxassislar ishini osonlashtiradi. Adobe oʻz ekotizimini tobora Canva servisiga oʻxshash, sodda va samarali AI vositalari bilan boyitib bormoqda.

Video va grafika ishlovida yangi imkoniyatlar

Premiere Pro foydalanuvchilari uchun AI yordamchisi haqiqiy koʻmakchiga aylandi. U fayllarni avtomatik ravishda saralash, videokliplarni guruh shaklida qayta nomlash, intervyu savollarini aniqlash va muhim joylarga markerlar qoʻyish kabi texnik ishlarni oʻz zimmasiga oladi. Bu esa montaj ustalariga koʻp vaqt talab qiladigan mayda ishlardan qutulib, ijodiy jarayonga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Illustrator dasturida esa sunʼiy intellekt qatlamlarni (layers) qayta tartiblash va hujjatdagi yetishmayotgan shriftlarni tekshirish kabi vazifalarni bajaradi. Shuningdek, Adobe yangi "Elements" funksiyasini taqdim etdi. Uning yordamida AI tomonidan yaratilgan qahramonlar, obektlar va manzillarni keyinchalik foydalanish uchun maxsus bazada saqlab qoʻyish mumkin. Bu loyihalar oʻrtasidagi izchillikni taʼminlashda juda muhimdir.

Jamoaviy ishlash va integratsiya

Kompaniya jamoaviy ishlash uchun "Projects" funksiyasini ham joriy qildi. Bu funksiya barcha mavjud resurslarni bir joyda saqlash va loyiha kontekstini jamoa aʼzolari bilan boʻlishish imkonini beradi. Masalan, brend kampaniyalari yoki video seriallar ustida ishlayotgan guruhlar barcha kerakli materiallarga bir vaqtning oʻzida kirish huquqiga ega boʻladilar.

Firefly hozirda nafaqat Adobe mahsulotlari, balki ChatGPT, Claude va Copilot kabi tashqi AI tizimlari tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanmoqda. Kompaniya tez orada Google Gemini va Slack bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Adobeʼning asosiy maqsadi — bir nechta ilovalar boʻylab ishlay oladigan yagona AI yordamchisini yaratish orqali avvalari oʻnlab bosqichlardan iborat boʻlgan jarayonlarni toʻliq avtomatlashtirishdir.

  • Brend uslubini tavsiflash orqali logotip va ranglar palitrasini yaratish;
  • Oddiy fotosuratlardan professional mahsulot videolarini tayyorlash;
  • Video loyihalar uchun avtomatik storyboard yaratish;
  • Loyihalarni jamoaviy tahrirlash va almashish.
Hozirda ushbu yangi funksiyalarning aksariyati yopiq beta-test bosqichida boʻlib, yaqin oylarda barcha obunachilar uchun ochiqlanishi kutilmoqda. Bu oʻzgarishlar Adobe dasturlarini nafaqat professionallar, balki AI yordamida tezkor natijaga erishmoqchi boʻlgan yangi foydalanuvchilar uchun ham jozibador qiladi.

AdobeFireflySunʼiy IntellektPremiere ProIllustrator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23Rossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaRossiya 2027-yilda toʻliq oʻzining milliy bankomatlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi