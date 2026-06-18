Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdi

·25·Sport
Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdi

Shimoliy Amerika maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz kurashlar ostida davom etmoqda. «K» guruhining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, Kolumbiya terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Gustavo Puerta uchrashuv taassurotlari va qo‘lga kiritilgan muvaffaqiyat haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Ushbu muhim bahsda janubiy amerikaliklarning g‘alabasiga munosib hissa qo‘shgan iqtidorli futbolchi o‘zining maydondagi vazifalari va jamoaviy ruh haqida to‘xtalib o‘tdi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kolumbiya yarim himoyachisining fikrlari va «K» guruhidagi joriy vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Sportchi va uning maqomi

FIFA matbuot xizmatiga berilgan bayonot

«K» guruhidagi vaziyat va keyingi tur taqvimi

Gustavo Puerta


(Kolumbiya yarim himoyachisi)

• Murabbiy himoyada agressiv bo‘lishni va hujumga o‘tishni talab qildi.


• Jahon chempionatidagi ilk assistini amalga oshirdi.

Kolumbiya: 3 ochko bilan guruhda yagona peshqadam.


Keyingi raqib: Kongo Demokratik Respublikasi.

«Murabbiyning topshirig‘ini munosib bajardim deb o‘ylayman»

Gustavo Puerta FIFA rasmiy matbuot xizmati vakillariga bergan eksklyuziv intervyusida bosh murabbiy tomonidan beriladigan taktik ko‘rsatmalar xususida ochiq gapirdi. Yarim himoyachining ta’kidlashicha, ustozi undan uchrashuv davomida har doim mudofaa chizig‘ida yanada qat’iyatli va agressiv harakat qilishni, shu bilan birga, qulay imkoniyat tug‘ilishi bilanoq tezkorlik bilan hujumga o‘tishni talab qiladi.

«O‘zbekistonga qarshi kechgan ushbu qiyin bahsda o‘z zimmamga yuklatilgan taktik vazifalarni munosib tarzda ado etdim va jamoamga yordam bera oldim deb hisoblayman. Maydonda nafaqat men, balki barcha jamoadoshlarim ham juda katta hajmdagi ishlarni bajarishdi va bor kuchlarini ishga solishdi. Ayniqsa, faoliyatimdagi ushbu nufuzli Jahon chempionatida o‘zimning ilk golli uzatmamni (assist) amalga oshirishga muvaffaq bo‘lganimdan juda ham baxtiyorman», — deya mamnuniyat bilan qo‘shimcha qildi kolumbiyalik futbolchi.

Kolumbiya guruhda peshqadam, keyingi raqib — Kongo DR

Eslatib o‘tish joizki, birinchi tur bahsida O‘zbekiston milliy terma jamoasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirgan Kolumbiya terma jamoasi o‘z hisobiga muhim 3 ochkoni yozib qo‘ydi va «K» guruhida mutlaq va yagona peshqadamga aylanib oldi.

Musobaqa taqvimiga ko‘ra, ikkinchi turda kolumbiyaliklar Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Afrika qit’asi vakili bo‘lgan Kongo DR termasi dastlabki turda kuchli Portugaliya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda jangovar 1:1 hisobidagi durangni qayd etib, raqiblariga oson bo‘lmasligini ko‘rsatib qo‘ygan edi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Raqib yarim himoyachisining e’tirofi va guruhdagi vaziyat Jahon chempionatida kuchsiz jamoalarning o‘zi yo‘qligini yana bir bor isbotlamoqda. Garchi ilk turda imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, oldinda Fabio Kannavaro shogirdlarini Portugaliyaga qarshi hayotiy muhim o‘yin kutmoqda. Kongoliklar portugallardan ochko tortib olgan ekan, demak, bizning «oq bo‘rilar» ham bu vazifani a’lo darajada uddalay olishadi! Biz vakillarimizga ishonishda davom etamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq ekspertlik tahlillari, raqiblarimiz lageridan olingan so‘nggi intervyular va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Gustavo PuertaO'zbekistonKolumbiyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Xames Rodriges O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 12:45Braziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBraziliya terma jamoasi Neymar qaytishini kutmoqda: Danilo uning oʻrni haqida gapirdiBugun, 12:16Milan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaMilan yangi loyiha uchun Borussiya Dortmund afsonasini taklif qilmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi