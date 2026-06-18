Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdi
Shimoliy Amerika maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz kurashlar ostida davom etmoqda. «K» guruhining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, Kolumbiya terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Gustavo Puerta uchrashuv taassurotlari va qo‘lga kiritilgan muvaffaqiyat haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Ushbu muhim bahsda janubiy amerikaliklarning g‘alabasiga munosib hissa qo‘shgan iqtidorli futbolchi o‘zining maydondagi vazifalari va jamoaviy ruh haqida to‘xtalib o‘tdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kolumbiya yarim himoyachisining fikrlari va «K» guruhidagi joriy vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Sportchi va uning maqomi
FIFA matbuot xizmatiga berilgan bayonot
«K» guruhidagi vaziyat va keyingi tur taqvimi
• Gustavo Puerta
(Kolumbiya yarim himoyachisi)
• Murabbiy himoyada agressiv bo‘lishni va hujumga o‘tishni talab qildi.
• Jahon chempionatidagi ilk assistini amalga oshirdi.
• Kolumbiya: 3 ochko bilan guruhda yagona peshqadam.
• Keyingi raqib: Kongo Demokratik Respublikasi.
«Murabbiyning topshirig‘ini munosib bajardim deb o‘ylayman»
Gustavo Puerta FIFA rasmiy matbuot xizmati vakillariga bergan eksklyuziv intervyusida bosh murabbiy tomonidan beriladigan taktik ko‘rsatmalar xususida ochiq gapirdi. Yarim himoyachining ta’kidlashicha, ustozi undan uchrashuv davomida har doim mudofaa chizig‘ida yanada qat’iyatli va agressiv harakat qilishni, shu bilan birga, qulay imkoniyat tug‘ilishi bilanoq tezkorlik bilan hujumga o‘tishni talab qiladi.
«O‘zbekistonga qarshi kechgan ushbu qiyin bahsda o‘z zimmamga yuklatilgan taktik vazifalarni munosib tarzda ado etdim va jamoamga yordam bera oldim deb hisoblayman. Maydonda nafaqat men, balki barcha jamoadoshlarim ham juda katta hajmdagi ishlarni bajarishdi va bor kuchlarini ishga solishdi. Ayniqsa, faoliyatimdagi ushbu nufuzli Jahon chempionatida o‘zimning ilk golli uzatmamni (assist) amalga oshirishga muvaffaq bo‘lganimdan juda ham baxtiyorman», — deya mamnuniyat bilan qo‘shimcha qildi kolumbiyalik futbolchi.
Kolumbiya guruhda peshqadam, keyingi raqib — Kongo DR
Eslatib o‘tish joizki, birinchi tur bahsida O‘zbekiston milliy terma jamoasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirgan Kolumbiya terma jamoasi o‘z hisobiga muhim 3 ochkoni yozib qo‘ydi va «K» guruhida mutlaq va yagona peshqadamga aylanib oldi.
Musobaqa taqvimiga ko‘ra, ikkinchi turda kolumbiyaliklar Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Afrika qit’asi vakili bo‘lgan Kongo DR termasi dastlabki turda kuchli Portugaliya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda jangovar 1:1 hisobidagi durangni qayd etib, raqiblariga oson bo‘lmasligini ko‘rsatib qo‘ygan edi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Raqib yarim himoyachisining e’tirofi va guruhdagi vaziyat Jahon chempionatida kuchsiz jamoalarning o‘zi yo‘qligini yana bir bor isbotlamoqda. Garchi ilk turda imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, oldinda Fabio Kannavaro shogirdlarini Portugaliyaga qarshi hayotiy muhim o‘yin kutmoqda. Kongoliklar portugallardan ochko tortib olgan ekan, demak, bizning «oq bo‘rilar» ham bu vazifani a’lo darajada uddalay olishadi! Biz vakillarimizga ishonishda davom etamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq ekspertlik tahlillari, raqiblarimiz lageridan olingan so‘nggi intervyular va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…