Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdi
Xitoyning Honor texnologik giganti oʻzining xalqaro bozorga moʻljallangan modellar qatorini yangi Honor 600 Smart smartfoni bilan boyitdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan darajadagi akkumulyator sigʻimi va yuqori himoya darajasiga ega ekanligidir. Yangi model brendning global assortimentidagi eng katta quvvat manbaiga ega smartfon sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Honor 600 Smart modeli 7700 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, bunday quvvat qurilmaga 28 soat davomida toʻxtovsiz video tomosha qilish yoki turli ssenariylarda 93 soatgacha avtonom ishlash imkonini beradi. Shuningdek, smartfon 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta hajmli batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirishga yordam beradi.
Mustahkam korpus va yuqori darajadagi himoyaSmartfon nafaqat batareyasi, balki chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Honor muhandislari qurilmaning korpusini shunday loyihalashtirishganki, u 2,5 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketishga bardosh bera oladi. Bundan tashqari, IP68 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, u 1,5 metr chuqurlikdagi suv ostida 30 daqiqa davomida qolishi mumkin.
Texnik jihatdan Honor 600 Smart oʻrta toifadagi qurilmalar qatoriga kiradi. U 6,87 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, tasvir aniqligi 1592 x 720 pikselni tashkil etadi. Qurilmaning ichki qismida 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan Snapdragon 4 Gen 4 chipseti joylashgan. Bu esa foydalanuvchilarga zamonaviy aloqa tezligidan toʻliq foydalanish imkoniyatini beradi.
Xotira masalasida smartfon 4 GB tezkor xotira (RAM Turbo texnologiyasi yordamida kengaytirish imkoniyati bilan) va 128 GB doimiy xotiraga ega. ixbt.com nashrining yozishicha, asosiy kamera 50 megapikselli sensordan iborat, biroq qoʻshimcha modullar haqidagi batafsil maʼlumotlar hozircha ochiqlanmagan.
Sunʼiy intellekt va multimedia imkoniyatlariZamonaviy tendensiyalarga muvofiq, Honor 600 Smart korpusida sunʼiy intellekt (AI) funksiyalarini tezkor chaqirish uchun maxsus tugma oʻrnatilgan. Shuningdek, qurilma stereodinamiklar bilan taʼminlangan boʻlib, ularning ovoz balandligini maxsus rejim orqali 400 foizgacha koʻtarish mumkin. Bu xususiyat shovqinli muhitda video koʻrish yoki musiqa tinglashda juda qoʻl keladi.
Hozirda yangi model Honor France rasmiy saytida «tez kunda sotuvda» maqomi bilan paydo boʻlgan. Smartfon qora va kumushrang tuslarda taklif etiladi. Qurilmaning rasmiy narxi hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u oʻzining chidamliligi va uzoq vaqt quvvat saqlashi bilan Oʻzbekiston kabi mobil aloqa va avtonomlik muhim boʻlgan bozorlarda ham katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…