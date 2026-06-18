Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdi

·20·Texno
Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdi

Xitoyning Honor texnologik giganti oʻzining xalqaro bozorga moʻljallangan modellar qatorini yangi Honor 600 Smart smartfoni bilan boyitdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan darajadagi akkumulyator sigʻimi va yuqori himoya darajasiga ega ekanligidir. Yangi model brendning global assortimentidagi eng katta quvvat manbaiga ega smartfon sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Honor 600 Smart modeli 7700 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, bunday quvvat qurilmaga 28 soat davomida toʻxtovsiz video tomosha qilish yoki turli ssenariylarda 93 soatgacha avtonom ishlash imkonini beradi. Shuningdek, smartfon 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta hajmli batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirishga yordam beradi.

Mustahkam korpus va yuqori darajadagi himoya

Smartfon nafaqat batareyasi, balki chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Honor muhandislari qurilmaning korpusini shunday loyihalashtirishganki, u 2,5 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketishga bardosh bera oladi. Bundan tashqari, IP68 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, u 1,5 metr chuqurlikdagi suv ostida 30 daqiqa davomida qolishi mumkin.

Texnik jihatdan Honor 600 Smart oʻrta toifadagi qurilmalar qatoriga kiradi. U 6,87 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, tasvir aniqligi 1592 x 720 pikselni tashkil etadi. Qurilmaning ichki qismida 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan Snapdragon 4 Gen 4 chipseti joylashgan. Bu esa foydalanuvchilarga zamonaviy aloqa tezligidan toʻliq foydalanish imkoniyatini beradi.

Xotira masalasida smartfon 4 GB tezkor xotira (RAM Turbo texnologiyasi yordamida kengaytirish imkoniyati bilan) va 128 GB doimiy xotiraga ega. ixbt.com nashrining yozishicha, asosiy kamera 50 megapikselli sensordan iborat, biroq qoʻshimcha modullar haqidagi batafsil maʼlumotlar hozircha ochiqlanmagan.

Sunʼiy intellekt va multimedia imkoniyatlari

Zamonaviy tendensiyalarga muvofiq, Honor 600 Smart korpusida sunʼiy intellekt (AI) funksiyalarini tezkor chaqirish uchun maxsus tugma oʻrnatilgan. Shuningdek, qurilma stereodinamiklar bilan taʼminlangan boʻlib, ularning ovoz balandligini maxsus rejim orqali 400 foizgacha koʻtarish mumkin. Bu xususiyat shovqinli muhitda video koʻrish yoki musiqa tinglashda juda qoʻl keladi.

Hozirda yangi model Honor France rasmiy saytida «tez kunda sotuvda» maqomi bilan paydo boʻlgan. Smartfon qora va kumushrang tuslarda taklif etiladi. Qurilmaning rasmiy narxi hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u oʻzining chidamliligi va uzoq vaqt quvvat saqlashi bilan Oʻzbekiston kabi mobil aloqa va avtonomlik muhim boʻlgan bozorlarda ham katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

HonorSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Xalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaXalqaro koinot stansiyasiga yangi ekspeditsiya: Ekipaj a’zolari yakuniy imtihondan oʻtmoqdaBugun, 12:53Rossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiRossiyada mahalliy TV-pristavkalar uchun elektron platalar ishlab chiqarish yakunlandiBugun, 12:30Pixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiPixi startapi iMessage uchun interaktiv AR-personajlarni taqdim etdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi