Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?
Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining eng kuchli tarkiblaridan biriga ega boʻlsa-da, jamoaning asosiy darvozaboni masalasi mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Londonning Arsenal klubi safida Yevropaning eng yaxshi posboniga aylangan David Raya ayni paytda hayratlanarli darajada terma jamoa zaxirasida qolib ketmoqda. Bosh murabbiy Luis de la Fuente esa barcha tanqidlarga qaramay, Unai Simon tanlovida qatʼiy turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Statistik maʼlumotlar Arsenal darvozaboni foydasiga soʻzlasa-da, murabbiyning qarori oʻzgarmay qolayotgani koʻpchilikni taajjubga solmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, nafaqat Arsenal, balki Barselona muxlislari ham David Raya va Joan Garcia kabi mahoratli posbonlar nima uchun Unai Simonning soyasida qolayotganini tushuna olishmayapti. Ayniqsa, Ispaniyaning guruh bosqichi ilk turida Kabo-Verde bilan qayd etgan nursiz durangidan soʻng, bu eʼtirozlar yanada kuchaydi.
Yevropaning eng yaxshi darvozaboniDavid Raya oʻtgan mavsumda nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki butun Yevropa miqyosida eng yaxshi koʻrsatkichlarni qayd etdi. 30 yoshli posbon ketma-ket uchinchi marta Premer-liganing "Oltin qoʻlqop" sovrinini qoʻlga kiritdi. U 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 19 ta uchrashuvda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va bor-yoʻgʻi 26 ta gol oʻtkazib yubordi. Bu natija Arsenal jamoasining uzoq kutilgan chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi omil boʻldi.
Rayaning mahorati faqat ichki chempionat bilan cheklanib qolgani yoʻq. U Chempionlar ligasining oʻtgan mavsumida ham yuksak saviyada oʻyin koʻrsatib, 14 ta bahsning 9 tasida gol oʻtkazmadi. Uning Manchester Yunayted, Brayton va Chelsi bilan oʻyinlardagi seyvlari, shuningdek, Vest Xemga qarshi bahsdagi moʻjizaviy qutqaruvlari muxlislar xotirasida muhrlanib qolgan. Shunga qaramay, Luis de la Fuente hali ham oʻzining "ishonchli" birinchi raqamli darvozaboni Unai Simonga suyanishda davom etmoqda.
Murabbiyning tanlovi va raqobatStatistik jihatdan Unai Simon hatto Ispaniya terma jamoasi qaydnomasidagi ikkinchi eng yaxshi darvozabon ham emas. Joan Garcia 15 ta quruq oʻyin bilan Rayadan keyingi oʻrinni egallab turibdi. Biroq murabbiyning taktika va oʻyin uslubiga moslashuvchanlik borasidagi qarashlari Simonning foydasiga ishlamoqda. Murabbiy jamoa ichidagi iyerarxiya va barqarorlikni hamma narsadan ustun qoʻymoqda.
Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi keyingi oʻyinlari David Raya uchun imkoniyat eshiklarini ochishi mumkinmi yoki yoʻq, buni vaqt koʻrsatadi. Ammo hozircha Yevropaning eng yaxshi posboni oʻz mamlakati sharafini zaxira oʻrindigʻida turib himoya qilishga majbur boʻlmoqda. Bu holat futbol jamoatchiligi orasida "haqiqiy mahoratmi yoki murabbiy ishonchimi?" degan savolni ochiq qoldirmoqda.
…