Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?

·0·Sport
Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?

Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining eng kuchli tarkiblaridan biriga ega boʻlsa-da, jamoaning asosiy darvozaboni masalasi mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Londonning Arsenal klubi safida Yevropaning eng yaxshi posboniga aylangan David Raya ayni paytda hayratlanarli darajada terma jamoa zaxirasida qolib ketmoqda. Bosh murabbiy Luis de la Fuente esa barcha tanqidlarga qaramay, Unai Simon tanlovida qatʼiy turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlar Arsenal darvozaboni foydasiga soʻzlasa-da, murabbiyning qarori oʻzgarmay qolayotgani koʻpchilikni taajjubga solmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, nafaqat Arsenal, balki Barselona muxlislari ham David Raya va Joan Garcia kabi mahoratli posbonlar nima uchun Unai Simonning soyasida qolayotganini tushuna olishmayapti. Ayniqsa, Ispaniyaning guruh bosqichi ilk turida Kabo-Verde bilan qayd etgan nursiz durangidan soʻng, bu eʼtirozlar yanada kuchaydi.

Yevropaning eng yaxshi darvozaboni

David Raya oʻtgan mavsumda nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki butun Yevropa miqyosida eng yaxshi koʻrsatkichlarni qayd etdi. 30 yoshli posbon ketma-ket uchinchi marta Premer-liganing "Oltin qoʻlqop" sovrinini qoʻlga kiritdi. U 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 19 ta uchrashuvda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va bor-yoʻgʻi 26 ta gol oʻtkazib yubordi. Bu natija Arsenal jamoasining uzoq kutilgan chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi omil boʻldi.

Rayaning mahorati faqat ichki chempionat bilan cheklanib qolgani yoʻq. U Chempionlar ligasining oʻtgan mavsumida ham yuksak saviyada oʻyin koʻrsatib, 14 ta bahsning 9 tasida gol oʻtkazmadi. Uning Manchester Yunayted, Brayton va Chelsi bilan oʻyinlardagi seyvlari, shuningdek, Vest Xemga qarshi bahsdagi moʻjizaviy qutqaruvlari muxlislar xotirasida muhrlanib qolgan. Shunga qaramay, Luis de la Fuente hali ham oʻzining "ishonchli" birinchi raqamli darvozaboni Unai Simonga suyanishda davom etmoqda.

Murabbiyning tanlovi va raqobat

Statistik jihatdan Unai Simon hatto Ispaniya terma jamoasi qaydnomasidagi ikkinchi eng yaxshi darvozabon ham emas. Joan Garcia 15 ta quruq oʻyin bilan Rayadan keyingi oʻrinni egallab turibdi. Biroq murabbiyning taktika va oʻyin uslubiga moslashuvchanlik borasidagi qarashlari Simonning foydasiga ishlamoqda. Murabbiy jamoa ichidagi iyerarxiya va barqarorlikni hamma narsadan ustun qoʻymoqda.

Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi keyingi oʻyinlari David Raya uchun imkoniyat eshiklarini ochishi mumkinmi yoki yoʻq, buni vaqt koʻrsatadi. Ammo hozircha Yevropaning eng yaxshi posboni oʻz mamlakati sharafini zaxira oʻrindigʻida turib himoya qilishga majbur boʻlmoqda. Bu holat futbol jamoatchiligi orasida "haqiqiy mahoratmi yoki murabbiy ishonchimi?" degan savolni ochiq qoldirmoqda.

ArsenalDavid RayaIspaniyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi