«O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz» — Arda Guler

·71·Sport
«O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz» — Arda Guler

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Paragvayga imkoniyatni boy bergan (0:1) Turkiya milliy terma jamoasi muddatidan oldin turnir bilan xayrlashadigan bo‘ldi. Mezbon AQSHga qarshi bo‘ladigan 3-tur bahsi natijasidan qat’i nazar, turklar guruhda so‘nggi — 4-o‘rinda qolishi uzil-kesil aniq bo‘ldi.

Ushbu og‘ir omadsizlikdan so‘ng Turkiya futbolining bosh umidi, «Real Madrid» yarim himoyachisi Arda Guler o‘z tushkun kayfiyatini yashirmadi va butun turk xalqidan chin dildan uzr so‘radi.

Arda Gulerning alamli bayonoti

Maydonda bor kuchini bergan bo‘lsa-da, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmagan 21 yoshli futbolchi o‘yindan so‘ng OAV vakillariga quyidagi gaplarni gapirdi:

«Milliy jamoadagi faoliyatim davomida odamlar bu turnirni unutishi uchun qo‘limdan kelgan barchasini qilaman. Biz juda kuchli jamoalarda o‘ynaymiz, buni maydonda ko‘rsatishimiz kerak edi. Lekin bunga erisha olmadik. Tezkor gol o‘tkazib yubordik. Aytishga ortiqcha gap yo‘q. Biz juda afsusdamiz. O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz. Keyingi turnirlarda maksimal darajada harakat qilamiz».

Turkiyaning «D» guruhidagi omadsizlik omillari

Yevropaning top-klublarida to‘p tepadigan yulduzlardan tarkib topgan Turkiya mundialga juda katta maqsadlar bilan kelgan edi. Biroq amalda jamoa chuqur inqirozga yuz tutdi:

  • Tezkor zarba: Paragvay bilan o‘yinning dastlabki soniyalarida (2-daqiqada) o‘tkazib yuborilgan gol turklarning ruhiyatini sindirib qo‘ydi.

  • Tarqoq o‘yin: Arda Guler, Hakan Chalxano‘g‘li va Kenan Yildiz kabi kreativ futbolchilar maydonda yaxlit bir tizim bo‘lib harakat qila olishmadi.

  • So‘nggi o‘yin — shunchaki obro‘ uchun: Ikki turdan so‘ng 0 ochko to‘plagan Turkiya uchun AQSHga qarshi kechadigan 3-tur bahsi hech qanday turnir ahamiyatiga ega emas. Bu uchrashuv ular uchun faqat muxlislar oldida aybni qisman bo‘lsa-da yuvish imkoniyati bo‘ladi, xolos.

Turkiya terma jamoasining porloq avlodi uchun ushbu Mundial juda achchiq, ammo hayotiy dars bo‘ldi. Arda Guler va uning jamoadoshlari bu psixologik zarbadan o‘ziga kelib, kelasi yirik turnirlarda o‘zlarini ko‘rsata olishadimi — buni vaqt ko‘rsatadi. Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatishda davom eting!

Arda GülerReal MadridParaguayTurkiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBoks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBugun, 14:13JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 14:07Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi