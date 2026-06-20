«O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz» — Arda Guler
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Paragvayga imkoniyatni boy bergan (0:1) Turkiya milliy terma jamoasi muddatidan oldin turnir bilan xayrlashadigan bo‘ldi. Mezbon AQSHga qarshi bo‘ladigan 3-tur bahsi natijasidan qat’i nazar, turklar guruhda so‘nggi — 4-o‘rinda qolishi uzil-kesil aniq bo‘ldi.
Ushbu og‘ir omadsizlikdan so‘ng Turkiya futbolining bosh umidi, «Real Madrid» yarim himoyachisi Arda Guler o‘z tushkun kayfiyatini yashirmadi va butun turk xalqidan chin dildan uzr so‘radi.
Arda Gulerning alamli bayonoti
Maydonda bor kuchini bergan bo‘lsa-da, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmagan 21 yoshli futbolchi o‘yindan so‘ng OAV vakillariga quyidagi gaplarni gapirdi:
«Milliy jamoadagi faoliyatim davomida odamlar bu turnirni unutishi uchun qo‘limdan kelgan barchasini qilaman. Biz juda kuchli jamoalarda o‘ynaymiz, buni maydonda ko‘rsatishimiz kerak edi. Lekin bunga erisha olmadik. Tezkor gol o‘tkazib yubordik. Aytishga ortiqcha gap yo‘q. Biz juda afsusdamiz. O‘zimizdan uyalyapmiz, butun xalqimizdan uzr so‘raymiz. Keyingi turnirlarda maksimal darajada harakat qilamiz».
Turkiyaning «D» guruhidagi omadsizlik omillari
Yevropaning top-klublarida to‘p tepadigan yulduzlardan tarkib topgan Turkiya mundialga juda katta maqsadlar bilan kelgan edi. Biroq amalda jamoa chuqur inqirozga yuz tutdi:
Tezkor zarba: Paragvay bilan o‘yinning dastlabki soniyalarida (2-daqiqada) o‘tkazib yuborilgan gol turklarning ruhiyatini sindirib qo‘ydi.
Tarqoq o‘yin: Arda Guler, Hakan Chalxano‘g‘li va Kenan Yildiz kabi kreativ futbolchilar maydonda yaxlit bir tizim bo‘lib harakat qila olishmadi.
So‘nggi o‘yin — shunchaki obro‘ uchun: Ikki turdan so‘ng 0 ochko to‘plagan Turkiya uchun AQSHga qarshi kechadigan 3-tur bahsi hech qanday turnir ahamiyatiga ega emas. Bu uchrashuv ular uchun faqat muxlislar oldida aybni qisman bo‘lsa-da yuvish imkoniyati bo‘ladi, xolos.
Turkiya terma jamoasining porloq avlodi uchun ushbu Mundial juda achchiq, ammo hayotiy dars bo‘ldi. Arda Guler va uning jamoadoshlari bu psixologik zarbadan o‘ziga kelib, kelasi yirik turnirlarda o‘zlarini ko‘rsata olishadimi — buni vaqt ko‘rsatadi. Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatishda davom eting!
…