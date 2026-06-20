Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandi

·0·Sport
Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandi

Angliya Premer-ligasining sobiq yulduzi, Chelsi va Nyukasl Yunayted klublaridagi gollari bilan tanilgan Demba Ba futbolchilik faoliyatidan soʻng maʼmuriy yoʻnalishda yangi bosqichga qadam qoʻydi. 41 yoshli sobiq hujumchi Fransiyaning Le Havre klubi sport direktori lavozimini egalladi. Ushbu tayinlov klubning Liga 1 dagi mavqeini mustahkamlash yoʻlidagi strategik rejalarining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy bayonotiga koʻra, Demba Ba ushbu lavozimda Mathieu Bodmerning oʻrnini egalladi. Sobiq futbolchi uchun bu shunchaki yangi ish joyi emas, balki oʻz bolaligi va oʻsmirligi oʻtgan shaharga qaytishdir. Le Havre rahbariyati uning ham maydondagi, ham undan tashqaridagi tajribasi jamoa rivojiga katta hissa qoʻshishiga ishonch bildirmoqda.

Qadrdon shaharga qaytish

Demba Ba aynan Le Havre shahrida voyaga yetgan va futbolga ilk qadamlarini shu yerda tashlagan. Shu sababli klub maʼmuriyati uni "uyga qaytish" sifatida kutib oldi. "Demba Ba oʻz bolaligi va yoshligini Le Havre shahrida oʻtkazgan, endi esa u yana bu yerga qaytmoqda. Uning tajribasi va bunyodkorlik ruhi klubni Liga 1 da oʻz oʻrniga ega boʻlishiga yordam beradi", — deyiladi klub xabarida.

Sobiq hujumchi 2021-yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng, qisqa vaqt ichida sport menejmenti sohasida oʻzini koʻrsata oldi. U Le Havre safiga qoʻshilishdan avval Liga 2 vakili Dunkerque klubida sport direktori sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan edi. U yerdagi seleksiya ishlari va tarkibni boshqarish qobiliyati mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.

Boy tajriba va yangi maqsadlar

Demba Ba oʻz faoliyati davomida Angliya, Germaniya, Turkiya va Xitoy kabi davlatlarning turli chempionatlarida toʻp surgan. Uning xalqaro maydondagi keng tanishlari va transfer bozoridagi bilimdonligi Le Havre uchun yangi iqtidorlarni jalb qilishda muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Le Havre hozirda Fransiya chempionatining yuqori divizionida oʻz oʻrnini saqlab qolish va oʻrta pogʻonalarga koʻtarilishni maqsad qilgan. Demba Ba zimmasiga nafaqat asosiy jamoa tarkibini shakllantirish, balki yoshlar akademiyasi va klubning umumiy sport falsafasini rivojlantirish vazifasi ham yuklatilgan.

Eslatib oʻtamiz, Demba Ba oʻz vaqtida Chelsi tarkibida Yevropa ligasi gʻolibi boʻlgan va Angliya chempionatida eng xavfli hujumchilardan biri hisoblangan. Endilikda u oʻzining boy tajribasini maydon chetida, boshqaruv tizimida qoʻllashga harakat qiladi.

Demba BaLe HavreLiga 1TransferSport Direktori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Bugun, 13:31Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Bugun, 13:23Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarZlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi