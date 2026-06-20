Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandi
Angliya Premer-ligasining sobiq yulduzi, Chelsi va Nyukasl Yunayted klublaridagi gollari bilan tanilgan Demba Ba futbolchilik faoliyatidan soʻng maʼmuriy yoʻnalishda yangi bosqichga qadam qoʻydi. 41 yoshli sobiq hujumchi Fransiyaning Le Havre klubi sport direktori lavozimini egalladi. Ushbu tayinlov klubning Liga 1 dagi mavqeini mustahkamlash yoʻlidagi strategik rejalarining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy bayonotiga koʻra, Demba Ba ushbu lavozimda Mathieu Bodmerning oʻrnini egalladi. Sobiq futbolchi uchun bu shunchaki yangi ish joyi emas, balki oʻz bolaligi va oʻsmirligi oʻtgan shaharga qaytishdir. Le Havre rahbariyati uning ham maydondagi, ham undan tashqaridagi tajribasi jamoa rivojiga katta hissa qoʻshishiga ishonch bildirmoqda.
Qadrdon shaharga qaytishDemba Ba aynan Le Havre shahrida voyaga yetgan va futbolga ilk qadamlarini shu yerda tashlagan. Shu sababli klub maʼmuriyati uni "uyga qaytish" sifatida kutib oldi. "Demba Ba oʻz bolaligi va yoshligini Le Havre shahrida oʻtkazgan, endi esa u yana bu yerga qaytmoqda. Uning tajribasi va bunyodkorlik ruhi klubni Liga 1 da oʻz oʻrniga ega boʻlishiga yordam beradi", — deyiladi klub xabarida.
Sobiq hujumchi 2021-yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng, qisqa vaqt ichida sport menejmenti sohasida oʻzini koʻrsata oldi. U Le Havre safiga qoʻshilishdan avval Liga 2 vakili Dunkerque klubida sport direktori sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan edi. U yerdagi seleksiya ishlari va tarkibni boshqarish qobiliyati mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.
Boy tajriba va yangi maqsadlarDemba Ba oʻz faoliyati davomida Angliya, Germaniya, Turkiya va Xitoy kabi davlatlarning turli chempionatlarida toʻp surgan. Uning xalqaro maydondagi keng tanishlari va transfer bozoridagi bilimdonligi Le Havre uchun yangi iqtidorlarni jalb qilishda muhim omil boʻlishi kutilmoqda.
Le Havre hozirda Fransiya chempionatining yuqori divizionida oʻz oʻrnini saqlab qolish va oʻrta pogʻonalarga koʻtarilishni maqsad qilgan. Demba Ba zimmasiga nafaqat asosiy jamoa tarkibini shakllantirish, balki yoshlar akademiyasi va klubning umumiy sport falsafasini rivojlantirish vazifasi ham yuklatilgan.
Eslatib oʻtamiz, Demba Ba oʻz vaqtida Chelsi tarkibida Yevropa ligasi gʻolibi boʻlgan va Angliya chempionatida eng xavfli hujumchilardan biri hisoblangan. Endilikda u oʻzining boy tajribasini maydon chetida, boshqaruv tizimida qoʻllashga harakat qiladi.
…